Serija koja je itekako vrijedna gledanja zbog fantastične glumačke postave, dobila je svoju treću sezonu!

''Only Murders in the Building'' je serija koju trebate pogledati iz puno razloga, a prije par dana su stigle prve dvije epizode treće sezone, i mislim da će ovo biti najnapetija sezona do sada. Ova komično dramska serija vrijedna je gledanja zbog fantastične glumačke postave koji nas vodi u svijet true crime podcasta na jedan neobičan način. U novoj sezoni se odličnom trojcu pridružuju i Meryl Streep i Paul Rudd.

Serija koju su kreirali Steve Martin i John Hoffman, koji je ujedno i u ulozi redatelja, šarmira vas od prve minute. Treća sezona počne žestoko, odmah smo upoznati sa novim likovima, a glavni trojac (Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez) nas još jednom podsjeti zašto su tako genijalni za gledati.

Kao i u prethodne dvije sezone, scenaristi i redatelji nam već od samog početka otkriju da će se vrlo brzo dogoditi novo ubojstvo, te nas katapultiraju par mjeseci unatrag kako bi bolje razumjeli ono što gledamo i što ćemo gledati.

Nova dva glavna lika, Meryl Streep i Paul Rudd, su kompleksno napisani gdje na prvu mislimo da znamo sve o njima, ali zapravo kako vrijeme odmiče otkrivamo njihovu slojevitost. Kao što smo navikli u prethodnim epizodama, likovi nemaju gotovo pa ništa zajedničko, osim ubojstva koje ih veže, što je zanimljiva scenaristička odluka koja čini ovu seriju još privlačnijom samim gledateljima. "Samo ubojstva u zgradi" se možda bavi mračnom centralnom temom, ali će učiniti da se toliko ugodno osjećate dok gledate ovu sjajnu seriju.

Kreatori su održali kontinuitet i kvalitetu kada je u pitanju scenografija, kostim, glazba, te nevjerojatno šarmantna glumačka igra koja vas potpuno obuzme i obgrli do te mjere da se osjećate ušuškano. Treća sezona je počela zabavnije nego što sam očekivala gdje glavni likovi koriste svaku priliku da ubace duhovitu repliku, ili glazbeni broj nalik na poznate mjuzikle s Broadwaya. Serija divno balansira međugeneracijski humor, provincijalizam, toplinu kojom zrači, ali i ozbiljnost koja proizlazi iz situacije.

Glavni trio koji čine Martin Short, Steve Martin i Selena Gomez je ostao najbolji dio ove serije. Oni su i dalje potpuno različita tri lika koja ne mogu jedni bez drugih. Kemija među njima je gotovo opipljiva, a svojim su likovima dosljedni od prve sezone. Šarmantan način igre i odličan komični tajming, čine ovaj trio neodoljivim za gledati. Meryl Streep u novoj sezoni igra lik Lorette, glumice i žene koja se čitav život suočava s odbijanjem. Streep ne treba pretjerano komentirati jer njezini prijašnji likovi i nagrade govore sve, ali moram spomenuti kako lik Lorette igra prekrasno. Suptilna u svojoj glumačkoj igri, dok u isto vrijeme svaka njezina izgovorena replika i pogled probijaju ekran nevjerojatnom energijom. Pored Streep, u ovoj sezoni upoznajemo Bena, poznatog glumca ego manijaka kojeg utjelovljuje simpatični Paul Rudd. On svoj lik igra žestoko iz prve, sa puno slojeva koje tek trebamo otkriti, te sa šarmom kojim Rudd prirodno zrači čim ga vidite.

Generalno, scenaristi su još jednom napravili sjajan posao sa samom pričom, te odličnim dijalozima koji vas u jednom trenutku nasmijavaju, dok u drugom trenutku drže napetost koja je nužna za ovaj žanr.

"Samo ubojstva u zgradi" je feel good serija koja je neobična, komična, i koja će vam izmamiti osmijeh na lice. Kada na genijalnu priču dodate i ovakvu glumačku postavu, ništa vam drugo ne preostaje nego da se opustite i potpuno predate likovima koji će vas uvesti u svoj čudnovati svijet. Ja se osobno nadam da će ova serija imati još puno puno sezona u kojima ću moći istinski uživat kao do sada.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Premali gornji dio kupaćeg bio je glavni razlog zbog kojeg nitko nije skidao pogled sa slavne Kosovarke, a očito je i da je tijelo isklesala do maksimuma!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bujna stražnjica Sonje Kovač na meti komentara, za sve je kriv seksi video ulaska u more koji je snimio njezin zaručnik!