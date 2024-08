Meg Ryan na 30. Sarajevo Film Festivalu uručeno Počasno srce Sarajeva

Glumica Meg Ryan, dobitnica Počasnog Srca Sarajeva 30. Sarajevo Film Festivala, u Festivalskom centru (Bosanski kulturni centar), jučer je održala Masterclass koji je moderirao redatelj, dobitnik Oscara® Danis Tanović.

Masterclass je bio posebna prilika za uvid u ključne aspekte karijere Meg Ryan i njen novi film ŠTO SE DOGAĐA KASNIJE, koji će također biti prikazan na Festivalu. Romantična komedija koju je Ryan režirala, napisala scenarij i u kojoj glumi s Davidom Duchovnyjem, njezino je drugo redateljsko djelo, nakon nezavisnog filma ITHACA iz 2015. godine. Razgovor su pratili isječci iz proslavljenih filmova KAD JE HARRY SREO SALLY, REZOVI i ŠTO SE DOGAĐA KASNIJE. Upitana o svojim filmskim počecima, Ryan je otkrila da je u svijet glume ušla iz praktičnih, financijskih razloga za vrijeme studija novinarstva, a prisjetila se i značajnih suradnji s redateljima i glumcima, navodeći da je od svakog suradnika nešto novo naučila. Sumirajući iskustva suradnje s redateljima, zaključila je da je odnos redatelja i glumaca na setu ključan i da se unutar njega prenosi mnogo iz odnosa s roditeljskim figurama.



Holivudska zvijezda poznata po svojoj svestranosti i prirodnom šarmu, u Ljetnom je kinu Coca-Cola navečer najavila posebnu projekciju svoje hit romantične komedije iz 1998. godine IMAŠ PORUKU. Poznata glumica pozdravila je publiku na istom mjestu gdje je ovaj film prikazan prije 25 godina, na 5. Sarajevo Film Festivalu, 1999. godine.U znak priznanja za njezin izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti, direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović uručio joj je Počasno Srce Sarajeva. „Hvala vam. Tako sam sretna što sam ovdje. Hvala Sarajevo Film Festivalu i svima vama što ste ovdje, hvala vam za vaša srca. Drago mi je što sam ovdje i što vam mogu, licem u lice, zahvaliti za ovo što radite godinama. Ovo je primjer kako ova zajednica može biti jedinstvena, ne trošiti uzalud svoje živote, nego gledati filmove, slušati muziku, plesati i tako potvrditi da su umjetnost i kultura čin otpora. Hvala vam mnogo što pružate otpor“, rekla je Ryan.



Gosti programa Grand Kafa sa... 30. Sarajevo Film Festivala, bili su članovi ekipe film GYM bosanskohercegovačkog redatelja Srđana Vuletića. O filmu su govorili sam redatelj, glumci Dino Sarija, Edin Avdagić, Dina Mušanović i scenaristica Mirela Trepanić Grbešić.



U Avant Premijere Press Corneru, gostovala je ekipa serije PRINC IZ ELEJA. O seriji su govorili glumac Alen Muratović i glumica Nadine Mičić, kao i kreatori serije Elma Tataragić i Enes Zlatar. Moderirani razgovor u Avant Premijere Press Corneru održan je i s autorskom i glumačkom ekipom serije NOBELOVAC.



Regionalnom premijerom filma SELO POKRAJ RAJA redatelja Moa Harwea, nastavljen je Natjecateljski program – igrani film 30. Sarajevo Film Festivala. Film je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu, u programu Un Certain Regard. U sklopu programa Natjecateljski kratki prikazani su TAKO TSUBO, EVA PEDROZA austrijske redateljice Fanny Sorgo, BONACA bosanskohercegovačkog redatelja Luke Vlahe, KAO DA NE POSTOJIŠ/SANKI YOKSAN azerbajdžanskog redatelja Azera Gulleva, RUJNA ZORA crnogorskog redatelja Ivana Đurovića, GAIA, NERMIN HAMZAGIĆ, bosanskohercegovačkog redatelja Enisa Čišića i ELENE DARIANI gruzijske redateljice Elene Tavadze. Program U fokusu donio je film MJESEC, iračko-austrijske redateljice Kurdwin Ayub. U Narodnom pozorištu održala se i pretpremijera serije SABLJA, srpskih redatelja Gorana Stankovića i Vladimira Tagića. U Ljetnom kinu Coca-Cola prikazan je IMAŠ POŠTU, američke književnice i redateljice Nore Ephron, a Kino Meeting Point donio je film francuske redateljice Mati Diop BLAGO KRALJEVINE DAHOMEJ i film PEPE, Nelsona Karlosa De Los Santos Ariasa i POČIVALI U MIRU, koji je režirala norveška redateljica Thea Hvistendahl . U Kinu Meeting Point prikazivali su se filmovi u okviru programa „Posvećeno“ koji na 30. Sarajevo Film Festivalu prikazuje retrospektivu filmova palestinskog redatelja Elie Suleimana SEDAM DANA U HAVANI (SEGMENT: DNEVNIK POČETNIKA) i OVO MORA BITI RAJ. UniCredit Summer Screen prikazivao je KRALJEVSTVO, francuskog redatelja Juliena Colonne, a Ljetno Kino Stari Grad film hrvatskog redatelja Rajka Grlića, SVEMU DOĐE KRAJ.



Program 30. Sarajevo Film Festivala donosi šest specijalnih projekcija, a do kraja programa bit će prikazane još četiri specijalne projekcije: film ŠTO BIVA POSLIJE? u režiji Meg Ryan, VUKODLAK Adriena Beaua, MOJA VOLJENA OBITELJ... Isild Le Besco i ÁRNI redateljice Dorke Vermes.



Večeras nas u sklopu Natjecateljskog programa - igrani film očekuje REDAKCIJA, film ukrajinskog redatelja Romana Bondarchuka i izvan konkurencije MAJKA MARA Mirjane Karanović. U sklopu programa Natjecateljski kratki prikazivat će se USPUT, redatelja Samira Karahode, KAO DA NE POSTOJIŠ azerbajdžanskog redatelja Azera Gulleva, @TIKTOK¬_COWBOY Anastaseu Ștefan, ŽIVA, Vladena Odudenka, ZEMLJIŠNA OSVETA Recepa Çavdara i izvan konkurencije ČOVJEK KOJI NIJE MOGAO ŠUTJETI Nebojše Slijepčevića. Program U fokusu donosi film THE SHAMELESS, Konstantina Bojanova. U Ljetnom kinu Coca-Cola moći ćete pogledati BARTON FINK, američkog redatelja Ethana Coena, a Kino Meeting Point donosi film JULIJE JE ODLUČILA ŠUTJETI, belgijskog redatelja Leonarda van Dijla, film VUKODLAK francuskog redatelja Adriena Beaua, TOKSIČNO redateljice Saulė Bliuvaitė i POJEDI NOĆ, Caroline Poggi i Jonathana Vinela. UniCredit Summer Screen donosi nam SVI VOLE TOUDU, francusko marokanskog redatelja Nabila Ayouchga, a Ljetno Kino Stari Grad film bosanskohercegovačkog redatelja Emira Kapetanovića, DJED MRAZ U BOSNI.



Detaljan program i sve informacije možete pronaći na službenoj stranici www.sff.ba kao i na društvenim mrežama festivala.

30. Sarajevo Film Festival održava se do 23. kolovoza 2024.