Everything Now nije još jedna tipičina tinejdžerska serija, a njen sadržaj je potresan i fascinantan u isto vrijeme

Prije par dana sam počela gledati novu seriju na Netflixu koja se zove Everything Now, te sam mišljenja da je ovo najbitnija tinejdžerska serija koju sam ikada gledala. Trebaju je pogledati apsolutno svi, a ponajviše tinejdžeri i roditelji.

Kreatorica ove genijalne britanske komedije-drame je fantastična Ripley Parker. Kada čujete za neku seriju ili film da je u tinejdžerskom žanru, obično prvo što pomislimo je da ćemo gledati neko lagano TV štivo koje će nas vratiti u mlade dane, te učiniti da se osjećamo dobro i pomalo nostalgično.

Parker je napravila nešto sasvim novo. Napravila je seriju koja je duboko potresna, simpatična, lijepa, ali i tužna u isto vrijeme. Everything Now se vrti oko protagonistice Mije (Sophie Wilde) koja je na mentalnom i fizičkom putu oporavka od poremećaja prehrane. Generalno možemo reći kako je Parker u fokus stavila jedan ozbiljan problem poput poremećaja u prehrani o kojem se zaista ne priča dovoljno, ali ni ozbiljno. Većina nas možda nije ni svjesna koliko je ovo ozbiljan problem, koliko ljudi prolazi kroz takve izazove, ali i da je sveprisutan u zajednici tinejdžera.

Ripley Parker u seriji istražuje takve teme na jedan osvježavajuće realističan način gdje kao gledateljici mi nije bilo ugodno gledati neke scene koje su me duboko potresle. Everything Now uspijeva predstaviti Mijinu priču i jedan alarmantan problem s poštovanjem, sa činjenicama, i etički onoliko koliko TV to dopušta. Zaista sam bila iznenađena koliko je pametno serija napravljena u scenarističkom smislu gdje u nekim trenutcima imamo ozbiljnu dramu koja se događa unutar likova, dok u drugim trenutcima gledamo sasvim običnu tinejdžersku seriju sa svakodnevnim dogodovštinama grupe najboljih prijatelja.

Parker je napravila kompleksnu seriju koja je najrealističnija serija u ovom žanru, koja služi da educira, osvijesti, ali u konačnici i da zabavi. Odnosi među glavnim likovima su napravljeni dosta dobro, te niti u jednom trenutku nemamo onaj osjećaj da nismo sigurni tko je tko, zašto radi nešto, ili generalno da ne znamo što se događa. Everything Now daje tinejdžerima jedan realističan uvid u mali dio njihovog kompliciranog svijeta koliko god on bolan i radostan bio u isto vrijeme. Serija u prvi plan stavlja životne izazove poput identiteta, poremećaja u prehrani, te odnosa među članovima obitelji, izdvajajući se od ostatka teen televizijskog programa kojeg ima na pretek.

Sophie Wilde je dobila čast i težak zadatak igrati Miju. Sedamnaestogodišnjakinju koja se bori s anoreksijom, a povrh toga i sa svojom obitelji, prijateljima, te osobnim identitetom. Wilde se sa svojim govorom tijela uspjela povezati s mentalnim stanjem njezina lika na način koji je zaista zadivljujući za gledati. Osjetimo svaku emociju, patnju, te borbe koje se dešavaju unutar Mije, a sve zahvaljujući talentiranoj Sophie Wilde. Ostatak glumačke ekipe je jednako dobar, simpatičan, te niti u jednom trenutku nemamo lik koji odskače od drugih, na negativan način.

Everything Now je serija koju morate pogledati. Vrlo brzo vam bude jasno da ne gledate običnu tinejdžersku dramu, nego TV sadržaj koji je potresan i fascinantan u isto vrijeme. Ovo je serija koja se bavi pomalo zapostavljenom temom poremećaja u ishrani, a koja je itekako relevantna, prisutna u našem društvu, te činjenica koju ne smijemo ignorirati.

