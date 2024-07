Ovogodišnji Pula PRO prava je poslastica za filmaše: Sastoji se od četiri pitchinga, diskusije, a jača se filmska zajednica!

Dio programa Pula PRO namijenjen razvoju i plasmanu projekata sastoji se od nekoliko različitih i specijaliziranih pitching programa.

Ovogodišnji Pulski filmski festival predstavlja opsežan i zanimljiv program Pula PRO namijenjen filmskim profesionalcima i studentima filma jer uz čak četiri pitchinga pred stručnim žirijima donosi i Pulski filmski forum na kojem će glavne teme diskusija biti vidljivost domaće kinematografije i poboljšanje distribucijskih strategija. Pula PRO održava se u drugoj polovici Festivala od 15. do 18. srpnja, a ugostit će brojne domaće i inozemne stručnjake iz filmske industrije. Voditeljica programa Pula PRO je producentica Selma Mehadžić s dugogodišnjim iskustvom u produkciji festivala, distribuciji filmova i kinoprikazivaštvu

Dio programa Pula PRO namijenjen razvoju i plasmanu projekata sastoji se od nekoliko različitih i specijaliziranih pitching programa. Cilj je omogućiti filmskim profesionalcima kvalitetno predstavljanje projekata pred stručnim žirijima, kao i osigurati potporu za njihov daljnji razvoj u obliku radioničkih programa, novčanih i produkcijskih nagrada.



Program "Filmovi u nastanku" namijenjen je hrvatskim i manjinskim dugometražnim projektima čiji je završetak planiran unutar sljedećih godinu dana. Za najbolje projekte prema odluci žirija kojeg čine Nicola Marzano (filmski selektor i producent), Alen Munitić (direktor FMFS-a), Milan Stojanović (producent) osigurane su tri nagrade: novčana nagrada u iznosu od 6.000 eura koju sponzorira Brijuni Rivijera, nagrada češkog studija Sleepwalker koja uključuje postprodukcijske usluge obrade zvuka u vrijednosti od 10.000 eura te nagrada slovenskog studija Teleking koja uključuje postprodukcijske usluge obrade slike i zvuka u vrijednosti od 3.000 eura. Za pitching je odabrano osam projekata, a oni će sudjelovati u radioničkom programu za pripremu nastupa. Mentorirat će ih producentica Ena Rahelić, inače voditeljica industrijskog programa Međunarodnog filmskog festivala u Vilniusu.

Popis projekata "Filmovi u nastanku":

• "Prašina u vitrini", r. Daniel Pavlić,

• "Nešto jače od mene" r. Danilo Šerbedžija,

• "Ispod jabuke" r. Lucija Brkić,

• "Koke" r. Igor Jelinović,

• "Južina" r. Ante Marin,

• "Ljudi u mojoj kući" r. Tatjana Božić,

• "Bez zamjere" r. Lucija Marčec,

• "Dobra djeca" r. Filip Peruzović

Program "Scenarij kinohita" motiviran je potrebom za djelima koja su podjednako atraktivna festivalskoj, nišnoj i široj publici. Pravo prijave na pitching imale su isključivo većinske hrvatske produkcije svih rodova i žanrova, a odabrani prijavitelji, njih devet predstavit će svoje projekte pred tročlanim stručnim žirijem u kojem su Goran Stolevski (redatelj), Tena Štivičić (dramaturginja), Ines Žuljević (direktorica distribucije, Blitz). Najboljem projektu pripast će novčana nagrada u iznosu od 10.000 eura koju osiguravaju distributerska tvrtka Blitz i Hrvatski audiovizualni centar. Svi odabrani finalisti sudjelovat će u radioničkom programu za pripremu nastupa pod vodstvom producentice Vanje Jambrović.

Popis projekata "Scenarij kinohita":

• "Evan & Hm" Mia Pećina Drašković,

• "Bambina" Ana Tonković,

• "Moj (možda posljednji) Božić" Bruno Mustić i Voja Lepojević,

• "Pijetao koji je pao s neba" Višnja Skorin,

• "Bilo jednom u Splitu" Mladen Stanić,

• "Sezona" Katarina Radetić i Andrej Korovljev,

• "Štrigun" Goran Dukić,

• "Projekt Palma" Daria Stilin,

• "Trebat ćemo veći brod" Igor Šeregi



Pulski filmski festival ove godine predstavio je i prvi međunarodni radionički i pitching program “Make the Scene!” nastao u suradnji s medijskom kompanijom United Media. Namijenjen je razvoju scenarija televizijskih serija, a projekti su prijavljivani iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije, Mađarske, Slovačke, Češke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunjske, Italije i Austrije. Prvi modul ovog programa održan je online, a s autorima odabranih 6 projekata već je radio grčki scenarist Nicos Panayotopoulos. Tijekom Festivala bit će održan radionički program uživo te pitching pred stručnim žirijem u kojem su Nataša Buljan (direktorica razvoja scenarije United Medije), Miroslav Mogorović (producent), Goran Bogdan (glumac). Najboljem projektu pripast će nagrada od 10.000 eura i prilika za daljnji razvoj projekta koju će osigurati medijska kompanija United Media.



Popis projekata "Make the Scene!":

• "Deconstruction" (Bugarska) – Plamena Velkovsky,

• "To The Movies!" (Bugarska) – Kristian Stoichev, Boris Rachev i Boris Krastin,

• "You have to live somewhere" (Hrvatska) – Sanja Milardović,

• "Rainbow" (Srbija) – Srđan Anđelić,

• "Wonderful" (Srbija) – Isidora Veselinović, Katarina Mitrović i Vladimir Tagić,

• "Dert" (Srbija) – Katarina Krstić

Za autore domaćih televizijskih projekata pokrenut je novi pitching program “TV HIT” s ciljem da im se na Festivalu osigura dodatna prilika za predstavljanje i podrška za daljnji razvoj. Odabrani projekti svih žanrova i formata (igrani, dokumentarni, formati za mlade) koji su namijenjeni za prikazivanje na televizijama bit će predstavljeni pred urednicima nacionalnih televizijskih kuća, a autori odabranih projekata bit će pozvani da sudjeluju u pripremnom radioničkom programu. U žiriju su Zrinka Jankov (Nova TV), Nana Šojlev (HRT) i Ana Bižić (RTL).



Popis projekata "TV HIT":

• "Ananasi, reklama i nekoliko grama" Nevio Marasović,

• "Mišolovka za dva glumca" Goran Kulenović,

• "Kontraupravljanje" Aldo Tardozzi,

• "Lijepe naše" Nataša Dangubić i Zrinka Šamija,

• "Zlice s ulice" Ivana Šerić i Sara Škrlec,

• "Naša posla" Andrija Mardešić,

• "U ime oca" Ines Pletikos,

• "Za šaku jada" Jasna Nanut



Jačanje dijaloga i razmjene stručnih znanja unutar audiovizualne zajednice glavni je cilj “Pulskog filmskog foruma” u kojem će kroz susrete, razgovore i panele predstavnici audiovizualne zajednice predstaviti kvalitetne prakse i pozitivne trendove u području distribucije, plasmana i promocije domaćih i regionalnih filmova. Namjera nam je stvoriti okvir za kvalitetnu raspravu unutar koje će biti moguće identificirati aktualne probleme, ali i potencijalna rješenja.

Okrugli stol: Ima li života nakon premijere?

Sve je učestalije da domaći i nezavisni naslovi u nacionalnu distribuciju kreću s nedostatnim brojem termina i kina što se negativno odražava na ukupne rezultate gledanosti. Nedostatak repertoarnih kina u Zagrebu također je jedna od gorućih tema u audiovizualnoj zajednici. Zbog svega ovoga mnogi akteri upućuju na važnost iskorištavanja potencijala Kino mreže koja okuplja pedesetak neovisnih kinoprikazivača. Može li se osmisliti sustav evaluacije (brojčani i programski kriteriji, financijska stimulacija) koji bi članove mreže potaknuo da u većoj mjeri programiraju hrvatski i nezavisni film? Mogu li se i multipleksi uključiti u rješavanje problema osiguravanjem specijaliziranog ekrana? Odgovori na ova pitanja u središtu su ovog okruglog stola na kojem će govoriti predstavnici Kino mreže, HAVC-a, multipleksa i distributera domaćih i nezavisnih naslova.

Okrugli stol: Jedan za sve - zastupljenost domaćeg filma na međunarodnim festivalima

Zadnjih nekoliko godina zapažamo velike uspjehe domaćeg filma na međunarodnim festivalima. Koliko uspjeh jednog filma otvara vrata cijeloj kinematografiji i postoje li mehanizmi koji mogu osigurati bolju vidljivost i plasman domaćeg filma? Male kinematografije sasvim sigurno teže pronalaze put u natjecateljske programe velikih festivala, ali na koji način mogu konkurirati velikim zemljama i razvijenijim kinematografijama? Koje su strategije i postoje li trendovi i teme kojima možemo osigurati bolju prisutnost i vidljivost? Je li prisustvo međunarodnih selektora na domaćem terenu nužno za bolje razumijevanje i doživljaj kinematografije. S ciljem da odgovorimo na ova i brojna druga pitanja te da identificiramo kvalitetne prakse, na ovom okruglom stolu ugostit ćemo među ostalim selektore A festivala i domaće autore s iskustvom u međunarodnom plasmanu filmova.

Tribina u organizaciji Društva hrvatskih filmskih autora i producenata: Cijena strasti

Kako strast prema filmu kojom smo mi autori neminovno "zaraženi" utječe na naše mentalno zdravlje i egzistenciju, a posljedično i na naš kreativni izražaj i samu kinematografiju? Usporedba s uvjetima rada u filmskim industrijama drugih EU zemalja. Je li moguće osigurati egzistenciju autora i drugih nositelja prava kroz kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava? Na koje poteškoće nailaze organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i koje probleme dijele s kolegama iz sličnih udruženja u regiji? Koja je cijena strasti bavljenja filmom, kako poboljšati položaj i uvjete rada za autore, ujedno osnažiti hrvatsku kinematografiju kako bi ravnopravno konkurirala na europskom tržištu?

Na lanjskom Pulskom filmskom festivalu uspostavljena je nagrada Kino mreže koju predstavnici nezavisnih kinoprikazivača dodjeljuju najboljem hrvatskom filmu premijerno prikazanom na Festivalu, a cilj joj je bio istaknuti naslov koji ima najveći potencijal za prikazivanje u kinima te na taj način pomoći u promociji naslova kod publike. U ovogodišnjem žiriju su predstavnici kinoprikazivača Maja Holek (POU Koprivnica), Jelena Svirčić (Art-kino Arsen, Šibenik), Nataša Šimunov (Kino Valli, Pula), a ove godine isti žiri dodijelit će nagradu i filmu u međunarodnom programu. Nagrađenim filmovima bit će osigurane nagrade kao poticaj distribuciji poput oglašivačkog prostora i minimalnog broja ekrana u prvom tjednu distribucije. Festival ovom suradnjom s Kino mrežom nastoji doprinijeti kvalitetnoj komunikaciji i suradnji prikazivača i distributera te konkretnim primjerom utjecati na daljnje pozitivne prakse u distribuciji filmova.

Pulski filmski festival u svom filmskom programu predstavlja selekciju domaćih studentskih filmova, a dodatnim edukativno-diskurzivnim sadržajem svojoj cjelokupnoj studentskoj publici želi omogućiti bolje umrežavanje i priliku za stjecanje novih znanja i praksi. Ove godine u sklopu industrijskog programa Pula PRO održat će se razgovor s redateljima Dainom Oniunas-Pusić (Tuesday, program Popularna Pula) i Goranom Stolevskim (Domaćinstvo za početnike, Glavni program manjinskih koprodukcija) koji će voditi studenti Noa Nikolić i Tibor Vukelić. Daina i Goran podijelit će svoja iskustva rada u američkim, britanskim i australskim produkcijama kao i iskustva distribucije filmova s prestižnim američkim distributerima kao što su A24 i Universal (Focus Features) te na koji je način na njihovo umjetničko sazrijevanje utjecalo odrastanje i/ili obrazovanje u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji.

