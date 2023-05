Najveća međunarodna plesna predstava stiže u Zagreb, ne propustite spektakl priznatih umjetnika!

Najveća međunarodna plesna predstava de facta u režiji Saše Božića i Simone Aughterlony premijerno će biti održana 10. lipnja u Zagrebačkom plesnom centru!

Predstava Agenda novi je plesni projekt u režiji Saše Božića i renomiranih švicarskih umjetnika Simone Aughterlony koji će premijerno biti predstavljen 10. lipnja u Zagrebačkom plesnom centru te ujedno 12. lipnja u sklopu otvaranja 40. izdanja Tjedna suvremenog plesa.

Agenda je najveća međunarodna plesna predstava kazališne skupine de facto dosad - nastaje kao rezultat suradnje niza plesnih umjetnika/ca iz Belgije, Njemačke, Švicarske, Engleske i Hrvatske, a u koprodukciji sa Zagrebačkim plesnim centrom i Tjednom suvremenog plesa.

Predstava Agenda dotiče trenutak suvremenosti u kojem se impuls za remiksiranjem, preuređivanjem i preraspodjelom medija, kao i analogna želja za snimanjem i trganjem i montažom prizora, susreću s metodama koje njeguju lakoću i beskrajnu dostupnost. Predstava proizlazi iz opsežnog istraživanja pojma "stranca" i mnoštva artikulacija unutar pojmova i afekata neobičnosti, različitosti i drugosti, no ovaj puta kroz prizmu umjetnosti kolažiranja.

Koncept i režiju potpisuju Simone Aughterlony i Saša Božić, u suradnji s izvođačima - Katarinom Barešić, Borisom Barukčićem, Ivanom Bojanić, Dorom Brkarić, Viktoriom Bubalo, Margaretom Firinger, Nicom Lloydom, Šimunom Stankovom, Melissom Valette te Thomasom Vantuycomom. Kostimografiju potpisuje Marita Ćopo, scenografiju Igor Ruf, oblikovanje svjetla Joseph Wegmann, a glazbu Nikola Krgović. Producentica je Ida Klemenčić, a fotograf Neven Petrović.

***

Kolaž — medij modernističkog šoka par excellence — se vraća ponovo. Rođen usred strašnih političkih okolnosti, slika terora i beskrajnog rata, čini se da kolaž jaše na valu političke korupcije, bombi i osobnog gubitka kako bi se ponovno pojavio kao legitiman suvremeni jezik izvedbenih umjetnosti. Imajući to na umu, od izvođača se traži da preispitaju osjećaj pripadnosti i podrijetla koji još nije zasićen institucionalnim strukturama i kulturnim anegdotama. Svaki izvođač u Agendi razvija poseban jezik koji proizlazi iz vlastitih interesa i usmjerava njihov izvedbeni materijal i preokupacije. Te “agende” ili “preokupacije” umjesto da predstavljaju (stereo)tipove, djeluju kao orijentacije žudnje i proizvode specifične impulse koji se ponavljaju i koji nude okvir utjelovljenju žudnji i njezinim interakcijama.

„Kolla“ od grčke riječi „lijepiti“ ili „Coller“ od francuske riječi „zalijepiti“ nudi pristup prostoru izvedbe kao slikarskom platnu za akumulaciju pronađenih izvora i referenci – gledatelji svjedoče da razgovor između različitih elemenata nikada ne može ostati apstraktan, već nudi trajni dijalog proturječja i značenja. Ljepilo se u predstavi tumači kao zajednički groove, plesno prostor koje istovremeno unificira ali i odražava različitost. "Agenda" postaje vremenski izraz mnogih koji postaju jedno, s tim da jedno nikada nije u potpunosti završeno jer mnogi nastavljaju utjecati na njega.

Simone Aughterlony nezavisni su umjetnik sa sjedištem u Berlinu i Zürichu, koji pretežno rade u kontekstu plesa i performansa. Posljednjih šesnaest godina osmišljavaju koreografska djela queer tematike. Kao izvođači surađivali su s umjetnicima kao što su Meg Stuart/Damaged Goods, Forced Entertainment i Jorge León, Phil Hayes među ostalima. Simone pristupa žanru performansa kao praksi izgradnje svijeta kojim upravljaju kontradikcije između dominacije želje i djelovanja svih elemenata. Dobitnik su Nagrade za životno djelo Grada Zuricha za 2023. godinu.

Agenda je naslov i metodologija koja je prvi put razvijena sa studentima BA studija The Manufacture - University of Performing Arts of Western Switzerland, Lausanne 2021. godine. Predstava je uvrštena u rezidencijalni program Zagrebačkog plesnog centra, a bit će izvedena na otvaranju 40. Tjedna suvremenog plesa u Zagrebu. Reprizne izvedbe uslijedit će u listopadu 2023. u Zagrebačkom plesnom centru.

Realizirano uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo grada Zagreba, Turističke zajednice grada Zagreba, Švicarskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj te Goethe Instituta Republike Hrvatske.