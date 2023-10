Ono što ćete dobiti nakon što pogledate ovaj dokumentarac, mnogo je više od očekivanja

Welcome to Wrexham Foto: Profimedia

Poslije divne feel good serije Ted Lasso, nisam mislila da će me toliko zaintrigirati i zainteresirati dokumentarni film o nogometnom klubu Wrexham FC iz gradića Wrexhama u Walesu.

Naravno, činjenica da su klub prije nekoliko godina kupili Ryan Reynolds i Rob McElhenney bila je dovoljna da dam šansu dokumentarcu, ali ono što dobijete od njega mnogo je više od bilo kakva očekivanja.

"Dobro došli u Wrexham" dokumentarna je serija koja je u najmanjem dijelu o nogometu, a najviše o fascinantnim ljudima iz gradića Wrexhama.

U nekim trenucima pitala sam se je li ovo dokumentarac o nogometnom klubu ili je nogometni klub Wrexham FC samo jedan maleni dio koji daje feel good materijal za dokumentarac. Ovaj serijal osvježenje je u moru dokumentarnih emisija s tom tematikom, koje samo prikazuju korporativni uspjeh. Razlog zbog kojeg je "Dobro došli u Wrexham" drukčiji od drugih jest to što mu kreatori pristupaju na human način za koji se izrazito brzo vežete kao gledatelji.

Tijekom čitava dokumentarnog filma gledamo kako su kreatori htjeli gledateljima približiti činjenicu koliko jedan nogometni klub može biti važan za gradove poput Wrexhama. Nevjerojatno je gledati i slušati koliko su Reynolds i McElhenney ulažući u taj stari velški klub pomogli da propadajuća lokalna ekonomija oživi i da generalno čitava zajednica ima svrhu. Ono najvažnije, "Dobro došli u Wrexham" bavi se vrijednim pričama unutar šire priče, pa se tako u jednoj epizodi nove sezone kreatori bave bitnom temom autizma, dok u drugoj epizodi gledamo koliko je i holivudskim zvijezdama teško nabaviti dovoljno financijskih resursa kako bi napravile što dostojniji stadion, ili epizoda u kojoj kralj Charles dolazi na nogometni teren kako bi upoznao nove vlasnike i igrače.

S obzirom na to da Reynolds ima specifičan smisao za humor, u trenutcima kada slušamo i gledamo njega i McElhenneya, redatelji i scenaristi uspijevaju razbiti ozbiljnost koja prati većinu serijala. Kreativni tim donio je odličnu odluku, a to je da se dokumentarac ne vrti oko poznatih vlasnika kluba, nego čini Wrexham FC i stanovnike gradića pravim zvijezdama. Iako epizode traju dvadesetak minuta, svaka od njih ima svoju konciznu priču od početka do kraja te su kreatori uspjeli u gotovo svakoj epizodi prenijeti atmosferu i toplinu sugovornika.

Reynolds i McElhenney, koji su ujedno i izvršni producenti serijala, jednostavno znaju napraviti odličan TV sadržaj, kao i PR. Unatoč njihovoj zvjezdanoj moći koju donose, gledamo mali grad s dušom kojem su vraćeni nada i život. "Dobro došli u Wrexham" dokumentarni je serijal zbog kojeg ćete se osjećati dobro. Brzo vam bude jasno da je nogomet samo sporedna tema, a da je glavna zvijezda grad i, ono najbitnije - svi ljudi koji ga čine zbilja posebnim.