U Zagrebačkom kazalištu Vidra premijerno prikazana predstava Teatra Erato – “Mi tu samo spavamo”

Ksenija Marinković, Duško Valentić, Nadia Cvitanović i Robert Kurbaša ispričali su duhovitu priču o teškim vremenima.

Sinoć je u zagrebačkom kazalištu Vidra premijerno uprizorena predstava “Mi tu samo spavamo”, autora Zdravka Odorčića, u režiji Ištvana Filakovića.

Novi tekst Zdravka Odorčića postavlja neka univerzalna pitanja: Kakav životni obrat natjera ljude da dospiju na marginu društva? Je li to neka velika nesreća ili je u pitanju njihov izbor? Kako se dogodi da obrazovani ljudi iz srednje klase završe na ulici kao beskućnici i je li moguće da se ideološki protivnici nađu na istoj strani “barikade“.



Do posljednjeg mjesta ispunjeno gledalište iskrenim je aplauzom ispratilo autore i izvođače, a premijeri su nazočile su mnoge osobe iz društvenog života: glumice Mirela Brekalo, Matija Prskalo, Nada Rocco, glumci Zlatko Ožbolt, Roko Sikavica, Alen Šalinović, pjevačica Sanja Doležal, redatelji Branko Ivanda i Andrija Mardešić, dramski pisac i glazbenik Mate Matišić, dizajneri Nataša Mihaljčišin, Loredana i Tomislav Bahorić, illustrator i redatelj Milan Trenc, Jakov Kitarović i dr.



U ovoj satiričnoj komediji na duhovit su način spojene različite životne priče i generacije, a radnja predstave prati bivšeg direktora poduzeća propalog u privatizaciji, bivšu tajnicu - zviždačicu, samohranog oca te mladu poduzetnicu koja svoj posao želi legalizirati. Dvoje omiljenih prvaka hrvatskog glumišta, Ksenija Marinković i Duško Valentić uvjerljivom su glumom interpretirali uloge dvoje beskućnika, a na sceni su im se pridružili Nadia Cvitanović, u ulozi mlade poduzetnice, i Robert Kurbaša, u čak tri različite uloge: policajca, samohranog oca i glazbenika. Nadahnuta izvedba ovih vrsnih glumaca pokazala nam je kako je moguće zadržati ljudskost i nadu i u najtežim trenucima.



Producentica Lidija Ivanda nije krila zadovoljstvo nakon odigrane predstave: “Sretna sam i ponosna! Autorski tim uspio je stvoriti zaista posebno kazališno djelo koje nam vraća vjeru u čovjeka, u ljudsku dobrotu i na tome im od srca čestitam. Puno nas je dobrih ruku prihvatilo i pomoglo dok smo gradili ovu priču poput Kulturnog centra Multimedija, Centra za kulturu Trešnjevka te im i sada najiskrenije zahvaljujem, a posebno našem novom partneru, gospodinu Zoranu Šimuniću.”



Partnerskom timu Teatra Erato pridružila se hrvatska tvrtka Naše klasje s brendom Aurelia – svježa tjestenina koja kao i Teatar Erato svojim dugogodišnjim radom i učenjem dokazuje da živjeti znači stvaralački se ugraditi u vrijeme i prostor u kojem živiš.



Osnivač i direktor Našeg klasja Zoran Šimunić spremno je prihvatio partnerstvo budući da se filozofija njegove tvrtke u mnogočemu poklapa s temeljnim idejama Erata. “Osnivajući tvrtku još prije dvadesetak godina, vodio sam se mišlju kako suvremeno poduzetništvo mora voditi računa i o široj društvenoj zajednici. Tim više me dirnula važna i aktualna tema koju ova predstava obrađuje, te se unaprijed veselim budućim projektima Teatra Erato. Čestitam svima koji su sudjelovali u stvaranju ove lijepe predstave.”



Nakon zagrebačke premijere, predstava “Mi tu samo spavamo” kreće na turneju po hrvatskim gradovima, a Teatar Erato do kraja godine čekaju još dvije premijere – “Ča je život vengo…”, 25. studenog u Hrvatskom domu u Splitu te “Zagubljeni par”, 6. prosinca u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu.