Jubilarne 15. Riječke stepenice jedva čekamo! S 13 modnih revija najavljeno najveće modno događanje u Hrvatskoj

U tijeku su pripreme za jedno od najvećih modnih događanja u Hrvatskoj Riječke stepenice, ove godine odvit će se jubilarni 15. put.

Najglamurozniji događaj ljeta koji već godinama zaokuplja pažnju cijele Hrvatske očekuje nas ove godine 1. rujna.

Na stepenicama pored hotela Bonavia Plava Laguna u Rijeci sa čak trinaest modnih revija u jednoj večeri naše najveće modno događanje proslaviti će svojih petnaest godina postojanja. Direktorica Riječkih stepenica Ivana Delač najavljuje bogat modni program koji će ponovo zaokupiti pažnju brojnih turista koji borave na Kvarneru, ali i hrvatske javnosti.

''Kolekcije FW'23 predstaviti će Vesna Sposa koja svojim povratkom na Riječke stepenice slavi svojih trideset godina poslovanja, Lux Camicie by Irena Anđelić Devčić, GiVa design, Butik Rival, Damir Tau, Ghetaldus očna optika Rijeka, Talijanska škola mode i dizajna Callegari, La Tramp, Lav Lux LC by Zorana Rogošić, Calico Mood te učenici Srednje trgovačke i tekstilne škole iz Rijeke. Pod Udruženjem obrtnika uz Sekcije tekstila i kože predstaviti će se: Sandra Jamić -Obrt za krojačke usluge Ela, Željkica Kezić- Krojački salon D'image, Patrizia Sertić- My Leather Story, Senka Mitrović-Butik Rival, Tajana Tepšić-Mali atelje TT se predstavlja sa svojim nakitom, Adriana Rajčić- Adriana Rajčić Design, Gorana Nedić- Miau Couture ,Marinela Martinčić Knez- Krojački salon Ella, Jasminka Blečić, Krojačko-uslužni obrt OK design i Maja Perman- Ma'at modni atelje. 15.Riječke stepenice zatvoriti će VARTEKS sa svojom muškom i ženskom kolekcijom'', objašnjava Ivana Delač.

Trendove za kosu prikazati će stilisti studia Perman, a make-up novitete Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko.

S terase Dante iz Dr. Vivian estetic's kornera poznate osobe javljati će se u televizijski prijenos na Kanalu Ri u pauzama između modnih revija. Ove godine je novitet prekrasan električni automobil Škoda Enyaq Coupe RS u mamba zelenoj boji koji će predstaviti Porsche Inter Auto. Atraktivan automobil službeno je vozilo manifestacije 15. Riječke stepenice i zbog svoje elegancije biti će prava atrakcija. Publiku očekuje i glazbeni program DJ Sale For Love.

Ulaz na modne revije je slobodan za sve posjetitelje stoga ste dobrodošli 1. rujna u 21 sat na 15. Riječke stepenice!