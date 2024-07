Drugi dan Pulskog filmskog festivala obilježila su zanimljiva druženja s filmašima, donosimo i pregled programa za subotu!

Drugi dan Pulskog filmskog festivala održani su razgovori s ekipama filmova “Šlager” redatelja Nevija Marasovića i “Svemu dođe kraj” Rajka Grlića koje je moderirao Boško Picula, održan je i prvi kritičarski duel “Točno u podne” sa Sandrom Perović i Ivanom Žaknićem, a predstavljena je i knjiga Zlatka Vidačkovića. Donosimo i pregled programa za subotu!

Kako je nastajao film “Šlager” doznali smo od glavnih glumaca Lane Barić i Janka Popovića Volarića, redatelja Nevija Marasovića i producentice Ire Cecić.

“Volim te ljubavne priče gdje netko pati za nekom bivšom. Imam tu neku iskvarenu romantičnu dušu”, otkrio je Nevio Marasović, a Lana Barić je dodala kako su u središte htjeli staviti “sirovu, nefiltriranu emociju koja postoji između dvoje zaljubljenih”. “Sviđa mi se kad se netko bavi tom dubinskom intimom u našim filmovima, a Nevio ne strahuje od toga, čak kad je preromantično, neromantično”, rekla je i otkrila kako trenutno radi na novom dugometražnom Marasovićevom filmu, komediji “Hajka” za koju se nadaju da će nasmijati ljude i privući ih u kino. “Obojica slično, intenzivno volimo to što radimo. Željni smo rada i sprijateljili smo se preko toga, kao i preko nekakvih osnovnih stavova o životu. Nevijev rad je krasan, on stvarno sluša glumce, ne osjećaju se kao pijuni nego kao važan dio procesa”, rekao je Janko Popović Volarić.

Redatelj i scenarist Rajko Grlić, scenarist Ante Tomić, koproducent Uliks Fehmiu te glumci Živko Anočić, Jelena Đokić i Emir Hadžihafizbegović govorili su o filmu “Svemu dođe kraj” nadahnutom romanom Miroslava Krleže “Na rubu pameti”.

“U njemu postoji i ljutnja i bijes koji mi imamo danas u vremenu u kojem živimo. To nije tkano kao priča, to je tkano kao zbir prekrasnih eseja o ljudskoj gluposti i pohlepi… priča ima taj jedan zajednički moment, a to je da netko kaže „ne” nečemu u čemu sudjeluje gomila. I tako je nastao film, tako je nastao scenarij…“, rekao je Rajko Grlić. “Sjećam se tog gnjeva koji Krleža opisuje”, složio se Ante Tomić. “I ja sam takav gnjev osjetio kad sam čitao kako je danas neki hrvatski bogataš gliserom ubio dvoje ljudi i nije otišao u zatvor zbog tog.”

Glumci Jelena Đokić i Emir Hadžihafizbegović osvrnuli su se na suradnju s Rajkom Grlićem. “Ljubav i nježnost kojom Rajko zrači i privatno i na setu se itekako očituje u ovom filmu, ali i u mojoj ulozi”, rekla je Jelena Đokić. Emir Hadžihafizbegović izjavio je: “Ovaj film se bori da ne uđemo u fazu totalne letargije i naviknutosti na polusvijet. Mi smo taoci polusvijeta. Mi smo na polusvijet pristali”.

“Rajko i Ante su ljudi koji znaju tko su”, dodao je Uliks Fehmiu. “Nemaju krizu identiteta. Njihov ljudski identitet, a samim time i umjetnički, uspostavljen je tako da njih dvojica u životu u kojem smo stalno pred iskušenjima koračaju baš ovako kakav je ovaj film”, rekao je Fehmiu.

“Ovo je moj četvrti zadnji film”, zaključio je Rajko Grlić.

Filmska kritičarka RTS-a Sandra Perović i filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić bili su prvi gosti u duelu “Točno u podne” i uz moderaciju Boška Picule govorili o dvama prikazanim filmovima iz glavne konkurencije Festivala: “Svemu dođe kraj” Rajka Grlića i “Šalša” Nevija Marasovića.

Monografiju Hrvatski film u 21. stoljeću: Dugometražna igranofilmska produkcija od 2001. do 2022. i dnevna novinska filmska kritika autora Zlatka Vidačkovića i Ive Rosanda Žigo predstavio je Vidačković u razgovoru s bivšom ravnateljicom Pulskog filmskog festivala Gordanom Restović. Monografijom se nastojalo dati sveobuhvatni pregled hrvatskog dugometražnog igranog filma u 21. stoljeću. Kroz analizu, sintezu i komentare 664 filmske kritike koje su izlazile u renomiranim hrvatskim novinama poput Jutarnjeg i Večernjeg lista i Slobodne Dalmacije, predstavljeno je 190 hrvatskih dugometražnih igranih filmova u 12 poglavlja.

SUBOTA NA FESTIVALU - 13.7.

• 10:00 • PULICA • “Lars je LOL”, 2023., r. Eirik Sæter Stordahl • Kino Valli

• 10:00 • RAZGOVOR S FILMSKOM EKIPOM • “Naša djeca”, 2024., r. Silvestar Kolbas • Festivalski centar - DHB

• 10:30 • RAZGOVOR S FILMSKOM EKIPOM • “Proslava”, 2024., r. Bruno Anković • Festivalski centar - DHB

• 11:00 • PROMOCIJA KNJIGE • “Dubrovnik kao filmska kulisa”, 2023., Hrvoje Ivanković • Festivalski centar - DHB

• 11:00 • GLAVNI PROGRAM: MANJINSKA KOPRODUKCIJA • “KIX”, 2024., r. Bálint Révész i Dávid Mikulán • Festivalski centar - DHB

• 12:00 • TOČNO U PODNE - kritičarski duel • “Naša djeca”, 2024., r. Silvestar Kolbas + “Proslava”, 2024., r. Bruno Anković • Festivalski centar - DHB

• 13:30 • DODJELA NAGRADE • Nagrada Fabijan Šovagović • Festivalski centar - DHB

• 14:00 • REPRIZA • “Naša djeca”, 2024., r. Silvestar Kolbas • INK

• 14:00 • REPRIZA • “Posljednji heroj”, 2023., r. Žiga Virc • Kino Valli

• 16:00 • REPRIZA • “Proslava”, 2024., r. Bruno Anković • INK

• 16:00 • GLAVNI PROGRAM: MANJINSKA KOPRODUKCIJA • “Sunce mamino”, 2023., r. Kosta Đorđević • Kino Valli

• 18:00 • VREMEPLOV • “Kuća na Kraljevcu”, 2023., r. Pero Kvesić • Kino Valli

• 19:00 • GLAVNI PROGRAM: HRVATSKI FILM • “Frka”, 2024., r. Svebor Mihael Jelić • INK

• 20:00 • GREATER ADRIA • “Umjetna pravda”, 2024., r. Simón Casal • Kino Valli

• 21:30 • GLAVNI PROGRAM: MANJINSKA KOPRODUKCIJA • “Živi i zdravi”, 2023., r. Ivan Marinović • Arena

• 21:30 • REPRIZA • “Proslava”, 2024., r. Bruno Anković • Brijuni

• 21:30 • AMBRELA • “Maršal”, 1999., r. Vinko Brešan • Ambrela

• 22:00 • REPRIZA • “KIX”, 2024., r. Bálint Révész i Dávid Mikulán • Kino Valli

• 23:00 • KONCERT • TBF • Festivalski centar - DHB

• 23:30 • POPULARNA PULA • “Povedi me na Mjesec”, 2024., r. Greg Berlanti • Arena