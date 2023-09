Želite doživjeti stotu? Evo što oni kojima je to uspjelo smatraju da je ključno kako bi se moglo doći do te brojke!

Live to 100: Secrets of the Blue Zones Foto: Screenshot

Znamo da nitko do sada nije otkrio eliksir života koji bi nam omogućio besmrtnost, ali na svijetu postoji par mjesta gdje su stogodišnjaci u što većim brojevima. Live to 100: Secrets of the Blue Zones istražuje upravo te “plave zone” kako bi saznali više o dugovječnosti života, te što je potrebno za doživjeti stotu.

Ovaj dokumentarni serijal je putopis istraživača i novinara Dana Buettnera o dugovječnosti života, zbog kojeg ćete vrlo vjerojatno nakon gledanja poželjeti da se preselite na Sardiniju, Okinawu, ili možda u moderni Singapur.

Buettner je putovao u mjesta koja on naziva plavim zonama, to su mjesta gdje su koncentracije stogodišnjaka najveće. Na intrigantan i jasan način putuje na različita mjesta u svijetu kako bi saznao koje su različitosti, ali i sličnosti, stogodišnjacima u tim plavim zonama.

Ono što je zaista fascinantno kod Dana Buettnera je činjenica da je on zapravo svoj čitav život posvetio istraživanju kada su u pitanju plave zone i dugovječnost, te je ovaj dokumentarac samo još jedan od nizu dokaza koje bi šire mase zainteresirale za ovu temu. Buettner sebe nikada ne stavlja u fokus u ovom seriju, te mislim da odlično održava pozitivu kroz sve episode. Postoje trenutci kada bi mogao veoma lako otići u kritiku prema modernom načinu života, posebno onom američkom, ali on nikada ne zauzima negativan ton. Ovaj intrigantni dokumentarni serija prožet je optimizmom i odmjerenošću, što mu definitivno prirodaje na vjerodostojnosti.

Buettner nam prikazuje primjere dugovječnosti koji se prakticiraju stotinama i tisućama godina, ali nudi i modern primjere koje primjenjuje mala zajednica u Loma Lindai u Kaliforniji. Na ovaj način gledateljima koji nisu voljni jesti istu hranu kakva se jela prije 600 godina, nudi moderniju verziju uspjeha za doživjeti stotu.

Fascinantno je bilo za gledati kako ljudi iz raznih dijelova svijeta imaju poprilično ujednačen recept za dugovječnost. Zajedničko je svima da jedu raznovrsnu prehranu koja je bogata povrćem, a gdje je meso smanjeno na minimum. Još jedna ključna stvar o kojoj nas uče stogodišnjaci iz serijala je važnost zajednice, obitelji, smijeha, zabave, te prirodnog kretanja. Nitko od njih nije učlanjen u skupi gym, a svi su zaista veoma fit.

Prirodna tjelovježba poput hodanja, penjanja uz stepenice i brdo, rad u vrtu, te plesanje, jednako su učinkoviti kao sat vremena u zatvorenom gymu. Ono što sve kulture imaju zajedničko, i što zasigurno doprinosi dugovječnijem životu, je neka veća svrha. Nešto zbog čega se ujutro budimo. Gotovo svi stogodišnjaci u serijalu misle kako su doživjeli svoje godine jer su u konstantnom pokretu, jer nikada nisu odustali od svog života, te zato što imaju razlog zbog kojeg se ujutro ustaju nasmijani.

Live to 100: Secrets of the Blue Zones je fascinantan i inspirirajući dokumentarni serijal koji se prkosi modernom načinu života koji je sve samo ne napravljen da sretno i zdravo doživimo duboku starost.

Ovaj serijal nas podsjeća da će nam na putu ka dugovječnosti pomoći da se puno smijemo, još više da volimo, da djelujemo u našim zajednicima, izbjegavamo stres i ljutnju, te da se svakodnevno posvetimo našoj ishrani. Podsjeća nam i da manje koristimo automobile, više hodamo, te da malo više naučimo živjeti u skladu sa prirodom. Drugim riječima, činite sve ono na što većina mlađih generacija nije navikla. Iako se to čini poprilično teškim, zapravo je ovaj način balansa izuzetno prirodan za čovjeka.

Ovo je dokumentarac koji vam od srca preporučamo, te se istinski nadamo da će se uskoro i u našoj blizini naći neka plava zona.