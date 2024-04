Znanstveno-fantastični film koji je sve samo ne fantastičan: Evo zašto biste trebali preskočiti novi uradak Zacka Snydera

Bazična priča, površni likovi, te iznimno dugačko vrijeme trajanja, sve su razlozi da zaobiđete "Rebel Moon, drugi dio: Zadavateljica ožiljaka" u širokom luku.

2023. godine na Netflix je stigao film pod nazivom "Rebel Moon" kojeg je režirao poznati redatelj Zack Snyder. Iako je napravljen u omiljenom žanru znanstvene- fantastike, film je bio izrazito dosadan, nejasan, i konfuzan. Prije par dana Snyder i Netflix su izbacili drugi dio "Rebel Moona", te vam moram u startu odmah reći da se situacija nije nimalo poboljšala.

Problem sa pokušajem stvaranja originalnih znanstveno-fantastičnih epova poslije Ratova zvijezda je taj što su klasici toliko i dalje prisutni da se noviji filmovi čine kao trash verzije sa lošim pričama. "Rebel Moon" je nažalost dokaz da zaista jeste iznimno teško napraviti originalni film pod popularnim žanrom, te iako imate eminentnog redatelja u kreativnom timu, bez dobre priče i glumaca jednostavno nemate dobar film. Film ima sve elemente potrebne za spomenuti žanr, ali ono što nema jeste glavnu srž koja će zaokupiti pažnju gledatelja puna dva sata. Postoje zlikovci na jednoj planeti, i postoji jedno malo idilično selo na drugoj planeti čija glavna moć, barem po meni, leži u njihovoj pšenici. Ono što je konfuzno i u prvom i drugom dijelu, jeste činjenica da zlikovci se pomno spremaju sa ogromnom vojskom i artiljerijom napasti selo od stotinjak žitelja koji nemaju neko posebno naoružanje, kao ni vojsku. Ova činjenica je na prvu smiješna, ali je zapravo nedopustiva rupa u scenariju, sa ovakvom produkcijom, i ovakvim redateljem. Priča možda jeste jasna jer je bazična, ali sve unutar nje nema prevelikog smisla, niti interesantnosti. Likovi su jednolični, veoma bazično napisani, a kadrovi su čak i loše snimljeni. Previše nepotrebnih kadrova u slow motionu koji ne služe ama baš ničemu, te kadrovi koji su pre eksponirani nenamjerno, čine da je čak i vizualno ovaj film nezanimljiv. Jedino pozitivno u drugom dijelu filma, jeste činjenica da novi dio ima ipak mnogo više akcije nego prvi film. Snyder ni sa pregršt akcije nije uspio napraviti da nam je stalo do priče, sudbine likova, kao i do samih likova. Redateljski je film jedan od gorih Snyderovih uradaka obzirom da nisam zaspala gledajući Watchmena, 300 mi definitivno nije bio dosadan film, Man of Steel mi je čak bio i zanimljiv, ali oba Rebel Moona su filmovi koje ćete gledati u par navrata jer je nemoguće pratiti ova dva filma otvorenih očiju. Sve se čini izrazito površnim kada je u pitanju Rebel Moon, te sa sigurnošću mogu reći da je ovo jedan od lošijih znanstveno-fantastičnih filmova u zadnje vrijeme.

Sofia Boutella igra glavnu junakinju Koru koja se potpuno izgubi u masi bezličnih likova. Boutella igra svoj lik jednolično, dosadnjikavo, ali definitivno dosljedno. Ostatak glumačke ekipe, iako su neki od njih dosta poznati, zaista nije mogao napraviti ništa spektakularno sa svojim likovima obzirom da u startu očito nisu imali dobro napisane likove.

"Rebel Moon" je znanstveno-fantastični film koji je sve samo ne fantastičan. Bazična priča, površni likovi, te iznimno dugačko vrijeme trajanja, sve su razlozi da zaobiđete ovaj film u širokom luku. Ako ste ljubitelji filmova Zacka Snydera, definitivno vam predlažem da se vratite na neki njegov film iz prošlosti, jer dva nastavka "Rebel Moona" su apsolutni promašaj.

