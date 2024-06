Pobjednik Cannesa "Čovjek koji nije mogao šutjeti" gostuje na Ponti Lopud

Dobitnik Zlatne palme za najbolji kratki film na najprestižnijem europskom filmskom festivalu prikazat će se u sklopu večeri hrvatske kinematografije Ponta Lopud ljetnih projekcija 28. lipnja.

Ponta Lopud Summer Screenings od 27. do 29. lipnja predstavit će jake adute regionalne i međunarodne filmske scene, a posebnu pažnju publike privući će ovogodišnji dobitnik Zlatne palme za najbolji kratki film na festivalu u Cannesu, najprestižnijem filmskom festivalu u Europi.

Film "Čovjek koji nije mogao šutjeti", redatelja Nebojše Slijepčevića, zasnovan je na stravičnom zločinu koji se dogodio u jeku rata u Bosni i Hercegovini prije 30 godina, a priču priča iz perspektive često zanemarivane, ali jednako važne skupine koja je dio svakog zločina – svjedoka. Iako je četrnaestominutna uspješnica s Goranom Bogdanom u glavnoj ulozi radnjom smještena u ratnu BiH, producent filma Danijel Pek ističe kako je tema itekako aktualna, jer se pred svakoga od nas svakodnevno postavlja pitanja koje si postavlja i glavni lik u filmu: trebamo li reagirati na nasilje ako nije usmjereno direktno protiv nas.

"Raduje me naše prvo gostovanje na Ponti Lopud, gdje ćemo u društvu publike, uvaženih kolega i mladih filmaša uživati u već poslovično jedinstvenoj atmosferi kojeg pruža ovaj elafitski otok. 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' prikazat će se u večeri hrvatske kinematografije za lopudsku i dubrovačku publiku, a s mladim kolegama ćemo tijekom dnevnih edukativnih radionica razgovarati o filmskoj umjetnosti i filmovima koje gledamo, te o svim izazovima koji se pojavljuju u procesu stvaranja filma", izjavio je Danijel Pek, producent filma iz produkcijske kuće Antitalent koji će film predstaviti publici na Lopudu, te istaknuo kako "upravo takve interaktivne radionice donose nove vrijednosti – individualne doživljaje kao novu inspiraciju."

Film će biti prikazan 28. lipnja u sklopu večeri posvećenoj hrvatskoj kinematografiji na plaži La Baja, RMH hotela Lafodia. Uz Čovjeka koji nije mogao šuteti, "Hrvatsku večer" obilježit će i projekcija filma "Ustav Republike Hrvatske" (2016) redatelja Rajka Grlića, koji će uz predstavljanje svog filma na Ponti Lopud, u ulozi mastera održati razgovarati s mladim filmašima i voditi edukativnu radionicu o umjetnosti i izazovima pisanja scenarija.

"Čast mi je i veliko zadovoljstvo biti pozvan na Ponta Lopud ljetne projekcije, gdje ću kroz razne filmske radionice svoje iskustvo dijeliti s vrhunskim majstorima svog zanata, istaknut ću one s kojima sam surađivao: Suzana Perić, glazbena montažerka velikih američkih filmova, Tomislav Pavlic, najugledniji hrvatski filmski montaže i Daniel Pek, producent koji je u Cannesu upravo ovjenčan Zlatnom palmom", zaključuje Rajko Grlić.

Više informacija o programu, rasporedu i projekcijama donosimo uskoro, a za detalje pronađite na pontalopud.hr i Ponta Lopud društvenim mrežama!

Ponta Lopud kreativna platforma nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2024. i spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud ljetne projekcije prvi je od tri događaja i slaveći filmsku umjetnost održat će se od 27. do 29. lipnja. Drugi događaj, koji će 28. do 31. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe popularni je Ponta Lopud jazz festival, a ovogodišnji novitet kreativne platforme je pokretanje novog, trećeg ljetnog festivala, Ponta Lopud book bridge, koji trajanjem od 27. do 29. rujna zaokružuje ljetne manifestacije i zatvara kulturno-umjetničku sezonu Lopuda.