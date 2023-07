Izdvojili smo za vas listu filmova i serija kojima je uvijek dobro vratiti se tijekom ovih ljetnih temperatura!

500 days of summer Profimedia

Već su nam došli vreli ljetni dani, a bilo da se nalazite na betonu ili nekoj od pješčanih plaža na obali, filmovi koje gledamo ljeti jednostavno imaju jednu novu razinu filmske magije koja nam je svima dobrodošla.

Za vas sam pokušala izdvojiti svoje ljetne favorite kojima se rado vraćam, te zbog kojih barem na neka dva sata zaboravim na vrućinu, komarce, vanjsku buku, i ostale ljetne ''radosti''. Sretno ljeto!

Ralje (1975)

Kultni američki triler koji je režirao filmski gigant Steven Spielberg, a koje je zasnovan na istoimenom bestseleru Petera Benchleya, prikazuje malo mirno mjesto koje ubrzo postaje meta velike bijele psine. Ovo je film koji spada pod filmske klasike, i definitivno vam se mora naći na ljetnoj listi filmova za pogledati. Možda vam neće biti svejedno ući u more poslije, ali ne zaboravite da je to ipak samo film.

Prljavi ples (1987)

Ovo je film koji ne trebamo posebno predstavljati jer prvo što pomislite kada čujete Prljavi ples je kultna scena kada Patrick Swayze podiže svojim divno isklesanim rukama Jennifer Grey u zrak. Prljavi ples je romantični klasik iz 1987. godine čija se radnja odvija u ljetovalištu, a koji iza pozadine sjajno koreografiranih plesnih scena, priča priču o seksualnoj slobodi, klasama, i odrastanju.

Munjeni i zbunjeni (1993)

Ova komedija iz 1993. godine ima sve elemente koji su potrebni za lijeno i vruće popodne na kauču. Priča je o zadnjem danu škole, tinejdžerskom buntu, odrastanju, prijateljstvu, i vezama. U ovom filmu ćete vidjeti neke od svojih najdražih glumaca danas koji su svoju glumačku karijeru započeli upravo u ovom zabavnom filmu.



Only murders in the building (2021)

Only Murders in the Building je sjajna misteriozna komedija i drama sa odličnim Steve Martinom, Martin Shortom, i Selenom Gomez. Ovaj čudnovati trio sa zajedničkim interesom za podcaste o true crimeu, udružuje se kako bi istražili ubojstvo koje se dogodilo u njihovoj zgradi na Manhattanu. Ova serija je odlična za binge watch dok su vam spuštene roletne, i kada se zaželite uzbudljivog TV sadržaja.

500 dana ljeta (2009)

500 dana ljeta je film koji prati beznadno romantičnog Toma (Joseph Gordon-Levitt) kojeg ostavi cura, te koji pokušava shvatiti što je učinio pogrešno i kako je može vratiti natrag. Zanimljiva priča, divna dva glavna lika, te cjelokupan način kako je film kreiran, čini 500 dana ljeta pravom ljetnom poslasticom vrijednom gledanja. Također, za ovaj film pripremite maramice.

Never have I ever (2020)

Never Have I Ever je jedna od najbolje napisanih tinejdžerskih serija koje sam ikada imala priliku gledati. Prati mladu Devi (Maitreyi Ramakrishnan) u svim tinejdžerskim avanturama koje možete zamisliti, ali i u izazovima koji taj period nosi sa sobom. Serija je koja budi nostalgiju, koja će vas nasmijati, rasplakati, ali i učiniti da se potpuno posvetite njezinim likovima i njihovim životima.

Mamma Mia! (2008)

Kada čujete Mamma Mia ne trebamo zaista ništa više dodavati. Odličan ljetni film osmišljen po istoimenom mjuziklu koji je utemeljen pjesmama planetarno poznate grupe Abba. Prekrasne lokacije, izvrsni glumci, ali i muzika koju svi znamo i volimo. Ne treba vam ništa više za savršen ljetni ugođaj.

The White Lotus (2021)

The White Lotus je jedna od najluđih i najboljih serija koje ćete ikada pogledati. Ova crna komedija koju je kreirao Mike White prati goste i zaposlenike izmišljenog lanca odmarališta White Lotus. Obe sezone su snimane na prekrasnim lokacijama od kojih zastaje dah, ali su likovi i njihove interakcije ono od čega će vam vilica ostati na podu. The White Lotus je jedna od onih serija koju nećete moći prestati gledati, pa ako imate jedan ljetni vikend kada niste na moru a želite se osjećati kao da jeste, toplo preporučamo ovu seriju.

Encanto (2021)

Encanto je fenomenalan animirani film o čarobnoj kolumbijskoj obitelji Madrigal. Film je zaista za sve uzraste, i ne želimo da vam kvarimo sa previše riječi jedno magično iskustvo koje ćete dobiti gledajući ovaj film. Nije važno da li ste veliki ili mali, važno je da vjerujete u sebe i svoje snove. To je poruka ovog filma, i naš poziv da ga obavezno pogledate.