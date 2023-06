Svečano je otvoren 3. festival Ponta Lopud, nije ga propustio ni Edward Norton, koji je stigao ravno iz Hollywooda!

Počelo je treće izdanje Ponte Lopuda, festivala koji će tijekom pet festivalskih dana pružiti mogućnost talentima iz cijele regije za izravan susret s nekim od najznačajnijih imena iz svijeta filmske industrije i Lopud po treći put pretvoriti u kreativno kulturno središte profesionalaca filmske industrije, mjesto susreta, razmjene ideja i uživanja u filmskoj umjetnosti.

Konferenciji za medije na terasi hotela RMH Lopud Lafodia Resort & Wellness prisustvovali su sudionici, ali i predavači i masteri Edward Norton, Ruben Östlund te direktorica fotografije na filmu Urszula Pontikos, koji će na Lopudu održati masterclassove za glumce i redatelje, odnosno stručne programe za snimateljice.



"Snimanje je kao zanat, vrlo tehnička stvar, i rekao bih da mi, kao oni koji se time bavimo, ne pričamo dovoljno jedni s drugima. Zato je sjajno okupiti ljude i pričati o snimanju filmova. Većina festivala je natjecateljskog karaktera, stoga mi se sviđa ideja dijeljenja zamisli i tehnika", rekao je Edward Norton.



O svojoj ulozi na festivalu Ponta Lopud Urszula Pontikos je izjavila: "Kada sam se upisala u filmsku školu, upoznala sam Ninu Kellgren, koja je ujedno i moj mentor i od koje sam puno naučila. Ovdje ću upoznati fantastične žene, direktorice fotografije iz ove regije i mislim da ćemo provesti divnih nekoliko dana učeći jedne od drugih."



Ruben Östlund rekao je kako se nada da će potaknuti sudionike masterclassova da se otvore i budu transparentni.

"Kada sam bio mlađi, učili su nas da, ako je netko kreativni genij, ne govori o tome na čemu radi dok ne budu spreman isprezentirati remek-djelo – ja pokušavam apsolutno obrnuto. Pričati sve i svakome o čemu radim. Veselim se ispričati sudionicima svoje trenutačne projekte, a isto tako volio bih govoriti o iskustvu gledanja filmova te potaknuti ljude da govore o kinematografiji u smislu gledanja filmskog sadržaja – zajedno. Kada to činimo, mijenja se način na koji obrađujemo sadržaj u odnosu na usamljeno sjedenje pred ekranom."

Na istom tragu bio je i Norton, koji je zaključio: "Postoji nešto posebno u tome da se okupljamo u gledanju filmova. Nadam se da ćemo kao zajednica, a pritom ne mislim samo na filmsku, i nastaviti s tim, okupljati se i zajedno gledati priče."



Organizator festivala Miro Purivatra nije krio zadovoljstvo: "Divno je vidjeti da smo se i treću godinu ovdje okupili. To dokazuje da imamo dobar koncept, da je Ponta Lopud postao istinsko mjesto susreta filmskih umjetnika i profesionalaca. Formirala se lijepa kreativna energija i, što je najvažnije, ovdje vlada prava obiteljska atmosfera i mnogi nam se gosti vraćaju i po treći put. Svim masterima, sudionicima i gostima želimo dobrodošlicu, uspješan i ugodan rad."

Na tu posebnu energiju i sinergiju lokalnog stanovništva i svih sudionika festivala osvrnula se i Tilda Grossel Bogdanović, suorganizatorica: "Svjesna sam da radimo vrhunski kulturni projekt, dolaze nam najveći filmski umjetnici, prate nas ugledni domaći i međunarodni mediji, svoju potporu daruju nam brojni sponzori i partneri, ali iznad svega me raduje, ohrabruje i motivira podrška i povjerenje lokalne zajednice. Svi Lopuđani, oni autohtoni i oni koji su ga odabrali za svoj drugi dom, doprinose razvoju i uspjehu festivala Ponta Lopud."



Nakon konferencije za medije na plaži hotela RMH Lopud Lafodia Resort & Wellness održana je, do zadnjeg mjesta popunjena, projekcija filma Johna Currana "Oslikani veo", u kojem glavnu ulogu ima Edward Norton, a koji je ovom prilikom pozdravio sve prisutne. Norton ga je odabrao za prikazivanje na festivalu jer je sniman s puno ljubavi, i to punih deset godina, a romantična atmosfera u kojoj su ga gledatelji imali priliku vidjeti savršeno se prožela s romantičnom niti koja prožima i taj film.

"Kada sam razmišljao o tome što pokazati mladim ljudima koji pokušavaju snimiti vlastite filmove, osjećao sam kao da je ovo film iz kojeg bi mogli nešto naučiti." Istaknuo je i da je cijela ideja razmjene znanja i iskustava među filmašima vrlo posebna te zahvalio organizatorima na pozivu na festival.

Uslijedilo je druženje i tradicionalni vatromet, a službeni program započinje Nortonovim masterclassom, na kojem sudjeluju svi sudionici festivala, a kojim moderira meksički redatelj Michel Franco. Svim sudionicima namijenjeno je i predavanje - "The US Model of Talent Agency Work and the Basics of US Indie Production" Briana Swardstroma, agenta za talente i partnera u United Talented Agency, i Petera Spearsa, Oscarom nagrađenog producenta filma "Nomadland". Nakon toga slijedi masterclass Urszule Pontikos namijenjen snimateljicama, a producenti filma "Trokut tuge" Giorgos Karnavas i Konstantinos Kontovrakis te producentica filma "Nomadland" Mollye Asher održat će predavanje "Independent Films and Coproductions" glumcima i redateljima koji će sudjelovati i na BH Content Lab Showcaseu.

Na plaži hotela RMH Lopud Lafodia Resort & Wellness očekuje projekcija sjajnog filma "Nakon Lucije", Michela Franca, koji je osvojio glavnu nagradu u sekciji Un Certain Regard na filmskom festivalu u Cannesu 2012, a bio je meksički kandidat za Oscara za najbolji strani film 2012. godine.



Treći festival Ponta Lopud održava se od 20. do 24. lipnja 2023.