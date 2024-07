Stotine posjetitelja uživalo je u filmovima pod zvjezdanim nebom, zadnju projekciju otvorila je proslavljena montažerka glazbe

Projekcijom filma Barbie završio je ovogodišnji trodnevni program, koji je uključivao četiri filmske projekcije, šest masterclass predavanja i bezbroj pozitivnih dojmova publike i sudionika.

Projekcijom filma Barbie završile su Ponta Lopud ljetne projekcije, prvo od tri kulturno-umjetnička ljetna događanja u organizaciji Ponta Lopuda. Kroz tri dana trajanja manifestacije, četiri večernje projekcije okupile su nekoliko stotina posjetitelja, dok se dvadesetak sudionika, mladih talentiranih studenata filma, kući vraćaju bogatiji za znanja stečena kroz šest masterclass radionica koje su vodili cijenjeni i nagrađivani filmaši iz regije i svijeta.

Projekciju filma Barbie (2023.) redateljice Grete Gerwig, otvorila je proslavljena hrvatsko-američka montažerka glazbe, članica Akademije filmskih umjetnosti i znanosti te žirija za nagradu Oscar, Suzana Perić, koja je i sama radila na glazbi tog filma. „U današnje vrijeme svi težimo za savršenstvom. Barbie je u nekom imaginarnom svijetu generacijama djevojčica predstavljala to savršenstvo, a da su u stvarnosti njezini oblici i karakteristike ljudske, ona ne bi mogla niti stajati na zemlji. Zato je Greta ovim filmom htjela poslati poruku da si apsolutno najljepši kada si svoj i onakav kakav želiš biti, a ne biti primoran tražiti nešto što misliš da bi trebao biti ili što drugi očekuju od tebe“, rekla je Suzana Perić.

Dnevni program za sudionike i ovog su puta obilježila čak dva masterclass predavanja. Radionicu „Scenarij i kako ga napisati“ održao je nagrađivani hrvatski redatelj i scenarist Rajko Grlić, gdje je sudionicima na primjeru svoje uspješnice Ustav Republike Hrvatske (2016.), koju su gledali večer prije, predstavio evoluciju scenarija od njegova početka do konačne verzije te sve prepreke koje autor mora prevladati kako bi ostvario svoju zamisao. Drugu radionicu dana, onu na temu montaže filmova kroz slike i note, održali su peterostruki dobitnik Zlatnih arena u Puli, hrvatski montažer Tomislav Pavlic, čiji su filmovi i serije nagrađivani i na festivalima u Cannesu, Berlinu, Sarajevu, Tallinnu, Moskvi, Torontu i brojnim drugima te Suzana Perić, koja je na temelju svog širokog znanja i dugogodišnjeg iskustva održala i drugi masterclass za sudionike tijekom trodnevnog programa.

Najistaknutiji predavači Ponta Lopud ljetnih projekcija i ove su godine posadili tradicionalnu festivalsku palmu u parku Đorđić-Mayneri, pa su imena Rajko Grlić, Suzana Perić i Nebojša Slijepčević i sama postala dio Lopuda kao trajni podsjetnik na znanja koju su prenijeli budućim generacijama i nezaboravne trenutke koje su dijelili sa svim posjetiteljima kroz ova tri festivalska dana.

Otočka kuhinja ni ove godine nikoga nije ostavila ravnodušnim. Lopudski restorani sa svojim su specijalitetima upotpunili iskustvo svih sudionika i predavača. Poseban dojam ostavila je kušnja vrhunskih vina vinarije Saints Hills, koju su u jedinstvenom ambijentu obnovljenog franjevačkog samostana LOPUD 1483, kojem ovim putem još jednom zahvaljujemo na suradnji, za sudionike vodili cijenjena sommelierka Mira Šemić, prva vinska akademkinja s Balkana, te mlada vinarka Lucia Tolj.

''Zahvaljujem svima koji su i ove godine nesebično doprinijeli realizaciji ovog događaja koji naš Lopud razvija, oplemenjuje i pomaže u brendiranju otoka onakvim kakav želimo da bude. Od pomoći pojedinaca i podrške samih Lopuđana, otočkih restorana, iznajmljivača privatnog smještaja, transportnih i mnogih drugih usluga pa sve do ljubaznosti hotela RMH Lopud Lafodia, na čijoj se predivnoj plaži LaBaja projekcije odvijaju. Cijeli otok sudjeluje u realizaciji, zbog čega nam je srce svake godine puno, pa se ljudi sa zadovoljstvom vraćaju kako na ovaj, tako i na druge festivale u organizaciji Ponta Lopuda, od kojih je sljedeći Ponta Lopud jazz festival već krajem kolovoza'', zaključila je Tilda Grossel Bogdanović, osnivačica Ponta Lopud kreativne platforme.



Ponta Lopud kreativna platforma nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2024. i spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost.

Ponta Lopud ljetne projekcije prvi je od tri događaja i slaveći filmsku umjetnost održat će se od 27. do 29. lipnja. Drugi događaj, koji će od 29. do 31. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud jazz festival, a ovogodišnji novitet kreativne platforme je pokretanje novog, trećeg ljetnog festivala, Ponta Lopud book bridge, koji trajanjem od 27. do 29. rujna zaokružuje ljetne manifestacije i zatvara kulturno-umjetničku sezonu Lopuda.