Najgledaniju lifestyle emisiju Nove TV In Magazin pratimo iz novog studija s puno noviteta: "Jako smo uzbuđeni!"

In Magazin emitira se iz novog studija i u novom terminu, a ekipa je za svoje vjerne gledatelje pripremila i mnoštvo noviteta.

In Magazin je nedavno proslavio 14 godina emitiranja tijekom kojih su donosili puno zanimljivih i zabavnih tema, a sada najavljuju, uz novi muti-funkcionalni studio, i brojne sadržajne novosti, a emitirat će se od ponedjeljka do petka od 18 sati.



Uoči snimanja ekipa Vijesti Nove TV razgovarala je s voditeljicom In Magazina Miom Kovačić.

"Jako sam uzbuđena zbog preseljenja, danas je početak novog tjedna i dobro ga započinjemo s novim studijem, najavom novih rubrika. I doista smo uzbuđeni. Sinonim za ugodnu toplu zabavu, sjedneš na dekicu, taj kauč i samo uživaš. Sad idemo u novom terminu u 18 sati, malo smo se i produljili. Imamo puno noviteta, osluškujemo želje, imamo puno toga, ali tu su i neke standardne koje volimo", najavila je Mia.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 18:00 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

