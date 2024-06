Trećeg dana ljetnih projekcija film ''Barbie'' imat ćete priliku pogledati u posebnom ambijentu!

U subotu 29. lipnja, s početkom u 21 sat, ovogodišnje izdanje Ponta Lopud ljetnih projekcija zatvorit će projekcija filma Barbie (2023.) redateljice Grete Gerwig, koji će publici predstaviti proslavljena hrvatsko-američka montažerka glazbe Suzana Perić, koja je i sama radila na glazbi tog filma.

Dnevni program festivala za sudionike obilježit će čak dva masterclass predavanja. Dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, poznati hrvatski redatelj i scenarist Rajko Grlić, na primjeru svoje uspješnice Ustav Republike Hrvatske (2016.), održat će radionicu „Scenarij i kako ga napisati“, gdje će sudionicima predstaviti evoluciju scenarija od njegova početka do konačne verzije. Peterostruki dobitnik Zlatnih arena u Puli, hrvatski montažer Tomislav Pavlic, čiji su filmovi i serije koje je montirao nagrađivani i na festivalima u Cannesu, Berlinu, Sarajevu, Tallinu, Moskvi, Torontu i brojnim drugima, sa Suzanom Perić održat će održati radionicu o montaži kroz slike i note.

Ulaz na projekcije filmova besplatan je za sve posjetitelje, a za vrijeme trajanja događaja, od 27. do 29. lipnja, za publiku iz Dubrovnika organiziran je i besplatan transfer brodom Argosy, koji svakog dana polazi iz luke Gruž (preko puta place) u 18:30 sati, a s Lopuda ispred hotela Lafodia u ponoć.

Ponta Lopud kreativna platforma nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2024. i spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud ljetne projekcije prvi je od tri događaja i slaveći filmsku umjetnost održat će se od 27. do 29. lipnja. Drugi događaj, koji će 29. do 31. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud jazz festival, a ovogodišnji novitet kreativne platforme je pokretanje novog, trećeg ljetnog festivala, Ponta Lopud book bridge, koji trajanjem od 27. do 29. rujna zaokružuje ljetne manifestacije i zatvara kulturno-umjetničku sezonu Lopuda.