Ako ste ljubitelji iznimno čudnih horora, ovo je serija za vas: Što se dogodilo s kućom Usher?

The Fall of The House of Usher Profimedia

Ako ste ljubitelji iznimno čudnih horora, Edgara Allana Poea, i djela čuvenog horor redatelja Mikea Flanagana, nova Netflixova serija The Fall of The House of Usher je kao stvorena za vas.

Flanagan je još jednom pokazao zašto je majstor u svom poslu kada je u pitanju žanr horora, a čak i ako niste fan strašnih priča, ova serija ima toliko drugih i pametnih slojeva da je svakako preporučujemo za ovu jesen.

“Pad kuće Usher “ je kratka priča poznatog američkog pisca Edgara Allana Poea. Ova kratka priča je djelo gotičke fikcije koja se bavi temom ludila, obitelji, izolacije, i metafizičkih identiteta.

The Fall of The House of Usher je upravo nadahnuta istoimenom kratkom pričom koja je bila savršena inspiracija za horor mini seriju, prati pad mega bogate obitelji Usher, i njihove korumpirane farmaceutske tvrtke Fortunato.

Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Midnight Mass, Doctor Sleep) je redatelj koji je najviše poznat po svojem istančanom redateljskom stilu u žanru horora. Dok sam gledala ovu seriju, zaista sam bila oduševljena kako je uspio da uzme jednu priču od famoznog Edgara Allana Poea oko koje se vrti čitava radnja, ali i da kroz tu jednu priču ubaci još par Poeovih poznatih djela, te da sve to skupa ima nekog smisla.

Narativno mislim da je ovo bio izazov za sve pisce koji su bili uključeni u kreiranju ove mini serije, jer je generalno izazovno napraviti seriju koja nije proizašla iz konkretnog scenarija i priče, nego iz skupa priča koje su mistične, misteriozne, i nepovezane. Bila sam očarana upravo činjenicom kako je Flanagan zajedno sa svojim timom uspio napraviti cjelinu koja funkcionira, s odličnim likovima, trenucima gdje nam zaista srce skoči na tren od straha, ali i odlično prikazanom simbolikom koja će zasigurno biti jasna svim gledateljima. U prve dvije epizode sam dobila dojam kako će tempo biti dosta usporen, te da će mi trebati tjedan dana da pogledam ovu seriju, ali nakon uvoda likova i glavne priče više nisam imala isti osjećaj. Tempo je postao brži, bilo je jasno da svaka epizoda prati jednog lika, jednu stravičnu sudbinu, ali i služi gledateljima da upoznamo likove bolje kako bi se barem malo povezali sa istim.

Mikeu Flanaganu ovo možda nije najbolje djelo koje je režirao, ali su režija i scenarij u The Fall of The House of Usher na visokoj razini, te dostojno prikazuje Poeovu magiju, jezivost, romansu, ali i neizostavan osjećaj straha. Možemo čak reći da su Poe i Flanagan dva pisca iz različitih vremena koja dijele istu opsjednutost sa psihološkim i filozofskim pitanjima o smrti, ljubavi, i tuzi.

Kada je u pitanju glumačka postava u ovoj mini seriji, ne bi bilo fer izdvojiti bilo koga. Svi glumci igraju kao ansambl, sjajno se nadopunjuju, i oni koji najmanje govore zapravo dobiju svoj prostor za izgradnju lika. Svi likove se čine kako su jednako bitni za rješavanje slagalice koja ima bezbroj slojeva. Glavnu glumačku postavu čine Flanaganovi glumci koji se pojavljuju u više njegovih serija, a neki od njih su Bruce Greenwood, Carla Gugino, Henry Thomas, Samantha Sloyan, i Ruth Codd. Posebnu pozornost obratite na fantastičnog glumca Carla Lumblyja koji u ovoj seriji glumi Augustea Dupina, detektiva koji je ključan u razotkrivanju pada kuće Usher.

The Fall of The House of Usher je odlična horor mini serija koja nije samo pravljena kako bi nas prestrašila, nego i podsjetila na istinski horor koji nam gotovo svakodnevno serviraju oni koji se ubrajaju u samo 1% populacije, oni privilegirani za koje ne vrijede nikakva pravila, i koji zaista misle da su besmrtni.

Sjajno napisan scenarij baziran na velikim djelima Edgara Allana Poea, fantastična glumačka postava, te uvijek odličan Mike Flanagan, jednostavno vas prizivaju da se što prije udobno smjestite, i napokon saznate što se zapravo dogodilo s kućom Usher.