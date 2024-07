Idealni ljetni filmovi uz koje ćete uživati i barem na neka dva sata zaboraviti na toplinski val koji nam stiže

Iako nam je ovo ljeto itekako promjenjivo, visoke temperature nas pozivaju da spustimo rolete, napravimo ledeno piće, i opustimo se uz dobar ljetni film, ili seriju. Za vas sam pokušala izdvojiti svoje ljetne favorite kojima se rado vraćam, te zbog kojih barem na neka dva sata zaboravim na vrućinu, vanjsku buku, i ostale ljetne „radosti”. Želim vam sretno ljeto, i što više opuštanje uz zvukove valova, i dobrih filmova.

PRLJAVI PLES (1987)

Ovo je film koji ne trebamo posebno predstavljati jer prvo što pomislite kada čujete Prljavi ples je kultna scena kada Patrick Swayze podiže svojim divno isklesanim rukama Jennifer Grey u zrak. Prljavi ples je romantični klasik iz 1987. godine čija se radnja odvija u ljetovalištu, a koji iza pozadine sjajno koreografiranih plesnih scena, priča priču o seksualnoj slobodi, klasama, i odrastanju.

IZVRNUTO OBRNUTO 2 (2024)

Drugi nastavak mega popularnog Pixarovog animiranog filma stigao je u pravi čas sa školskim praznicima. Izvrnuto obrnuto 2 je film koji bi svatko trebao pogledati bilo da ste odrasla osoba, ili novopečeni tinejdžer. Prekrasna priča sa divnim prikazima emocija koja je transformirana u vizualni spektakl, čini ovaj film jednim od najboljih za ovo ljeto. Poruka koju i ovaj nastavak nosi je iznimno relevantna za današnju mlađu generaciju, ali i podsjetnik za starije generacije koje su zaboravile kako je to biti dijete.

MAMMA MIA! (2008)

Kada čujete Mamma Mia ne trebamo zaista ništa više dodavati. Odličan ljetni film osmišljen po istoimenom mjuziklu koji je utemeljen pjesmama planetarno poznate grupe Abba. Prekrasne lokacije, izvrsni glumci, ali i muzika koju svi znamo i volimo. Ne treba vam ništa više za savršen ljetni ugođaj.

KAKO SE RIJEŠITI FRAJERA U 10 DANA (2003)

Kada vidite da u filmu glume Kate Hudson i Matthew McConaughey, znate da ćete gledati feel good romantičnu komediju koja će vas ispuniti odličnim raspoloženjem. Pratimo marketing direktora Benjamin Barry-a (Matthew McConaughey) koji se kladi sa svojim kolegama kako može učiniti da se svaka žena zaljubi u njega u 10 dana. Ono što on ne zna je da u isto vrijeme kolumnistica Andie Anderson (Kate Hudson) piše svoju novu kolumnu o tome kako se riješiti frajera u 10 dana, te u svrhu istraživanja uradit će sve da otjera muškarca u tom vremenskom periodu. Dakle, idealna početna točka za zaplete, rasplete, i naravno na kraju- ljubav.



NEVER HAVE I EVER (2020)

Never Have I Ever je jedna od najbolje napisanih tinejdžerskih serija koje sam ikada imala priliku gledati. Prati mladu Devi (Maitreyi Ramakrishnan) u svim tinejdžerskim avanturama koje možete zamisliti, ali i u izazovima koji taj period nosi sa sobom. Serija je koja budi nostalgiju, koja će vas nasmijati, rasplakati, ali i učiniti da se potpuno posvetite njezinim likovima i njihovim životima.



PLAVUŠA S HARVARDA (2001)

Još jedan film koji priziva ljeto je kultni film sa Reese Witherspoon u glavnoj ulozi. Kada vrckava Elle Woods raskine s momkom koji ide na Harvard, ona odluči napraviti sve u njezinoj moći da ga vrati natrag i krene u pohod zvani upasti u kratkom roku na prestižni Harvard. Po meni je Plavuša s Harvarda film u kojem je manje bitna tematika, a više bitna moda u filmu koja je postala kultna. I dan danas citiramo Elle Woods, Barbie ružičasta koju je nosila u filmu se vratila na velika vrata, a Plavuša s Harvarda je film koji je idealan za ljetne dane pod klimom kada ne želimo razmišljati ni o čemu.

RALJE (1975)

Kultni američki triler koji je režirao filmski gigant Steven Spielberg, a koje je zasnovan na istoimenom bestseleru Petera Benchleya, prikazuje malo mirno mjesto koje ubrzo postaje meta velike bijele psine. Ovo je film koji spada pod filmske klasike, i definitivno vam se mora naći na ljetnoj listi filmova za pogledati. Možda vam neće biti svejedno ući u more poslije, ali ne zaboravite da je to ipak samo film.

DJEVERUŠE (2011)

Jedan od najzabavnijih filmova ikada su upravo Djeveruše. Kada se Annieina (Kristen Wiig) najbolja prijateljica Lillian (Maya Rudolph) zaruči, stvari krenu u totalno suprotnom smjeru, te njihovo prijateljstvo pada u treći plan. Ovo je film koji će vas nasmijati do suza sa odličnom glumačkom postavom, pričom o prijateljstvu i svemu između, te sa urnebesnim scenama koje ćete premotavati. Djeveruše su iz tih razloga uvijek na mojoj listi filmova koje gledam da mi dignu raspoloženje.

SAMOUBOJSTVA U ZGRADI (2021)

Samo ubojstva u zgradi je sjajna misteriozna komedija i drama sa odličnim Steve Martinom, Martin Shortom, i Selenom Gomez. Ovaj čudnovati trio sa zajedničkim interesom za podcaste o true crimeu, udružuje se kako bi istražili ubojstvo koje se dogodilo u njihovoj zgradi na Manhattanu. Ova serija je odlična za binge watch dok su vam spuštene roletne, i kada se zaželite uzbudljivog TV sadržaja.