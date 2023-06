Sarajevo Film Festival uspostavlja godišnje nagrade za regionalne filmove, a svi će se birati po istom principu

Glasačko tijelo na sljedećem će Sarajevo Film Festivalu objaviti godišnje nagrade za najbolje regionalne filmove, a oni će se birati po istom principu.

Nakon uspješno uspostavljenih godišnjih nagrada za TV serije prije tri godine, Sarajevo Film Festival uspostavlja i godišnje nagrade za regionalne filmove, koji će se birati po istom principu.



Glasačko tijelo koje do sada okuplja više od 450 filmskih i TV profesionalaca, od ove će godine na isti način kao za TV serije raditi i na nominacijama i dobitnicima nagrada za najbolje regionalne filmove.



Dodjela nagrada će se odvijati u zimskom ambijentu olimpijskih planina oko Sarajeva. Prvo izdanje dodjele nagrada za regionalne filmove planirano je na Jahorini u siječnju 2024.



Glasačko tijelo će do tada rasti: očekuje se prijem novih članova i postupna transformacija ovog neformalnog tijela u Regionalnu filmsku i TV akademiju, koja će osim odlučivanja o godišnjim nagradama, na sebe preuzeti i ideju prijnosa znanja i iskustava na novu generaciju filmskih i TV profesionalaca te služiti promociji i zaštiti struke u cijeloj regiji.



Više vijesti o početku rada Akademije uslijedit će u narednom periodu.



„Nakon brojnih izazova digitalne tranzicije, utjecaja pandemije, regionalno tržište za film se polako konsolidira. Vjerujem da će valorizacija najboljih regionalnih filmova od strane struke doprinijeti njihovom još jačem pozicioniranju i vidljivosti na domaćem tržištu, kako bi regionalni filmovi imali još veću gledanost i veći udio na domaćem tržištu. Činjenica da ni jedna od zemalja u regiji nema svoju zasebnu filmsku i TV akademiju indikativna je, te mislimo da će iz ovih aktivnosti prirodno nastati jedno takvo tijelo koje će služiti pomlađivanju, promociji i zaštiti naše struke“, izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.



Vijest o dodjeli godišnjih nagrada za regionalne filmove objavljena je na Ponta Lopud festivalu.



Partner Sarajevo Film Festivala za dodjelu godišnjih regionalnih filmskih nagrada za siječanj 2024. godine je Olimpijski centar Jahorina.



''Sretan sam što će u siječnju iduće godine regionalna filmska industrija biti okupljena na ski vikendu na Jahorini. Uz odavanje priznanja najboljim filmskim ostvarenjima, vjerujem da ćemo ovim događajem pokazati kakvim kapacitetima raspolažemo, kakve sjajne profesionalce i ljepote olimpijskih planina imamo, i da će predstojeći regionalni ski vikend postati prepoznatljiv događaj, svojevrsni 'balkanski Sundance'', izjavio je Dejan Ljevnaić, direktor Olimpijskog centra Jahorina.



29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. kolovoza 2023. godine.