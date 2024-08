Keren Hod ne boji se velikih snova, a takvim stavom osnažila je već više od 40 tisuća žena

Sanjaj velike snove, a kad ih ostvaruješ, nadmaši ih. Uz veliki trud i upornost, svi su snovi dohvatljivi, smatra mlada ikona ženskog poduzetništva Keren Hod.

Ona je osnovala zajednicu WE – Women Entrepreneurs za osnaživanje žena da pokreću vlastite biznise koja danas broji više od 40 tisuća članica i poduprla je više od tisuću startupova. Inspirativna poduzetnica koja prkosi vladavini muškaraca sudjelovat će na Forbes Adria Power Women’s Summitu 4. rujna u Beogradu

Njezin je poslovni pothvat, kao i mnogi najuspješniji biznisi, krenuo prepoznavanjem potrebe na tržištu. Ova je potreba bila malo drugačija, zahtijevala je promjenu društva. No, to je nije nimalo smelo u njezinu naumu.

Dakle, sve je krenulo ovako: Izabrana da sudjeluje u poduzetničkom programu koji su sponzorirali izraelski Ben-Gurion University i Google, studentica Keren Hod shvatila je kako je jedna od samo nekoliko žena u tom programu. Sudionici, predavači i mentori gotovo svi od reda bili su muškarci. Takva podzastupljenost žena ju je iznenadila, a potom i motivirala da nešto poduzme ne bi li se to promijenilo.



Što je WE program

WE potiče žene da postanu poduzetnice pružajući im alate i znanje za uspjeh. Žene imaju mentore i slušaju programe koje vode direktori, poduzetnici i investitori. Time stječu vještine vođenja, umrežavanja, predstavljanja ideja, storytellinga, kreativnog razmišljanja, prikupljanja sredstava, timskog rada, poslovne komunikacije, pojašnjava začetnica WE programa Keren Hod.

''Krenula sam istraživati i vidjela podatak da je među osnivačima startupova samo osam posto žena te da one dobivaju samo dva posto ukupno investiranog kapitala. Odlučila sam napraviti platformu koja ohrabruje žene da krenu u poduzetništvo'', opisala je u intervjuu za The Jerusalem Post Hod, osnivačica i izvršna direktorica WE – Women Entrepreneurship.

Tu organizaciju posvećenu osnaživanju žena kroz poduzetništvo osnovala je 2018. godine. Hod je tada bilo 25 godina i usklađivala je fakultetske obaveze na studiju industrijskog inženjerstva i menadžmenta te posao tehnološkog savjetnika u Deloitteu.

Do danas se njezina organizacija iz malog grada na jugu Izraela proširila po svijetu. Podružnice su joj među ostalima i na prestižnim sveučilištima Harvardu, MIT-u i Columbiji.

Moć velikih snova i napornog rada

WE zajednica broji 40 tisuća članova, nametnula se kao važan partner u osiguravanju financijskih sredstava za startupove diplomantica, a značaj misije prepoznale su i Fortune 500 kompanije te brojni vrhunskim svjetskim liderima s kojima surađuje.

Za Forbes Adria naglasila je kako je WE dosad dao podršku više od tisuću poduzetnica i njihovih startupova. “Diplomantice s biznisima našim su programom dosad prikupile milijune dolara, što je samo dokaz koliko je važno osnaživati žene u biznisu”, rekla je Hod.

Otkrila nam je i svoj moto: Dream Big, Achieve Bigger. U malo slobodnijem prepjevu s engleskog to bi značilo: Sanjaj velike snove, a neka tvoja postignuća budu još i veća!

''Taj moto sažima moju vjeru u moć velikih snova i napornog rada za postizanje još većih rezultata. Služi mi i kao podsjetnik da ustrajem i ostanem predana svojoj viziji'', kaže osnivačica WE-ja.

Svestrana poduzetnica

Poduzetnica čiji se biznis globalno proširio često istupa i kao keynote speaker za neke od vodećih organizacija poput Microsofta, Forbesa i svjetskih sveučilišta. Svojim je nastupima već utjecala na mnoge žene, a tisuće ih je zahvaljujući WE programu osnovalo uspješne tvrtke.

Njezin je rad i doprinos osnaživanju ženskog vodstva prepoznao i Forbes koji ju je 2021. godine uvrstio na listu 30 ispod 30. Za Forbes Izrael redovito piše i svoju kolumnu.

Sanjaj velike snove, a neka tvoja postignuća budu još i veća! – moto je Keren Hod, osnivačice i izvršne direktorice organizacije WE – Women Entrepreneurship koja osnažuje žensko poduzetništvo.

Foto: WE

Hod je svestrana, prije no što je osnovala WE, napravila je aplikaciju EasyAccess koja slabije pokretnim osobama pokazuje koja su im mjesta dostupna. Danas ta aplikacija više nije aktivna. Nakon Deloittea gdje je radila na tehnološkim rješenjima za velike tvrtke, 2020. godine počela je raditi za izraelski zdravstveni sustav kao projektna menadžerica istraživanja i razvoja i na toj se poziciji zadržala dvije godine. Odslužila je i vojsku u jedinici kibernetičke obavještajne jedinice 8200. Aktivna je i u akademskoj zajednici, kao gost predavač radi na sveučilištima Ben Gurion i Reichman. Uz WE, Hod je osnovala i izvršna je direktorica privatne mreže ženskih liderica ELLE Society.

Nije savršeno ako je ''bez greške''

Mnogo toga još treba naučiti i svaki dan nova je prilika za nova znanja, smatra inspirativna poslovna žena koja je uvjerena da se najbolje uči iz pogrešaka. “Ne možete zacrtati put i očekivati da nećete jednom ili dvaput pogriješiti. Ako krenete spremni da ćete usput doživjeti i neuspjeh, bit će vam lakše. Neuspjeh je samo još jedna lekcija koja vas vraća na put uspjeha”, izjavila je u intervjuu za jeruzalemski medij poduzetnica koja će sudjelovati na Forbes Adria Power Women’s Summitu 4. rujna u Beogradu.

''Susreti poput Forbes Adria Power Women’s Summita ključni su jer pružaju platformu za žene liderice da podijele svoja iskustva, inspiriraju druge i surađuju u rješavanju izazova u poslovanju jedinstvenih za žene. Takvim okupljanjima stvara se mreža podrške. Istovremeno, to je prilika da se predstave nevjerojatna postignuća žena, što djeluje motivirajuće na druge žene da slijede svoje poduzetničke ciljeve'', istaknula je za Forbes Adria ova uspješna poslovna žena.

Žene trebaju vjerovati u sebe, a ne u prepreke ispred sebe, zaključuje Hod.

