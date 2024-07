Što nas sve očekuje na 13. Šibenik Dance festivalu? 15 država, 250 sudionika, više od 20 plesnih programa i Pinocchio...

Posjetitelje od 22. srpnja do 27. srpnja očekuje raskošan plesni program na poznatim šibenskim lokacijama: Tvrđavama Sv. Mihovil i Barone, ispred kluba Azimut i u Muzeju grada Šibenika.

Još nas tjedan dana dijeli od događanja koje će Šibenik učiniti najrasplesanijim gradom ovog ljeta. U ponedjeljak 22. srpnja počinje Šibenik Dance Festival, a uz slogan ''Povezani kroz umjetnost i kulturnu raznolikost" u grad stižu plesači, koreografi i plesne skupine iz Hrvatske i inozemstva.

Na Trgu Republike Hrvatske festival će otvoriti plesne skupine iz Šibenika, Zagreba i Splita, a svečanost otvorenja nastavit će se ispred šibenskog kluba Azimut nastupom Atom Theatrea iz Bugarske i koreografskom minijaturom "Loop".

Svakog dana festivala posjetitelje očekuje raskošan plesni program na već poznatim šibenskim lokacijama: Tvrđavama Sv. Mihovil i Barone, ispred kluba Azimut i u Muzeju grada Šibenika, a 'highlight' festivala očekuje se u petak 26. srpnja. Tada je na rasporedu predstava Pupo u izvedbi Komoco Dance Company, pod vodstvom koreografkinje Sofije Nappi. Na najljepšoj šibenskoj lokaciji, Tvrđavi sv. Mihovila, talijanska plesna skupina izvest će suvremeno-remek djelo inspirirano pričom o Pinocchiju. Predstava tematizira pitanje može li bajka o lažima koje se kažnjavaju, izvorno namijenjena djeci, zapravo biti i priča za odrasle.

Posjetitelje čekaju i sjajni nastupi na Tvrđavi Barone: za četvrtak su zakazane predstave ''Matomari No Nai" i ''Experimento 5", dok će u subotu Lali Ayguadé i Akira Yoshida izvesti plesni komad ''Together to get there". U zanimljiv program obje večeri na Baroneu uvest će nas učenici završnih razreda Škole suvremenog plesa Ane Maletić iz Zagreba s ulomcima predstava "Gore" i "Doppelgängers''.

Za nastup u Šibeniku pripremaju se umjetnici iz 15 država svijeta, koji će uprizoriti više od 20 plesnih programa. Izuzev izvedbi na Tvrđavama sv. Mihovila i Barone, predstave na Šibenik Dance Festivalu besplatni su za posjetitelje, a program je dostupan na službenoj stranici festivala.

Uz fantastične plesne predstave, zaljubljenici u ples imaju priliku prisustvovati i panel raspravi u Kući umjetnosti Arsen. Plesni umjetnici i koreografi u četvrtak 25. srpnja u 10:30 govorit će na temu umjetnosti u ratnim uvjetima. Bit će prikazan i emotivni umjetnički film ''Ritmovi otpora" kojim ukrajinski umjetnik Vladyslav Detiuchenko prikazuje život plesača u kaosu rata u Ukrajini.

Šibenik Dance Festival podupiru Grad Šibenik, Ministarstvo kulture i medija te Turističke zajednice Šibenika i Šibensko-kninske županije. Festival se održava u suorganizaciji s Tvrđavom kulture Šibenik.

1/1 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Clubzone Povratnička pjesma Baruna nepažnjom završila prije vremena van studija pa su je sada i službeno pustili u javnost!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ida Prester u društvu oca partijala je na glazbenom festivalu, pohvalila se i zajedničkom fotografijom: "Ovako se ponaša muškarac!"