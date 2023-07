Indiana Jones i artefakt sudbine: Nemojte propustiti ovaj film jer će vas vratiti u prošlost na najbolji mogući način!

U kina je stigao peti i posljednji film planetarno popularne i voljene franšize o Indiani Jonesu. Čim se pojavi mlađi Indiana Jones (Harrison Ford) na ekranu, val nostalgije i ljubavi koju gledatelji nose prema ovome liku i filmu, preplavi čitavu kino dvoranu.

Film je prepun akcije, odličnih specijalnih efekata, i neponovljivog šarma najpoznatijeg arheologa na svijetu, Indyja.

Zadnji nastavak o Indiani Jonesu kreiran je od strane redatelja i scenarista Jamesa Mangolda, zajedno sa Jez Butterworthom, John-Henry Butterworthom, i David Koeppom. Ovaj film se od početka čini kao omaž svim prethodnim dijelovima Indiana Jonesa, po meni posebito filmom iz 1981. režiranog od strane sjajnog Stevena Spielberga, ''Raiders of the Lost Arc''. Najviše me podsjeća na ovaj nastavak zbog svojeg stila, ali i zbog činjenice da je još jedan od nastavaka u kojem su glavni zlikovci nacisti. Mangold je režirao film koji ima dosta više akcije nego bilo koji prethodni film u franšizi, ali i koji lijepo zaokruži Jonesovu emotivnu priču.

Duge akcijske sekvence u filmu su sjajno izrežirane. One su zabavne, izrazito brze, te se u jednom trenutku osjećate kao da ste dio velike finalne Indyjeve avanture. Ono što posebno oduševi u ovom filmu su CGI (Computer Generated Imagery) efekti, posebni oni koji su podmladili Harrison Forda u prvom dijelu filma za otprilike 30 godina.

Takva vrste tehnologije u ovom filmu je dovedena do savršenstva, te je zaista nevjerojatno gledati ponovnog mladog Forda. Ponovno ste vraćeni u neko prošlo vrijeme, i to je ključan trenutak u kojem se kod gledatelja automatski budi nostalgija, koja je vjerojatno najvažniji aspekt u ovom nastavku. Scenaristički je film napisan sa istim šarmom kao prijašnji nastavci, ali je naravno prilagođen današnjici.

Redateljski se nema tu što puno pričati obzirom da je James Mangold iskusan redatelj, posebno kada su u pitanju akcijski filmovi. Priča je jasna i poznata, likovi su dobro definirani od početka, tempo je dinamičan, te je jedan od onih filmova koji vas jednostavno nosi sa sobom na brzom vlaku akcije, emocija, i velikom dozom nostalgije od početka do kraja.

Ono što je specifično za Indianu Jonesa i artefakt sudbine, a što možda nije toliko primjetno u prethodnim filmovima, je poruka samog filma. Iako je Indiana Jones arheolog koji konstantno iskopava prošlost, ovaj film nam prenosi poruku da trebamo prihvatiti sadašnjost sa kojom se moramo naučiti nositi. Prošlost je onakva kakva jest, i moramo je ostaviti na miru kako bi mogli živjeti u ovom vremenu sada.

Harrison Ford je jedini glumac koji ovoliko dugo godina može igrati lika poput Indiane Jonesa. Njegova gruba privlačnost, neusiljeni šarm i glumačka prirodnost, čine ovaj lik zaista posebnim. Ford je u ovom nastavku jednako komičan, spreman za akciju, i dosljedan svom poznatom iskrivljenom osmijehu koji šarmira gledatelje već dugi niz godina. Njegove godine su za lik Indiane Jonesa apsolutno samo broj, jer ih Ford u ovom filmu nosi sa velikim stilom.

Glavni negativac u filmu je izvrsni Mads Mikkelsen koji utjelovljuje lik Jürgena Vollera, naciste i profesora. Mikkelsen je standardno dobar kao zlikovac, što svojim fizičkim izgledom, što mističnošću koja se krije iza njegovom europskog naglaska i očiju. Ostali likovi u filmu su dobri, ali kada je u pitanju ova franšiza ipak većina vaše pozornosti je usmjerena isključivo na Indyja.

Indiana Jones i artefakt sudbine je film koji je prožet nostalgijom, emocijama, te velikim brojem brzih i dugih akcijskih scena. Kreatori filma su dali šansu Harrisonu Fordu da se oprosti od famoznog lika Indiane Jonesa u velikom stilu, i si velikim praskom.

Nemojte propustiti ovaj film jer će vas vratiti u prošlost na najbolji mogući način.