Nova fantastična serija napravljena po popularnoj videoigrici nešto je što ne želite preskočiti!

Odlična adaptacija scenarija, sjajni glavni glumci, te zanimljiva tematika koju je lako za pratiti, dovoljni su razlozi da čim prije pogledate seriju "Fallout".

Prije nešto više od tjedan dana izašla je serija "Fallout" koja je bazirana na jednoj od popularnijih video igrica istoimenog naziva. Odmah ću vam u startu reći da je slučaj kao i sa serijom "The Last of Us", što znači da ne morate biti upoznati s igricom kako bi pratili radnju, i likove u seriji. Iako nisam nikada igrala ovu igricu, moram priznati da je serija "Fallout" jednostavno WOW.

Scenaristi i kreatori serije "Fallout" su Graham Wagner i Geneva Robertson-Dworet, dok režiju potpisuje više redatelja, od kojih je značajno za spomenuti Jonathana Nolana koji je režirao prve tri epizode. Serija započinje upravo kao neka video igrica- snažno, s krvi, i velikim zapletom već u prvih petnaestak minuta epizode.

Što se tiče samog scenarija, Wagner i Robertson-Dworet su napravili sjajan posao jer su uspjeli kompleksnost igrice pretvoriti u zanimljiv narativ. Igrica nije linearna, dok je Fallout poprilično linearan, što čini praćenje priče lakšim za gledatelje. Još jedan dio koji je kreativni dvojac napravio pametno, jesu trenutci kada nas vraćaju u prošlost kako bi bolje shvatili što gledamo u sadašnjosti. Takvi flashbackovi nikada nisu pretjerani, te zaista služe samo kako bi bolje shvatili likove i njihove sudbine.

"Fallout" je inteligentno napisana i besprijekorno konstruirana serija, koja čak ima i odličan smisao za humor. Ova post-apokaliptična zabava smještena je u razrušenom Los Angelesu te, osim fantastične priče, ima zavidnu scenografiju i kostimografiju. Svaki detalj je na svom mjestu, maske su napravljene nevjerojatno, a scenografija nas transportira u jedan novi svemir kojem vjerujemo da postoji. Kombinacija post nuklearne apokalipse i ironičan prikaz tipičnih motiva 50-ih godina, čine seriju punim pogotkom. Ono najbitnije za napomenuti je da je ova serija iznimno zabavna. Od čudnovatih bića, radioaktivnih žohara, do strašnih Ghoulova koji su kao neki "ljepši" zombiji s malo više mozga. Kada sagledam sve dijelove koji čine seriju "Fallout", ne mogu izdvojiti niti jedan koji je malo lošiji. Svaki dio slagalice je besprijekoran, a tome je zasigurno doprinijela i odlična glumačka postava koja čini "Fallout" još boljom serijom.

Ella Purnell utjelovljuje lik mlade žene Lucy čiju priču zapravo kontinuirano pratimo od početka do kraja sezone. Purnellin nevini pogled, velike tužne oči, kao i nesmetani šarm, odličan su kontrapunkt post apokaliptičnom hororu koji se dešava iznad zemlje. Njezin lik ima sjajne emotivne promjene u liku kroz epizode, a Purnellina glumačka igra je dosljedna, jaka, i inspirativna. Njezin ne tako slatki i nenadani suputnik, je Ghoul Cooper Howard kojeg igra uvijek odlični Walton Goggins. Osim maske koja je sjajna, Goggins svoj hororični lik igra savršeno. Njegov lik sam najviše razumjela s obzirom na to da većinu flashbackova ima upravo on, serija započinje s njim, te bi rekla kako je on zapravo glavni lik u seriji. Njegova promjena u liku je značajna, a Goggins svojeg krvoločnog Ghoula igra točno onako kako treba-dosljedno, precizno, i emotivno. Ostatak glumačke ekipe je jednako dobar, a posebno bi izdvojila Aarona Cliftona Motena koji igra vojnika Maximusa, Moisesa Ariasa koji igra Lucyjinog brata, te poznatog Kyle MacLachlana kojeg je uvijek dobro vidjeti u nekom novom TV djelu.

"Fallout" je serija koju nikako ne trebate preskočiti. Odlična adaptacija scenarija, sjajni glavni glumci, te zanimljiva tematika koju je lako za pratiti, dovoljni su razlozi da čim prije pogledate ovu fantastičnu seriju. Još jednom, ne brinite, ne morate igrati igricu da bi shvatili što se događa, s obzirom na to da su kreatori napravili besprijekoran posao da "Fallout" približe još široj masi.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Tatjana Jurić pokazala je prekrasnu nećakinju koja slavi 18. rođendan, pa ispričala i jednu zajedničku anegdotu: ''I tako sam joj pred cijelom familijom servirala…''

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Žiri omiljenog showa našao se na okupu, a otkrili su i povod koji je itekako razveselio gledatelje: ''Danas smo i službeno otvorili…''