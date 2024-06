Poznati finski redatelj raspričao se o preprekama i nesigurnostima s kojima se suočavaju on i njegovi kolege

Finski redatelj Juho Kuosmanen peti je dan Slano Film Days sa sudionicima razgovarao o unutarnjim preprekama i nesigurnostima s kojima se redatelji svakodnevno suočavaju.

''Teško je ne uspoređivati se s drugima,” govorio je Kuosmanen, nastavljajući: “Nije lako pronaći svoj glas, a još je teže ostati mu vjeran jednom kada ga nađeš.” Redatelj se prisjetio i blokade s kojom se suočio kad je kao višestruko nagrađivani student izašao iz školskog sustava i suočio se s novom okolinom i novim projektima. “Mi filmaši često govorimo o novcu i logističkim preprekama, no meni su ti problemi uvijek bili jednostavni. Mnogo mi je strašnija sloboda, u kojoj moramo sami donositi odluke i snositi odgovornost za njih,” zaključio je Kuosmanen.

Producent, redatelj i scenarist Michel Franco, jedan od rijetkih u industriji koji se može pohvaliti prosjekom od jednog filma godišnje, u posljednjem se razgovoru Slano Film Days programa osvrnuo na svoj kreativni proces. “Ne zanimaju me očekivanja ili bilo kakav algoritam — uvijek pišem o onome što me zanima,” izjavio je Franco. Kao netko tko je radio i s milijunskim budžetima i na malim neovisnim projektima, autor je govorio i o različitim ograničenjima koja dolaze s različitim financijskim postavkama. “Svi si mi želimo moći priuštiti snimanje koje želimo, ali kroz karijeru sam shvatio da što je manje novca, to si slobodniji” zaključio je Franco.

Peti je dan Slano Film Days na velikom platnu u vrtu Ville Riva prikazan dobitnik nagrade žirija na prošlogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu, Palo lišće, koji je režirao slavni finski redatelj Aki Kaurismäki. Priča je to o dvoje usamljenih ljudi koji se slučajno susreću u helsinškoj noći i pokušavaju pronaći prvu, jedinu i najveću ljubav svojih života. U svom je filmu Kaurismäki oko sebe okupio ljude koje voli i kojima vjeruje pa je tako jednu od uloga odigrao i njegov bliski suradnik, ali i veliki prijatelj, redatelj Juho Kuosmanen, koji je i najavio projekciju: „Bio je ovo vrlo inspirativan tjedan, hvala vam svima na tome. Aki ne putuje, naime boji se letjeti avionom, ali zato sam večeras tu s vama ja i nadam se da ćete uživati u ovom filmu na ovoj uistinu posebnoj projekciji.“

Večer je završila druženjem sudionika i gostiju u Masleniku Ville Riva, prostoru koji je svojom intimnom atmosferom poslužio upravo kao savršena kulisa za sabiranje dojmova o pet dana provedenih u kreativnom okruženju Slano Film Days.

Sudjelovanje filmskih umjetnika i studenata na Slano Film Days podržali su regionalni filmski centri i fondovi kroz partnerstvo sa Slano Film Days: Hrvatski audiovizualni centar, Filmski centar Srbije, Filmski centar Crne Gore, Agencija za film Sjeverne Makedonije, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Slovenski filmski centar.