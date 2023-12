Kroz izložbu poslana snažna poruku o važnosti tolerancije i uvažavanja među ljudima bez obzira na različitosti

U Osnovnoj školi Horvati u zagrebačkom kvartu Knežija učenicima je predstavljena izložba originalnih plakata na temu tolerancije koje je osmislio ugledni hrvatski dizajner Boris Ljubičić.

Izložbu su otvorili pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj Anna Rich i direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović.

U okviru programa ''Artematizacija - umjetnost razumijevanja”, UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, i Festival Tolerancije organizirali su izložbu dizajnerskih plakata koja će tijekom 2023. i 2024. biti postavljena u 40 osnovnih škola diljem Hrvatske. Plakati šalju snažnu poruku o važnosti tolerancije i uvažavanja među ljudima bez obzira na različitosti, a sama izložba dio je aktivnosti kojima organizatori od 2018. zajednički podržavaju izgradnju društva dobrodošlice kroz inovativnu upotrebu umjetnosti i novih tehnologija u radu sa školama i širom javnošću.

''Plakatima želimo potaknuti dijalog o ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Vjerujemo da to može doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju između učenika izbjeglica i njihovih novih domaćina, što će pridonijeti uključivijem društvu'', rekla je na predstavljanju izložbe predstavnica Anna Rich.

UNHCR i Festival tolerancije kroz kampanju ''Artematizacija - umjetnost razumijevanja'' organiziraju izložbe, edukativne programe za učenike osnovnih i srednjih škola, umjetničke intervencije u javnom prostoru, radionice za novinare o izvještavanju o integraciji izbjeglica te tematske rasprave praćene prikazivanjem nagrađivanih filmova koji govore o iskustvima prisilno raseljenih osoba. Do sada je samo kroz edukativne programe o uključivanju izbjeglica u društvo prošlo više od 10,000 učenika.

''Ova kampanja slavi različitosti i četvrta je u nizu izložbenih inicijativa koje smo do sada pokrenuli u suradnji s UNHCR-om Hrvatska, no po prvi puta ulazimo u školske hodnike i učionice. Želimo okruženje u kojemu se svi, bez obzira na to tko su i otkuda su došli, osjećaju dobrodošlo i poštovano u našoj sredini. Različite perspektive i iskustva mogu nam pomoći u razvoju i kreativnom suočavanju s izazovima, a različitost daje snagu koja nas čini boljim ljudima'', izjavila je direktorica Nataša Popović.

Osnovna škola Horvati u kojoj je izložba predstavljena ima bogato iskustvo uključivanja djece izbjeglica u obrazovni proces, ali i lokalnu zajednicu. Učenik iz Sirije čija je obitelj dobila međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, tijekom predstavljanja je rekao:

''U Hrvatskoj se osjećam sigurno, kako se zbog rata u Siriji nisam osjećao. Mnogi su članovi moje obitelji napustili Siriju, neki su otišli u Njemačku, neki u Tursku, moja sestra s mužem u Austriju, a moj brat i ja smo došli u Hrvatsku. Sada volim Hrvatsku i smatram je svojom zemljom. Uvijek pokušavam pričati sa svojim prijateljima u školi, kako bih što prije naučio hrvatski jezik''.

Uz izložbu plakata bit će pripremljeni i edukativni materijali koji će nastavnicima i učiteljima služiti u nastavi i drugim predmetnim područjima.

Program je financijski podržao i Grad Zagreb.