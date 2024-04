Romantična komedija modernog doba "Samo ne ti" neće vas kupiti svojom kvalitetom, ali će vas definitivno opustiti nakon napornog radnog dana!

Svatko se s vremena na vrijeme voli udobno smjestiti na kauč, pripremiti svoju najdražu grickalicu, i upaliti romantičnu komediju za opuštanje. Iako je film Samo ne ti izašao krajem prošle godine, nikada nije kasno za pogledati ovu romantičnu komediju koja je savršena razbibriga vikendom.

Najzanimljivija činjenica vezana za ovaj film, je ta da je scenarij inspiriran Shakespearovom komedijom Mnogo vike ni za što, a adaptaciju je pisala Ilana Wopert zajedno sa redateljem Willom Gluckom.

Zanimljivo je vidjeti kako su Woper i Gluck svjetski poznati komad stavili u moderno vrijeme, iako moram priznati da je definitivno tekst Mnogo vike ni za što zanimljiviji od ovoga filma. Scenarij je napisan apsolutno jasno, te točno onako kako treba biti za žanr romantične komedije.

U startu upoznajemo glavne likove, imamo tipičan zaplet, pomalo atipičnu radnju, i naravno, sretni kraj. Ono što definitivno nemamo, a pomoglo bi kvaliteti filma, jesu dobro napisani likovi. Karakterizacija dva glavna lika je napisana šturo, te ih se svodi samo na njihova zanimanja. Do kraja filma ja i dalje nisam znala tko su ti ljudi, osim da su zaista zgodni. Ostatak likova je jednako jednoličan, ali su nam odnosi među likovima barem poznati čim ih vidimo. Čini se kako su se Woper i Gluck fokusirali da su dva glavna lika, kao i čitav film, jednostavno samo uvijek izrazito estetski lijepi.

Ono što je u scenariju za ljestvicu bolje nego u drugim tipičnim romantičnim komedijama, jeste nespretni humor koji razbija klišeje prožete od početka do kraja filma. Redateljski je Samo ne ti kao i svaki drugi film u žanru, ali obzirom na dugogodišnje iskustvo Willa Glucka, ipak je za očekivati da napravi djelo koje je barem malo kreativnije. Jasno je da ovakve filmove gledatelji ne gledaju prvenstveno zbog kreativnosti, ili kvalitete, ali i gledatelji danas žele vidjeti nešto više od samo dva zgodna glavna glumca. Ukratko, Samo ne ti je još jedna romantična komedija bez srži, ali sa zabavnim dijelovima u priči koji vas ipak povuku natrag u idilični svijet.

Sydney Sweeney utjelovljuje mladu Beu, ženu o kojoj jedino saznamo da ne želi biti pravnica. Njezin lik je uvijek besprijekorno sređen, sladak, i Sweeney ulogu Beae igra na jednoličan način. Obzirom da je Sydney Sweeney zvijezda u usponu koja je svoju slavu stekla u mega popularnoj seriji Euforija, pomalo me razočarala u ulozi Beae jer znam da glumački može mnogo. Njezinog princa na bijelom konju igra Glen Powell kojeg će gledatelji prepoznati iz novog nastavka Top Guna. Isti je slučaj kao i sa Sweeney, on je mnogo bolji glumac nego je imao priliku to pokazati kao Ben u ovoj romantičnoj komediji, ali tu štetu pripisujem isključivo scenaristima. Ostatak glumačke postave je jednako oku ugodan kao i Sweeney i Powell, ali više od toga nažalost ne možemo dobiti.

Samo ne ti je romantična komedija modernog doba koja vas neće kupiti svojom kvalitetom, ali će vas definitivno opustiti nakon napornog radnog dana. Prekrasna kulisa za koju je zaslužan Sydney, kao i tipična priča koju ćete svakako očekivati za ovaj žanr, sve je što vam treba za dobru razbibrigu. Naravno, ne škodi ni zgodnoća glavnih likova koja je zapravo jedina u fokusu u ovome filmu.

