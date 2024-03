Predstava "Funeral For My 30's" 15. i 16. ožujka stiže u Zagrebački plesni centar i donosi nam kolaž događaja, iskustava i emocija

Četiri godine nakon predstave Funeral for my 20's, kanadska koreografkinja Sabina Perry i plesačica Koraljka Begović, nastavile su suradnje kroz predstavu Funeral For My 30's, tematski nastavak oproštaja s iskustvima prikupljenim tijekom minulog desetljeća života. Predstava će biti izvedena u petak i subotu, 15. i 16. ožujka u Zagrebačkome plesnom centru.

Riječ je o nastavku razvoja ideje o pokapanju određenog perioda života u kojoj se koreografkinja Sabina Perry u svojoj 41. godini života osvrnula na proteklo desetljeće; na događaje koji su obilježili to razdoblje, koje je proživjela i za koje smatra da simboliziraju tridesete godine i to ne samo njezinog života već su vezani i za iskustva brojnih drugih žena.

Promatrajući razdoblje jedne epohe prožete različitim nadanjima, boli, užicima, gubicima, ispunjenjima, ali i brojnim bezizlaznim poteškoćama iskopava se prošlost kako bi se još jednom proživjela, prikazala na pozornici i nakon toga zauvijek pokopala. U suradnji s plesačicom Koraljkom Begović nastao je kolaž događaja, iskustava i emocija, individualnih i kolektivnih te propitivanje tridesetih godina jedne žene.

Koreografiju i režiju potpisuje Sabina Perry u suradnji i izvedbi plesačice Koraljke Begović. Selektorica glazbe je Sabina Perry, a autorska prava i aranžmane potpisuje A. Glacier. Oblikovatelj svjetla je Saša Fistrić, grafičko oblikovanje potpisuje Dora Đurkesac, a fotografije Jelena Janković. Autor trailera je Fanni Tutek Hajnal, a producentica Koraljka Begović.

“You can be a mother and a poet. A wife and a lover. You can dance on the graves you dug on Tuesday, pulling out the bones of yourself you began to miss.”, Kate Baer, What Kind of Woman.

Predstava je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo grada Zagreba i Canada Council for the Arts.