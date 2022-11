‘Taurus’: Megan Fox i Machine Gun Kelly u filmu o samodestruktivnoj rock zvijezdi

Život rock zvijezde nije glamurozan kakvim se prikazuje javnosti, a film Taurus nam daje istinitu, mračnu stranu bez imalo zadrške.

Tek nakon svoje najveće rasprodane turneje, Cole (Colson Baker) je postao rock/rap bog. Unatoč tome što ga milijuni obožavatelja vole i štuju, uvijek se osjeća sam i izoliran. Čini se da se ne može snaći u stvarnosti ovoga svijeta dok radi na stvaranju svoje sljedeće hit pjesme. Njegova bivša žena Mae (Megan Fox) odlučuje da ga njihova kći više ne smije viđati, uvjerena da je postao potpuno nestabilan. Ilana (Maddie Hasson), njegova osobna asistentica, poput je starije sestre zaštitnice, dok Taurus vodi stalnu bitku sa svojim unutarnjim demonima.



Redatelj, scenarist i producent Tim Sutton (The Last Son, Donnybrook) nimalo ne pokušava uljepšati što se događa iza kulisa glazbene industrije i na koji način ona funkcionira kada si na vrhu. Da li ostaneš ista osoba, promijeniš se potpuno u ono što se želi od tebe ili jednostavno ne možeš podnijeti toliki pritisak?

Polu-autobiografski film Machine Gun Kellyja

Za još bolji uvid u um posrnule rap/rock zvijezde pobrinuo se glazbenik i glavni glumac Colson Baker, poznatiji pod umjetničkim imenom Machine Gun Kelly (Opsadno stanje, The Dirt). On je bio u situaciji u kojoj se nalazi i sam lik Colea Taurusa, te je nevjerojatno realno prikazao i odglumio u filmu, do te mjere da je i filmska ekipa posumnjala glumi li ili se nešto događa s njim. Drugim riječima, ovo je polu-autobiografski film.

Osim Bakera, u filmu glume i Maddie Hasson (Zloćudno, Mr. Mercedes), Scott McNairy (12 godina ropstva, Argo), Ruby Rose (Narančasta je nova crna, The Meg) i Megan Fox (Transformeri, Tijelo lijepe Jennifer) među istaknutim ulogama.



U ovom živopisnom portretu mlade zvijezde u imploziji, poput Kurta Cobaina i Amy Winehouse, redatelj Tim Sutton donosi hrabro razotkrivanje mehanizama glazbene industrije. Cole Taurus je onaj genijalni, ali izmučeni umjetnik kojeg ljudi idoliziraju i grade, samo da bi ga srušili i uništili nakon što više ne može podnijeti sve to ludilo, te učine rock boga svojim žrtvenim janjetom.



U kinima od 24.11.



TRAILER: https://kinofilm.hr/video/taurus/

GLUMCI: Colson Baker, Megan Fox, Maddie Hasson, Scott McNairy, Ruby Rose

REŽIJA: Tim Sutton

SCENARIJ: Romuald Boulanger

PRODUCENTI: Jib Polhemus, Rob Paris, Mike Witherill

IZVRŠNI PRODUCENTI: Colson Baker, Gül Karakiz, Tim Sutton

ŽANR: drama, biografski, glazbeni

Distribucija: Editus d.o.o.