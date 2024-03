U rekordnom roku planule ulaznice za dva nastupa Vlatka Štampara u Lisinskom: "Šlag svih godina rada i truda"

Samo oni najbrži stigli su osigurati svoje mjesto za dva nastupa najboljih, najdražih, najcrnijih, najiskrenijih fora iz petnaestogodišnje karijere stand-up komičara Vlatka Štampara. Uz samo najbolje od najboljeg Vlatko će dočekati one koji su svoje ulaznice za dva datuma 04. i 17. travnja u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog ulovili na vrijeme, jer u samo nekoliko dana oba nastupa povodom 15 godina karijere su rasprodana.

U dosadašnjoj karijeri Vlatko Štampar napisao je pet stand-up specijala - Bratec je trd, Štamparska greška, Odraslost, Bolja polovica i Zabezeknut, a u planu je i novi, šesti specijal. Kroz ovih ukupno deset sati vrhunskog materijala i fora, Vlatko Štampar do suza već 15 godina postojano nasmijava cijelu Hrvatsku i regiju tako, da se za njegove nastupe uvijek traži ulaznica više.

Prošlo je 15 godina od prvih nastupa Vlatka Štampara, koji kaže, kako mu je to čudno nazvati karijerom. Za njega je to kako kaže 15 godina pisanja fora i konstantnog razmišljanja kako i s čime može raditi ono što najviše voli, a to je svoju publiku dobiti, nasmijati i slomiti od smijeha.

U svom stilu Vlatko Štampar opisao je što je sve obuhvaća 15 godina njegove karijere.

"Hrpe raspisanih blokića, notesa, natuknica, grešaka, zabluda i nejasnoća. I onaj sveprisutni komičarski strah da si sve smiješno već rekao. I da je gotovo. Od nastupa po birtijama, restoranima, festivalima, kazalištima, domjencima, svadbama, HNK-ovima i vatrogasnim zabavama, Lisinskima i prčijama. Bilo je svega. A imam osjećaj da sam tek krenuo. Odnosno, nadam se da sam tek krenuo", zaključio je.

U svojoj najavi za nastupe Vlatko Štampar kaže, nemate pojma što vas čeka. Jedno je jasno svima ovina koji su čuli barem jednu Vlatkovu foru, a to je da će svaki nastup u Lisinskom biti dva sata u kojima će jedva doći do daha od smijeha.

"Neke fore više ne izvodim, nekima je prošao rok, neke jednostavno više nisu ja. Ali svaki show ima svoje najbolje, najbrutalnije, najiskrenije fore. Plan je skupiti sve te hitove, ubojice, fore odlikaše i napraviti setlistu najbolje od najboljeg. Šlag svih 15 godina rada i truda", poručio je Vlatko.