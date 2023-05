Evo što je bilo dovoljno da sve epizode ove serije pogledamo u jednom dahu!

Listanjem kroz bespuće interneta naišla sam na novu seriju Jury Duty. Ono što me privuklo je to da od 12 članova porote u ovoj priči, 11 su glumci, a jedan nije. To mi je bilo dovoljno da sve epizode pogledam u jednom dahu, i mislim da je Jury Duty serija koju morate pogledati već ovaj tjedan.

Lee Eisenberg i Gene Stupnitsky kreirali su veoma neobičnu seriju koja je hibrid između reality emisija, mockumentarya, i skrivene kamere. U ovoj lažnoj dokumentarnoj seriji stavili su stvarnu osobu usred izmišljenog suđenja, gdje su svi osim njega bili profesionalni glumci.

Iako ovaj žanrovski mix nije uobičajen, režijski i scenaristički Eisenberg i Stupnitsky su napravili vraški dobar posao. Obzirom da imate jednu osobu koja ne zna što se zapravo događa, priča se vodi kako ta jedna, stvarna osoba, odluči prihvatiti ili ne prihvatiti situaciju.

Ronald Gladden, obični čovjek iz Los Angelesa, objeručke se upustio u iskustvo koje mu je zauvijek promijenilo život. 2019. se prijavio na lažni kasting za dokumentarac koji će se snimati u jednom od sudova u Los Angelesu, te koji bi se bazirao na dužnostima porote i američkom pravosudnom sustavu. Stupnitsky i Eisenberg su zaista vješto i pomno isplanirali svaki zaplet tijekom lažnog suđenja, uključujući fizičku komediju, promjene u likovima, reakcije, dijaloge, nesreće koje se naprasno dogode, pa i neuspješne izlete porote.

Priča, iako pomno napisana, nikada ne stavlja Gladdena kao predmet šale, kamera nije samo fokusirana na njega, te zaista imamo osjećaj kako gledamo reality emisiju koja svakom liku da dovoljno prostora kako bi njegov ili njezin karakter došao do izražaja. Scenaristički, ali i redateljski, zanimljivo je kako iz epizode u epizodu žanrovski se stil odmiče od skrivene kamere, a sve više nalikuje na šarmantni uredski sitkom o ekscentričnoj poroti, i pomalo čudnovatom slučaju.

Važno je napomenuti da ovakva serija koja ima više od jednog žanra, te zbog svog samog koncepta, zahtjeva improvizaciju od većine glumaca. Iako nam možda nitko od njih neće biti poznat, glumačka postava je uradila iznimno dobar posao što se tiče improvizacije, veoma realistične igre, te sveukupne uvjerljivosti koja je ključna za uspjeh ove serije. Komedija gotovo u potpunosti proizilazi iz Gladdenovih prirodnih reakcija dok situacija u sudnici, te ponašanje drugih sudionika ovog lažnog dokumentarca, postaje sve čudnija i čudnija.

Svi glumci u ovoj seriji doista sjajno vode svoj lik, te se u potpunosti prilagođavaju situacijama te jedinom “običnom ” čovjeku, Ronaldu Gladdenu. Što se tiče našeg Heroja, njegove reakcije su iskrene, smiješne, te na najvjerodostojniji mogući način prikazuju njegov pravi karakter, a to je da je zapravo dobra i iskrena osoba. Njegova istinska osobnost evidentna je u svim interakcijama i vezama koje uspostavlja sa ostalim likovima, bez obzira koliko otkačeni bili. Gladden je istinski uzbuđen što je u društvu tako različitih ljudi, te je investiran da donese najbolju moguću odluku kao član porote za jedan bizaran slučaj. Iako nije glumac, Gladden ima prirodni šarm, dobrotu koja isijava iz njegovog lica, te iskrene namjere prema ostalim učesnicima lažne porote bez trunke prosuđivanja.

Jury Duty je žanrovski miks koji će vas kupiti, ali i zbuniti, na prvu. Ova serija je komedija koja priča priču o zajednici, ljudskoj prirodi, te kako je važno da budemo dobri ljudi prema svima bez obzira u kakvoj se situaciji nalazili. Iako znate da gledate izmišljeno suđenje i glumce, u jednom trenutku ova komedija prestaje nasmijavati, te vas počinje i emotivno involvirati. Jury Duty je jedna od najslađih serija koje sam imala priliku gledati u zadnjih nekoliko godina. Jedinstven koncept, kreativan pristup, odlična priča, te pregršt iskrenog smijeha, dovoljni su razlozi da ovu seriju pogledate već ovaj tjedan.