Jedna od najboljih serija današnjice, i tu se zaista ne treba više ništa dodati!

2019. godine izašla je serija The Mandalorian pod vještom redateljsko scenarističkom palicom Jon Favreaua, i svjetski poznate produkcije Lucasfilm.

Kao netko tko nije najveći fan Zvjezdanih ratova, te generalno znanstvene fantastike, mene je sama najavna špica u potpunosti kupila. Tek onda dolazi sjajna priča, likovi, magična scenografija, najslađi mali zeleni lik Grogua, te sve ono što ovu seriju čini i više nego odličnom.

Favreu je napravio jednu od najboljih serija današnjice, i tu se zaista ne treba više ništa za dodati. Stvorio je jednog od najdražih heroja, Mandaloriana, koji svojom kaubojsko mističnom pojavom uvlači gledatelje u priču. Jon Favreu je zajedno sa svojim timom morao napraviti seriju koja se na neki način razlikuje od ostatka uspješne franšize Zvjezdanih ratova, i u tome je zaista uspio. The Mandalorian je serija koja je usporenija, fokusirana je na jasno uspostavljanje likova i njihovih odnosa. Iako ima genijalnih scena borbe sa raznoraznim čudovištima, protuteža nasilju su emotivna stanja glavnog lika koji iz epizode u epizodu pokazuje svoje pravo lice, iako mu skoro nikada fizički ne vidimo lice. Odnos koji uspostavlja sa drugim glavnim likom Groguom, koji je zapravo beba Yoda, je jedan od onih divnih momenata u TV svijetu.

Osim što je zeleni mali čupavac zapravo dijete koje ne govori, te dolazi iz posve drugačije galaksije nego Mandalorian, njihov odnos i put je ono što ovu seriju čini potpuno odmaknutom od naracije koju smo navikli gledajući Zvjezdane ratove. Favreu je napravio western u svemiru na najbolji mogući način, i The Mandalorian je serija koja je bolja od većine filmova čija se radnja odvija u dalekim galaksijama. Koncizna priča koja vas vodi od početka, sjajni i zanimljivi likovi, akcija i humor koji su favreuovski pečat, te uvijek jedan sloj misterije koji je poželjan u ovakvom žanru, čine ovu seriju potpunim hitom.

Pedro Pascal, kojim je internet u potpunosti opčinjen proteklih godinu dana, utjelovljuje lik Mandaloriana. Teško je pričati o njegovoj glumi u ovoj ulozi obzirom da je u 99% scena prekriven moćnim oklopom od glave do pete. Ne možemo vidjeti njegovu mimiku i govor tijela, ali možemo čuti njegov baršunasti glas koji nas uvuče u lik Mandaloriana od starta. Fascinantno je koliko se zapravo možemo povezati sa likom kojeg ne vidimo, ali to je zapravo i ljepota njegovog lika. Dijalozi i odnosi su jasni, i Pascalova igra je dosljedna od početka do kraja. Njegov partner i glavna misija njegovog lika Mandaloriana, je minijaturno zeleno stvorenje zvano Grogu. Iako Grogua ne utjelovljuje stvarna osoba, njegov lik je odličan. Grogu je idealna protuteža čvrstog i kaubojski nastrojenog Mandaloriana. On je nježan, nevin, i potpuno neodoljiv. Kao što je i sam Pascal izjavio, kada igra scene sa Groguom svjestan je da njega više nitko ne doživljava, te da je sav fokus na slatkoći bebe Yode. U svim sezonama imamo priliku gledati i druge likove koji se izmjenjuju konstantno, ali u cjelosti doprinose izvrsnosti serije.

The Mandalorian je vrh televizije. Ako tražite izuzetno kvalitetnu produkciju sa odličnom pričom koja će vas uzbuditi, ali i na momente emotivno taknuti, ne tražite dalje od The Mandaloriana. Isto tako važno je napomenuti da je ovo jedna od rijetkih serija za koju bi preporučila da također sa pozornošću gledate odjavnu špicu koja ima prekrasno nacrtane scene iz svake epizode, a koje evociraju na starinske stripove.

Treća sezona se već prikazuje, i moram vam priznati da sam predana od prve epizode prve sezone u pustolovinu na koju nas vode moćni lovac na glave Mandalorian, i neodoljivi Grogu. Pozivam vas da što prije krenete sa gledanjem ove serija koja će vas transportirati u jedan čudesan svijet.