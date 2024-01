Svečano je otvoren 17. festival Tolerancije u Zagrebu: "Uvjeren sam da će u četrdeset odabranih naslova svatko pronaći film za sebe"

"Otvori se", otvori se prema sebi, svom bližnjem i prema drugom i drugačijem – poruka je ovogodišnjeg izdanja festivala.

U srijedu je u Muzeju suvremene umjetnosti svečano otvoren sedamnaesti Festival tolerancije. Festival će se ove godine održati na dvije lokacije, i to do 27. siječnja u Muzeju suvremene umjetnosti, te do 28. siječnja u Dokukinu KIC.

Kao i proteklih godina, Festival će publici donijeti selekciju iznimnih i višestruko nagrađivanih dokumentarnih i igranih filmova kratkog i dugog metra, ali i Tolerance Talk rasprave o gorućim društvenim temama.



Svečanom otvorenju u prepunoj dvorani prisustvovali su državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova RH Žarko Katić, izaslanica Predsjednika skupštine Grada Zagreba Rada Borić, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Koralet, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich, veleposlanik Republike Austrije Josef Markus Wuketich, veleposlanik Australije u Republici Hrvatskoj Richard Mason Rodgers, veleposlanik Kraljevine Danske Ole Frijs-Madsen, veleposlanik Republike Poljske Paweł Czerwiński, zamjenica veleposlanice Kanade Nathalie Niedoba, izaslanik veleposlanika Kraljevine Belgije Dirk Breuer, predstavnici gradskih ureda, javnih ustanova, predstavnici Veterana Domovinskog rata i antifašista VeDRA, predstavnici stranih kulturnih instituta te predstavnici medija.



Publici se na samom početku svečanog otvorenja obratila direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović: „Cijeli tim Festivala tolerancije zdušno je radio cijelu proteklu godinu pripremajući njegovo 17. izdanje, koje vam predstavljamo u sljedećih šest dana. Potaknuti našim temeljnim vrijednostima uviđamo sve prisutniju potrebu za čovjekoljubljem i humanošću.

Ovim Festivalom šaljemo poruku 'Otvori se!', otvori se prema sebi, svom bližnjem i prema drugom i drugačijem, što je i okosnica cijelog filmskog programa od 40 vrhunskih naslova. Posebno sam zahvalna Snježani Tribuson i Bošku Piculi, koji su u suradnji s Dinom Pokrajac odabrali program za pamćenje. Svaki će vas film dotaknuti, svaki će vam film ostaviti prostor za promišljanje, raspravu i doprinijeti razumijevanju trenutka u povijesti kojega nismo samo pasivni promatrači, nego aktivni začetnici promjena.

Nataša Popović posebno je zahvalila vjernoj publici Festivala tolerancije.

''Svatko od vas čini malu kockicu u temeljima ovog posebnog festivala, svaka vaša reakcija bila je izvor inspiracije i dalje potiče našu kreativnu i žarku energiju i daje nam snage da ne odustanemo.''

Najavila je i novo izdanje Festivala tolerancije u Zadru ovog rujna. „Sa svježim mjestom, novim gradom i cijelim novim nizom pojedinaca, očekujemo val inspiracije i podrške. Neka ovaj tjedan bude ispunjen mirom i obiljem empatije, ako ne u svijetu, onda barem u Muzeju suvremene umjetnosti i DokuKino KIC, našim dragim domaćinima sljedećih šest dana‟, emotivno je zaključila direktorica Festivala tolerancije.



Selektor Festivala Boško Picula istaknuo je: „Festivali su sami po sebi događaji kojima se nešto slavi i posvećuje. Festival tolerancije već sedamnaestu godinu zaredom čini to u slavu nečega bez čega nije moguće zamisliti ni civilizaciju ni ljudski napredak. To je tolerancija kao način života u kojem je različitost i bogatstvo, i učenje u korist sviju. No, to učenje traje cijeli ljudski život, i traje u mnogobrojnim naraštajima. Iako smo 2024. kao čovječanstvo na tehnološkom vrhuncu, toleranciju je i dalje prijeko potrebno učiti, osjetiti i promicati. Bez tolerancije nema ljudskosti.

O tome na tematski, stilski i pristupom na veoma raznolik način govore filmovi iz ovogodišnje festivalske selekcije: dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani, iz cijelog svijeta, ovjenčani prestižnim priznanjima te ocjenama publike i kritike. Neki su se od njih natjecali ili se natječu za nagradu Oscar i Europsku filmsku nagradu, neki su svoja priznanja dobili u Cannesu, Berlinu, Veneciji, Sundanceu, Torontu i Annecyju, odreda su hrvatske premijere, a neki će biti prvorazredna iznenađenja u svom viđenju tolerancije i svakodnevne borbe za nju. Upravo nam je stigla i vijest da su čak dva filma iz programa nominirana za ovogodišnji Oscar. Neka ovogodišnji Festival tolerancije i njegovi filmovi budu dio te borbe, ali i zadovoljstva u doživljaju umjetničke pobjede kada je riječ o tome da je tolerancija moguća. Ne samo na filmskom platnu nego i u životu.‟



Snježana Tribuson izrazila je zadovoljstvo suradnjom s Boškom Piculom i Natašom Popović u selektiranju filmova za ovaj Festival tolerancije. „Boško i ja pogledali smo priličnu količinu recentnih i nagrađivanih filmova iz cijelog svijeta, a na Festivalu će se naći četrdeset filmova koje smo smatrali najboljima. Kako je tema Festivala tolerancija, svi izabrani filmovi svojim temama promiču toleranciju, humanost i vrijednosti koje želimo istaknuti i podupirati. Filmovi koje smo izabrali vrlo su dojmljivi i emotivno nas angažiraju izazivajući empatiju za svoje junake i protagoniste. Gledat ćemo filmove o kompleksnim odnosima roditelja i djece, vršnjačkom nasilju, problemima emigranata, ženskim pravima, ljudskim pravima, besmislu rata, holokaustu, i nekoliko dječjih filmova koji se na djeci prilagođen način bave sličnim temama.‟



Festival je otvorio dogradonačelnik Luka Korlaet, te je pozdravljajući uzvanike čestitao organizatorima i poželio im sreću na novoj lokaciji, u Zadru.

"Uvjeren sam da će u četrdeset odabranih naslova svatko pronaći filmove za sebe, takve filmove koji na gledateljima ostavljaju trajni pečat. Uz intrigantan filmski program, Festival predstavlja kaleidoskop događanja koja nas senzibiliziraju za probleme i teškoće minoriziranih skupina".



Izaslanica Predsjednika Skupštine Grada Zagreba Rada Borić uvjerena je da će Festival u Zadru uspješno nastaviti svoju misiju društvene promjene. „Krhkost naše tolerancije traži stalno podsjećanje, a ovakvi filmovi, osim opomene, daju nam i nadu u bolje sutra, kad ćemo znati živjeti s drugima i za druge.‟

Ovogodišnje festivalsko izdanje otvorili su filmovi Crveni kofer, kratki igrani film redatelja Cyrusa Neshvada, 2023. godine nominiran za Oscara, te Tisuću i jedan, dugometražni igrani film redateljice A.V. Rockwell, dobitnik velike nagrade žirija na Sundance Film Festivalu 2023. Za dobru zabavu nakon projekcije filmova zaslužan je bio DJ Ivan Oberan.

Filmski programi ove su godine podijeljeni u četiri kategorije: Ugriz Stvarnosti, Spektar, Mali koraci i Samo kratko, a teme kojima će se kroz filmove i popratni program baviti 17. Festival tolerancije su izbjeglištvo, bijeg iz domovine, pitanje identiteta, bulling, žene u patrijarhalnoj sredini i negiranje zločina, genocida i holokausta.

Sve detalje o programu možete pronaći na mrežnoj stranici i na društvenim mrežama Festivala tolerancije. U narednim danima svakako ne propustite i novonominirane filmove za nagradu Oscar: 20 dana u Mariupolju, redatelja Mstylava Chernova, i Savršeni dani, redatelja Wima Wendersa.

Program je, kao i dosadašnjih godina, besplatan, sufinanciran sredstvima Grada Zagreba, UNHCR-a Hrvatska, Hrvatskog audiovizualnog centra, Nacionalne kontakt točke CERV Vlade RH, Talijanskog instituta za kulturu i drugih partnera.