Naši glumci vraćaju vjeru u ljudsku dobrotu novom predstavom ''Mi tu samo spavamo'', priča će vas dirnuti, ali i nasmijati do suza!

Ksenija Marinković, Duško Valentić, Nadia Cvitanović i Robert Kurbaša pod redateljskom palicom Ištvana Filakovića uz puno humora vraćaju vjeru u ljudsku dobrotu novom predstavom ''Mi tu samo spavamo''.

U kazalištu Vidra, 20. studenog u 20 sati održat će se zagrebačka premijera predstave “Mi tu samo spavamo”, autora Zdravka Odorčića, u režiji Ištvana Filakovića.



Riječ je o satiričnoj komediji koja na duhovit način spaja različite različite životne priče i generacije. Dirljiva priča Zdravka Odorčića radnjom prati bivšeg direktora propalog poduzeća u privatizaciji, bivšu tajnicu - zviždačicu, samohranog oca te ilegalnu mladu poduzetnicu koja želi pošteno zarađivati. Dvoje beskućnika, Ksenija Marinković i Duško Valentić, uvjerit će vas da je sve teškoće ovoga svijeta najbolje izokrenuti iz zbilje i svemu tome dobro se nasmijati. A kad njihov san prekinu Nadia Cvitanović, mlada poduzetnica, te Robert Kurbaša, koji igra tri različite uloge: policajca, samohranog oca i glazbenika, priča dobiva neočekivani obrat. Briljantna igra ovih izvrsnih glumaca pokazat će vam da je moguće zadržati ljudskost i nadu usprkos i unatoč svemu.



''Imala sam sreću i blagoslov da su suradnju prihvatili predivni glumci: Ksenija Marinković, Duško Valentić, Robert Kurbaša i Nadia Cvitanović. Redatelj je Ištvan Filaković, u nas poznatiji po filmskim i televizijskim djelima, no u Mađarskoj je renomirani i nagrađivani kazalištarac. Dizajner svjetla je Dražen Dundović, a autorica fotografija Suzana Arslani. I baš kao pravi beskućnici, radeći na predstavi, selili smo se od prostora do prostora i na udomljavanju sam zahvalna: Centru za kulturu Trešnjevka, Centru za kulturu i informacije Maksimir te Kazalištu Komedija - Sceni Vidra'', uoči zagrebačke premijere izjavila je producentica predstave Lidija Ivanda.



Kakav životni obrat natjera ljude da dospiju na marginu društva? Je li to neka velika nesreća ili je u pitanju njihov izbor? Kako se dogodilo da obrazovani ljudi iz srednje klase završe na ulici kao beskućnici i je li moguće da se ideološki protivnici nađu na istoj strani “barikade“ doznajte u ovoj duhovitoj priči o teškim vremenima gdje su na velikom iskušenju moralne vrijednosti, ponos i ljudskost.

''Ono što mi se svidjelo u tekstu Zdravka Odorčića, prije svega je toplina i duhovitost kojom je obrađena ova tema. Tema beskućništva. Tekst govori o tome da smo svi ljudi, sa svojim vrlinama i manama i da se u vremenima u kojima živimo svatko može naći na dnu. Ujedno nas podsjeća da pogledamo oko sebe i vidimo pogubljene ljude koje viđamo svugdje. Komad nam vraća vjeru u ljudsku dobrotu, ali s puno humora”, naglašava glavna glumica Ksenija Marinković i dodaje ''Izvrsna i inspirativna glumačka ekipa, Duško Valentić, doajen, zafrkant i predivan partner, Nadia Cvitanović - hodajuća pozitiva, Robert Kurbaša-analitičan i simpatičan gorostas, redatelj Ištvan Filaković, filmaš i kazalištarac besprijekornog ukusa i Erato teatar - divni ljudi s kojima je užitak raditi''.



Pretpremijera predstave ''Mi tu samo spavamo'' održat će se u osječkom kinu Uranija 14. studenog u 19 sati, a nakon zagrebačke premijere kreće na turneju po hrvatskim gradovima.



Prva je ovo jesenska premijera Teatra Erato, a do kraja godine nas čekaju još dvije - Ča je život vengo…, 25. studenog u Hrvatskom domu u Splitu te Zagubljeni par, 06. prosinca u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu.