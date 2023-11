Evo kakve su prve reakcije na hit-seriju "Kruna", koja se dugo čekala, stručnjaci i gledatelji slažu se u jednom: "Njezin je prikaz zastrašujući, evo plačem"

Kraljevski stručnjaci i gledatelji komentirali su dugoočekivane nove nastavke serije "Kruna", koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Dugoočekivani prvi dio posljednje sezone britanske hit-serije "Kruna" konačno je izišao i počeo s prikazivanjem na Netflixu pa odmah naišao na kritike. Naime, kreatori serije optuženi su da su naknadno ubacili priču o princu Harryju i Meghan Markle u zaplet o kralju Charlesu i princezi Diani, što se dosad nije znalo.

U prvoj epizodi podcasta "The Crown: Fact or Fiction", kraljevski stručnjaci za Daily Mail razotkrili su i komentirali izmišljene detalje u najnovijoj sezoni Netflixove hit-serije o kraljevskoj obitelji, koja između ostalog prikazuje Dianinu smrt 1997. godine. Novinar Daily Maila Robert Hardman i kraljevska dopisnica Natasha Livingstone komentirali su tako između ostalog i zaplet usredotočen na 50. rođendan tada buduće kraljice Camille.

Jedna od scena prikazuje ručak između Diane i tadašnjeg premijera Tonyja Blaira, dok princeza od Walesa započinje svoj postkraljevski život u srpnju 1997. godine, a gospodin Blair izvještava kraljicu Elizabetu da Diana želi imati službenu ulogu u palači.

"Kao razvedena žena, a ne više Njezino Veličanstvo, Diana sada uči razliku između službenog boravka u obitelji i izvan nje", govori kraljica, koju u seriji tumači Imelda Staunton.

Hardman je u tome vidio poveznicu s Harryjem i Meghanom koju su tvorci serije lukavo u nju ubacili.

"Jasno, to je u velikoj mjeri preinaka priče o Harryju i Meghan u priču o Diani i Charlesu. Znamo da se ovaj ručak dogodio, mislim da se odvio na poziv Cherie Blair, a ne Tonyja Blaira", objasnio je on.

Naime, 2022. godine princ Harry otkrio je u svom Netflixovu dokumentarcu da je prvotno tražio aranžman 'pola unutra, pola vani' kada je pregovarao o uvjetima njegova i Meghanina kraljevskog života i dodao da im je kraljevska obitelj jasno dala do znanja da to nije opcija.

Hardman je natuknuo i da je Alistair Campbell, Blairov bivši stručnjak za odnose s javnošću, bio konzultant u seriji pa je mogao ekipu i savjetovati o strani priče bivšeg premijera.

Jedan od najkontroverznijih trenutaka Netflixove serije, koju prate kritike zbog netočnih povijesnih činjenica, prikaz je prometne nesreće u kojoj je poginula Diana u Parizu. Iako taj tužni događaj nije izravno prikazan na ekranu, oba se stručnjaka slažu da, iako je šokantan, nije napravljen s lošim ukusom.

Prva epizoda šeste sezone "Krune" nastavlja s prikazom svađe unutar kraljevske obitelji oko toga hoće li kraljica prisustvovati proslavi 50. rođendana Charlesove nove partnerice Camille ili ne. Tu je i optužba na račun princeze Diane da je odvela prinčeve Williama i Harryja u Saint-Tropez u Francuskoj, na poziv vlasnika Harrodsa Mohameda Al-Fayeda. Te su sage samo neke od nekoliko zapleta za koje Hardman kaže da su potpuno izmišljene.

"Vidimo da su si uzeli prilično veliku slobodu prikazivati lažnu istinu. Ideja da je princ od Walesa želio kraljicu na zabavi je općepoznata. Oni su u tom trenutku pokušavali normalizirati odnos. Nema sumnje da kraljica dolazi na zabavu. Ideja o strateškom pretvaranju toga u veliki kraljevski događaj bila je čista besmislica", objasnili su.

No ima dijelova koji su vjerno prikazani. Zaplet koji prikazuje Dianinu romansu s Al-Fayedovim sinom Dodijem uvelike slijedi pravu kronologiju, a pokazuje njihov susret u Saint-Tropezu kada je Dodi bio zaručen s drugom ženom, složili su se upućeni stručnjaci. Jedan detalj za koji se kaže da je posebno vjeran stvarnosti jest glazba, i to u sceni u kojoj Diana i William pjevaju uz Chumbawambu u automobilu, s obzirom na to da su u to vrijeme preferirali više britanski Radio 2 nego Radio 1.

U nadolazećim epizodama očekuje se više kontroverznih odluka o tome kako će događaji i ljudi biti prikazani, a kraljevska obitelj navodno strahuje od te mogućnosti. Spor oko povijesnih činjenica dosegao je toliki zamah da je 2020. godine tadašnji ministar kulture Oliver Dowden rekao da planira pisati Netflixu i zatražiti upozorenje za početak svake epizode kako bi gledatelji bili svjesni da se radi o fikciji.

Što se pak obožavatelja i gledatelja serije tiče, oni priznaju da su se rasplakali gledajući prvih nekoliko epizoda. Točnije, na Netflix su stigle prve četiri epizode, dok će drugi i posljednji dio biti objavljen 14. prosinca.

Dirljiva je posebno bila treća epizoda, koja prikazuje prometnu nesreću u kojoj su poginuli princeza Diana i Dodi Fayed u Parizu 1997. godine, trenutke do ulaska automobila u tunel Pont de l'Alma u kojem se tragedija dogodila.

Mnogi su uz to pohvalili nagrade vrijednu izvedbu Elizabeth Debicki u ulozi Diane i predložili da Dominic West bude nominiran za nagrade za svoju izvedbu kralja Charlesa.

"Upravo sam završio prvi dio posljednje sezone 'Krune' i u suzama sam. Dajte Elizabeth Debicki sve nagrade", "Ja zapravo plačem. Prikaz princeze Diane Elizabeth Debicki je zastrašujući. Ganut sam. Bravo za svaku osobu koja je spojila ovu produkciju", "Četvrta epizoda nove sezone 'Kruna' apsolutno je srceparajuća. Da, to je ta epizoda i plakala sam cijelo vrijeme. Ako Dominic West osvoji Emmy za svoju ulogu sadašnjeg kralja Charlesa, bit će to za ovu epizodu", "Upravo sam završio s gledanjem 'Krune' i lice mi je natečeno od plača", komentari su većine gledatelja koji su se proširili društvenim mrežama.

Zbog osjetljivosti točan trenutak Dianine smrti nije prikazan, ali postoje kontroverzne scene u kojima Charles nježno razgovara s njezinim duhom u kabini kraljevskog zrakoplova dok prati prijevoz njezina tijela od Pariza do Londona, i slična scena kada se kasnije prikazuje i kraljici.

Kritičari koji su vidjeli te scene nazvali su ih farsom jer Dianu prikazuju kao duha, ali tvorac serije Peter Morgan inzistirao je da to nije bila namjera.

"Nikada to nisam zamišljao kao Dianina duha u tradicionalnom smislu. Htio sam pokazati da je ona nastavila živjeti u umovima onih koje je ostavila za sobom", rekao je za časopis Variety.

Posljednjih šest epizoda serije, koje će biti dostupne u prosincu, pokazat će kako je obitelj nastavila sa životima nakon Dianine smrti, kao i novu romansu princa Williama i Kate Middleton u St. Andrewsu, a završit će Charlesovim i Camillinim vjenčanjem u travnju 2005. godine.

Iako je kraj serije rastužio njezine obožavatelje, šef Netflixa Ted Sarandos objasnio je zašto tu sve završava.

"To je bio presjek da sve ostane povijesno, a ne senzacionalističko. Zaustavljanje serije gotovo 20 godina prije današnjeg dana, to je dostojanstveno", poručio je Ted.

