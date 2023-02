Flm koji je idealan za lijeni vikend kad baš ništa drugo nemate gledati, a na njega ćete brzo zaboraviti

''Kod tebe ili kod mene?'' nova je Netflixova romantična komedija koju možete gledati dok ste u potpunosti odsutni. Jedan je od onih filmova koje ćete zaboraviti istog trena kada se pojavi odjavna špica, ali vas dovoljno primami da ga pogledate kako biste vidjeli kakvu kemiju imaju Ashton Kutcher i Reese Witherspoon.

"Kod tebe ili kod mene?" (''Your Place or Mine'') debitantski je film redateljice i scenaristice Aline Brosh McKennae. Iako je to prvi film u kojem potpisuje i režiju, pisala je scenarije za popularne filmove poput "Vrag nosi Pradu" i "27 haljina". Moram priznati da njezin prvi film nije ni približno dobar kao filmovi u kojima je bila scenaristica, ali čini se kao i da ne cilja tako visoko. Mckenna je napravila romantičnu komediju koju je režirala dosta sigurno.

Tu nema previše redateljske kreativnosti i rješenja, a sama radnja iznimno je predvidljiva. Redateljica je za svoj film napisala scenarij koji nema mesa i dobrih dijaloških scena te se čini kao da su karakteri napisani u pet minuta bez previše razmišljanja. Šteta je jer glavne likove igraju Reese Witherspoon i Ashton Kutcher, glumci koji su sposobni za mnogo više.

Na ekranu jasno vidimo kako se i sami bore sa svojim likovima i suhoparnim tekstom koji moraju izgovoriti. Glavni zaplet u filmu riješi se naivno i vrlo brzo, tako da zaista ne moramo puno razmišljati dok ga gledamo. Film itekako izvlače glavni glumci, koji su po svojoj prirodi fizički atraktivni i šarmantni, ali među njima nema nikakve kemije. Kada sam vidjela da su Witherspoon i Kutcher u filmu ljubavni par, mislila sam da ću gledati neku drugačiju i zanimljivu priču. Nažalost, ispalo je jako čudno gledati ih u tim ulogama te sam se pitala zbog čega su zapravo pristali na film. McKenna se, nažalost, s filmom nije proslavila, što je zaista šteta s obzirom na to da je odlična scenaristica kada radi za druge redatelje.

Reese Witherspoon igra ulogu Debbie, samohrane majke kojoj sve mora biti crno na bijelo. Igra na sigurno i iritantno je panična mama sina tinejdžera. Njezin lik apsolutno fizički pristaje glumici poput Reese, ali samu radnju i loš scenarij ne može spasiti niti ona. Witherspoon je karizmatična glumica koja u svaki svoj lik unese svoju vrckavu i nasmijanu osobnost. Lik Debbie igra slatko, ali i naivno. Kao i sama radnja, njezin je lik predvidljiv iako ga Witherspoon zaista maksimalno pokušava oživjeti tijekom čitavog filma.

Ulogu Petera utjelovio je Ashton Kutcher, koji igra lik Debbieina najboljeg prijatelja i srodnu dušu. Njegov je lik vrlo jasan - zgodni i uspješni samac. Kao i Witherspoon, Kutcher svojim šarmom pokušava izvaditi lik iz dramaturške kolotečine. Kutcheru je dovoljno da se samo pojavi na ekranu i da vam bude drago vidjeti da i dalje ima jednaku karizmu kakvu je imao i u "Ludim sedamdesetima" kao Kelso. On je jednostavno zgodan muškarac koji filmove poput ovog izvlači svojim fizičkim izgledom. Iako je mnogo talentiraniji glumac nego što je to mogao pokazati u "Kod tebe ili kod mene?", svojom komičnošću i šarmom prikriva nedostatke u priči, scenariju i odnosima među likovima.

"Kod tebe ili kod mene?" idealan je film za lijeni vikend kada baš ništa drugo nemate gledati ili se jednostavno želite u potpunosti isključiti iz života.

Scenarij je mlak i predvidljiv, jedino što film izvlači jesu Kutcher i Witherspoon. Žao mi je što danas ne možemo pogledati kvalitetnu romantičnu komediju koja ima odlično napisane likove, sadržajan i komičan scenarij i ono malo drame na kraju da to sve fino poveže u filmsku poslasticu. Ovaj film nema ništa od toga pa je najbolje vratiti se na neke od klasika kao što su "Bridget Jones", "Notting Hill" ili "Kako se riješiti frajera u 10 dana".