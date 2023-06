O filmskoj i TV industriji i njihovom utjecaju u modernom društvu: Educiraju nas, zabavljaju i nadahnjuju da razmišljamo o nekoj tematici iz druge perspektive

10 Things I Hate About You Foto: Profimedia

Količina filmskog i TV sadržaja u današnjem vremenu je svakim danom sve veća i veća. Kada se sjetim nekih od najdražih serija i filmova koje sam gledala kao tinejdžerica (Shakespeare in Love, 10 Things I Hate About You, Family Guy, South Park, The Simpsons), ne mogu a da ne razmišljam o utjecaju koji su imali na mene kao mladu djevojku, ali i o instant filmskoj edukaciji koju sam imala dok sam vjerno gledala takvu vrstu sadržaja.

Za mene su filmska i TV industrija nedvojbeno jedni od najutjecajnijih sektora u modernom društvu.

Svi mi gledamo audiovizualni sadržaj bilo da je na TV-u, u kinu, ili na društvenim mrežama. Ako ne biramo svjesno što ćemo gledati, naši pametni gadgeti pretpostave što bi mi trebali gledati, pa je s toga nemoguće da nas takav sadržaj ne dotiče makar na podsvjesnoj razini. Moć koju ima filmski medij je toliko velika da su je neki od najvećih svjetskih diktatora koristili kako bi privukli velike mase ljudi svojim bolesnim ideologijama. Danas su film i televizija mediji koji su jednako utjecajni i moćni, te su danas kanali koji nas educiraju o raznoraznim temama, stavljaju nas pred zrcalo, čine da jedan filmski monolog u potpunosti promijeni naš život, ali nas i jednostavno zabavljaju.

Ono što je mene osobno privuklo filmovima i serijama, je njihov utjecaj na moj način razmišljanja. Filmovi nas mogu educirati, zabaviti, i nadahnuti da razmišljamo o nekoj tematici iz druge perspektive. Oni nas tjeraju na razmišljanje, te će nas neki veoma dobar film nadahnuti da više razmišljamo o drugima, činimo dobro, ali će nas i generalno inspirirati da život gledamo nekim drugim očima.

Kada gledamo neki romantični film razmišljamo o našem životu, našim vezama, suosjećamo se sa likovima, nekada i plačemo zajedno s njima jer nas svojim izvedbama taknu duboko u srce. Kada gledamo horor filmove probude se neki strahovi u nama, počinjemo situaciju gledati iz druge perspektive, ali nekada imamo i fizičku reakciju na takve filmove. True crime serije nam daju uvid u jedan novi svijet, jedan zabranjeni svijet koji nas zabavlja samo jer je na sigurnom mjestu iza malih ekrana. O bilo kojem žanru da pričamo, svaki od njih ima drugačiji i veliki utjecaj na nas kao gledatelje.

Još jedan važan faktor kada pričamo o utjecaju filmova i serija je da bude osjećaj empatije u ljudima. Kada gledamo recimo ratne filmove ili serije, iako možda nismo nikada bili blizu tog događaja, ili se on desio prije više stotina godina, i dalje nas takav sadržaj može do te mjere približiti temi da iskreno osjećamo bol, tugu, ljutnju, i/ili strah. Bitno je spomenuti i kako su svaki film i serija razvijeni u određenoj kulturi. Oni odražavaju ono u što vjerujemo kao ljudi u ovom trenutka. Oni su sastavni dio nas, te su zrcala u kojima je mnogo lakše vidjeti naše mane, stavove, strahove, brige, te našu snagu, nego ih osvijestiti u “stvarnom” životu. Filmovi i serije su toliko utjecajni da kao što modna industrija kreira trendove svake godine, rečenice iz popularnih filmova i serija postaju sastavni dio svakodnevnog govora u društvu.

Iako smo spomenuli pozitivne aspekte utjecaja filmova i serija na društvo, nužno je napomenuti kako velika količina sadržaja ima i negativne konotacije. Jedna od njih je desenzibilizacija suosjećanja među društvom. Tolika količina nasilja koja nam je dostupna jednim klikom, čini to da su sadašnje generacije otupile na tuđu patnju. Počinjemo pasivno promatrati nasilje koje se nekada nažalost dešava ispred nas, ali smo toliko apatični da nas takvi tragični događaji ne tangiraju previše.

Utjecaj koji filmovi i TV serije imaju na društvo je gotovo prevelik da bismo u ovako malo rečenica uspjeli reći apsolutno sve. Zahvalnost koju imam prema svim svojim najdražim filmovima i serijama, te utjeha koju su mi pružili kada sam se osjećala usamljeno, je enormna. Mogu reći da su neki filmovi na meni ostavili utjecaj kakav nije ostavila većina ljudi koje sam upoznala u svojih trideset godina života. Iako naravno da postoje i negativne strane kojih smo se samo malo dotaknuli, pozitivnih utjecaja je ipak više. S novom tehnologijom koja evolvira svakodnevno, gledamo pravu malu revoluciju u filmskoj industriji gdje nam je omogućeno da gledamo raznolike programe koji se bave temama koje su doista važne za naše društvo. Filmovi su vitalni za naš život jer nam daju šansu da razmislimo o vlastitom životu, dok u isto vrijeme daju šansu da se educiramo i barem pokušamo razumjeti živote drugih ljudi. Utjecaj je nemjerljiv.

Mi vas pozivamo da se sada sjetite jednog filma ili serije koji su vam ostali urezani u srce, koji su vam možda i promijenili život. Tu leži prava snaga pokretne slike.