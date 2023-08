Vodič kroz život koji se neće svidjeti svima: Originalan je i drugačiji, ali ne na konvencionalan način na kakav smo navikli dok gledamo dokumentarne serijale

How to With John Wilson Foto: Screenshot

Vodič kroz život s Johnom Wilsonom (How To With John Wilson) sve je samo ne obični dokumentarni serijal. Iako se zove vodič kroz život, na trenutke podsjeća na neki umjetnički projekt s ozbiljnim komičnim notama.

Ovaj dokumentarni serijal vodi vas kroz pet općina New York Cityja na nekonvencionalan i jedinstven način, dok su teme svake epizode nešto s čime ćete se definitivno poistovjetiti.

John Wilson domišljati je redatelj i scenarist koji svaki tjedan uzima novu ideju ili temu i prenosi je gledateljima koristeći zanimljiv kolaž snimaka snimljenih na ulicama New Yorka, dok nas njegov glas vodi uvijek u voiceoveru. Iako su teme sasvim obične, poput nedostatka javnih WC-a u New Yorku, Wilson na jedinstven način iznimno vizualno gledateljima ilustrira svoje tvrdnje, nekada simbolično, a nekada posve doslovno. On prelazi sve granice kako bi na kraju dobio zanimljivu priču te se nekada čini kako ode toliko daleko da bi u jednom trenutku moglo postati opasno.

Wilson ima specifičan ton glasa i način na koji priča priču, zbog kojeg će vam trebati malo vremena da se naviknete na ovaj serijal. Njegov glas uvijek je prisutan od početka do kraja svih epizoda, iako je fizički jedva vidljiv. Postoje rijetki trenutci kada vidimo njegov obris lica i tijela, ali u većini se slučajeva to čini kao da je sasvim slučajno. Upravo zbog ovakvog redateljskog rješenja i načina pričanja priče, ovaj se šašavi, ali ozbiljni dokumentarni serijal čini veoma intimnim.

Imate osjećaj kao da ste na ulicama New Yorka zajedno s njim, kao da proživljavate isto što i Wilson, iako se nekada upravo to može činiti pomalo neugodnim. Ono što je zanimljivo u ovom serijalu je činjenica da John Wilson od točke A do točke B gotovo pa nikada ne dođe jednom ravnom linijom. Čini se kako redatelj ima jasnu temu i priču, ali nema predvidljivu strategiju. On dopušta da ga sama priča odvede u bilo kojem smjeru koji je zanimljiv i prirodan. Wilson iskorištava prilike koje nađe usput, a nama gledateljima upravo je to ono što čini ovaj dokumentarni serijal drugačijim i privlačnim.

Vodič kroz život s Johnom Wilsonom neće se svidjeti svima. Veoma je originalan i drugačiji, ali ne na konvencionalan način na kakav smo navikli dok gledamo dokumentarne serijale. Wilson je ekscentrični kreativac koji obične svakodnevne teme pretvara u 30ak minuta smijeha i čuđenja. Ovaj zanimljivi serijal idealan je za duge ljetne dane kada se želite opustiti, ali i isključiti iz vanjskog svijeta.

Jedinstvenost kojom Wilson priča uobičajene priče katapultirat će vas na ulice New Yorka pa ćete imati dojam da ste barem na kratko van svog uobičajenog mjesta gledanja filmova i serija. Vodič kroz život s Johnom Wilsonom morate pogledati i doživjeti, a mi vam obećavamo da ćete nešto i naučiti.