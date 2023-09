Serija koja je neodoljiva za gledanje: Intrigantna, bavi se aktualnim svjetskim temama i problemima koji su sveprisutni u našem društvu

Još jedna izvrsna serija koja nam dolazi od Apple TV+ jest "The Morning Show". Prije nekoliko dana izišle su prve dvije epizode treće sezone, koje zasad jako obećavaju.

Ovo je serija koja je inspirirana knjigom "Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV", koju je napisao Brian Stelter. The Morning Show istražuje jednu čitavu kulturu i likove koji stoje iza jutarnjeg informativnog programa fiktivne TV mreže UBA.

Kreatori serije Jay Carson i Kerry Ehrin još su jednom okupili fantastičnu glumačku postavu koja nas vodi kroz fascinantan svijet iza kulisa jedne TV mreže. Prva epizoda nove sezone nastavlja sa pričom tamo gdje je stala te sam imala dojam kao da nije previše vremena prošlo od kraja druge sezone.

"The Morning Show" dramska je serija koja se zaista bavi aktualnim temama, tako je prva sezona bila o pokretu #MeToo, druga se bavila pandemijom, a ova treća, barem zasad, bavi se kibernetičkom sigurnošću, hakiranjem i time koliko su zapravo naše privatne informacije nezaštićene u današnjem dobu.

Sve sezone povezuje tema nejednakosti na radnom mjestu koja je sveprisutna i u današnjem vremenu te je veoma lako poistovjetiti se s onim što gledamo u ovoj seriji. Također, serija je zadržala najveći podzaplet u čijem je središtu rasna diskriminacija, koja možda nije bliska nama u Hrvatskoj, ali je itekako velik problem u Americi.

"The Morning Show" nije savršena serija, ona zaista ima svoje mane koje su scenarističko-glumačke prirode, ali je i dalje neodoljiva za gledanje. Iako je žanrovski to dramska serija, na trenutke me podsjeća na sapunicu, ali na najbolji mogući način. Razlog tome su dijalozi, glumačke reakcije i mnogobrojni zapleti koji se isprepleću iz epizode u epizodu. Iako su izašle samo dvije epizode nove sezone, vidljivo je da su kreatori ostali vjerni svojoj estetici i načinu pričanja priče. Serija "The Morning Show" na trenutke je zbrkana u svojim zapletima, kojih zaista ne manjka, ali ako ste upoznati s prvim dvjema sezonama, to vam neće smetati u trećoj. Moram priznati da u prvoj sezoni takva zbrkanost dovodi do frustracije kod gledatelja, ali s obzirom na odličnu glumačku postavu i dobar scenarij, kreatori uspiju izvući najbolje iz te situacije te ipak na kraju vjerodostojno objasniti što gledamo.

Jennifer Aniston i Reese Witherspoon kao Alex i Bradley i dalje su jedan od glavnih razloga zbog kojih je "The Morning Show" postao jedna od najgledanijih dramskih serija. Kao i u prvim dvjema sezonama, one su dosljedne svojim likovima i njihovim promjenama. Moram priznati da je Witherspoon kao Bradley za mrvicu uvjerljivija u svojoj glumačkoj igri nego Aniston, koja na trenutke ima upravo taj sapuničarski štih igranja lika. Još jedan lik koji je sjajan od samog početka jest lik Coryja Ellisona, kojeg igra Billy Crudup. On utjelovljuje čovjeka kojeg je svatko od nas barem jednom upoznao ili se susreo sa njim. Po njegovu izrazu lica i mimici točno možete zaključiti o čemu razmišlja bez ijedne izgovorene riječi. Crudup je dosljedan svojem liku od prve sezone i zaista fantastično igra lik CEO-a televizijske mreže.

"The Morning Show" dramska je serija koju vam od srca preporučujem. Intrigantna je, bavi se aktualnim svjetskim temama, ali i problemima koji su sveprisutni u našem društvu na globalnoj razini. Odlična glumačka postava i dobar scenarij dovoljni su razlozi da čim prije pogledate "The Morning Show".