"Agenda" Saše Božića i Simone Aughterlony: Blok izvedbi jednog od najvećih ovogodišnjih plesnih projekata stiže u Zagreb!

Agenda Saše Božića i Simone Aughterlony - posljednji blok izvedbi jednog od najvećih ovogodišnjih plesnih projekata u listopadu u Zagrebu.

Agenda je jedan od najvećih ovogodišnjih međunarodnih plesnih projekata koji okuplja hrvatske, belgijske, njemačke, engleske i švicarske plesne i glazbene umjetnike te u svojoj biti umjetnost elektronske glazbe i prostor clubbinga približava suvremenom plesu.

Nastala kao umjetnička suradnja švicarskih koreografa Simone Aughterlony i hrvatskog dramaturga Saše Božića, Agenda evocira pejsaž klupske glazbe kao prostor bezvremene utopije, njegujući specifičan tjelesni jezik koji proizlazi iz šarolike rave zajednice ujedinjene kroz klupski groove. Clubbing u Agendi ne stidi se tjelesnog pulsa koji pokreče i publiku i plesače, dok istovremeno razotkriva kompleksna pitanja identiteta, plesnog jezika i heterogenosti klupske zajednice. Agenda je najveća međunarodna plesna predstava kazališne skupine de facto dosad.

Nakon premijere u lipnju, prvi, ali i posljednji blok izvedbi održat će se 18,19,20. i 21. listopada u Zagrebačkom plesnom centru, uz popratni klupski event u organizaciji zagrebačkog kolektiva VOLTA u petak, 20.listopada u prostorima kluba Attack.

Koncept i režiju potpisuju Simone Aughterlony i Saša Božić, u suradnji s izvođačima - Katarinom Barešić, Borisom Barukčićem, Ivanom Bojanić, Dorom Brkarić, Viktoriom Bubalo, Margaretom Firinger, Nicom Lloydom, Šimunom Stankovom, Melissom Valette te Thomasom Vantuycomom. Kostimografiju potpisuje Marita Ćopo, scenografiju Igor Ruf, oblikovanje svjetla Joseph Wegmann, a glazbu Nikola Krgović. Producentica je Ida Klemenčić, a fotograf Neven Petrović.

Predstava je nastala u produkciji umjetničke organizacije de facto, Zagrebačkog plesnog centra i Tjedna suvremenog plesa.

Predstava Agenda dotiče trenutak suvremenosti u kojem se impuls za remiksiranjem, preuređivanjem i preraspodjelom medija, kao i analogna želja za snimanjem i trganjem i montažom prizora, susreću s metodama koje njeguju lakoću i beskrajnu dostupnost. Predstava proizlazi iz opsežnog istraživanja pojma "stranca" i mnoštva artikulacija unutar pojmova i afekata neobičnosti, različitosti i drugosti, no ovaj puta kroz prizmu umjetnosti kolažiranja.

Simone Aughterlony nezavisni su umjetnik sa sjedištem u Berlinu i Zürichu, koji pretežno rade u kontekstu plesa i performansa. Posljednjih šesnaest godina osmišljavaju koreografska djela queer tematike. Kao izvođači surađivali su s umjetnicima kao što su Meg Stuart/Damaged Goods, Forced Entertainment i Jorge León, Phil Hayes među ostalima. Simone pristupa žanru performansa kao praksi izgradnje svijeta kojim upravljaju kontradikcije između dominacije želje i djelovanja svih elemenata. Dobitnik su Nagrade za životno djelo Grada Zuricha za 2023. godinu.

Agenda je naslov i metodologija koja je prvi put razvijena sa studentima BA studija The Manufacture - University of Performing Arts of Western Switzerland, Lausanne 2021. godine. Predstava je uvrštena u rezidencijalni program Zagrebačkog plesnog centra, a bit će izvedena na otvaranju 40. Tjedna suvremenog plesa u Zagrebu. Reprizne izvedbe uslijedit će u listopadu 2023. u Zagrebačkom plesnom centru.

Realizirano uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo grada Zagreba, Turističke zajednice grada Zagreba, Švicarskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj te Goethe Instituta Republike Hrvatske. Sponzor projekta je Telemach.