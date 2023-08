Zbog jedinstvenog prikaza o najzloglasnijim vođama kultova, ovaj dokumentarni serijal ima dovoljno faktora zbog kojeg ga trebate pogledati

How to Become a Cult Leader Screenshot

Kako postati vođa kulta je dokumentarni serijal koji vas vodi kroz priručnike zloglasnih vođa poznatih kultova, kako bi na šaljiv način i vi sami postigli odanost i potpunu kontrolu nad vašim sljedbenicima.

Ovaj doku serijal je na trenutke fascinantan i komičan, ali se većinu vremena zadržava na površini. Svakako je ljetna razbibriga ako ste već pogledati sve na Netflixu i želite se malo opustiti, naučiti nešto novo, i nadamo se, ne postati vođa kulta.

Uz naraciju glumca i producenta Petera Dinklagea iz Igre prijestolja, Kako postati vođa kulta je koncipiran na način da sadrži intervjue sa stručnjacima, autorima knjiga o kultovima, te bivših članova raznih kultova. Ovaj serijal je iznimno brzog tempa, kratak, s pregršt arhivskih snimaka, te s odličnom animacijom koja vam jasnije dočarava mistični svijet vođa kultova. Serijal je napravljen na jednostavan način, ali s pronicljivošću kada je u pitanju pričanje samo priče koja nam približi vođe kultova, te koliko daleko su spremni otići da bi ostavili trag i ozbiljne posljedice na svijet. Kroz serijal upoznajemo neke od najslavnijih kultnih vođa poput Charlesa Mansona, Sun Myung Moona, Jaime Gomeza, Jim Jonesa, te zloglasnog Aum Shinrikyoa.

Kreatori serijala su se definitivno zabavili dok su ga radili jer od tridesetak minuta koliko traje svaka epizoda, čini se kako je skoro dvadeset minuta otišlo na crni humor. Iako je upravo to ono što čini ovaj serijal interesantnim, takva odluka ga isto tako čini iznimno površnim.

Tako se scene gdje izvrsni narator Dinklage govori o masovnim samoubojstvima i ubojstvima, čine kao nešto na što bi se trebali smijati. Način na koji on sam izgovara tekst uz popratnu animaciju ili arhivske snimke, gledateljima odaju dojam neozbiljnosti. Za ovakvu vrstu priče i serijala nije to nužno loše jer od početka do kraja jasno znamo da se kreatori, kao i sam narator, zapravo šale da će nas naučiti da postanemo vođa kulta, ali u trenutcima gdje slušamo i gledamo devastirajuće posljedice većine kultova, pomalo zasmeta konstantna humoristična podloga. Prvih pet epizoda je zaista interesantno, naročito u svojoj dosljednosti satire koja nas vodi od početka do kraja, ali zadnja epizoda se činila kao da je nespretno zbrzana.

Kao gledateljica, vjerovala sam da će na kraju kreatori ipak pokušati objasniti svu suludost i destruktivnost kultova, te da će se dotaći toga kako je 21. stoljeće plodno tlo za kultove i vođe. Ipak, zadnja epizoda se vrti oko vođe Sun Myung Moona i njegove Crkve ujedinjenja, koja je, moram priznati, najdosadnija od svih kultova koji su obrađeni u šest epizoda.

Epizoda je jednostavno nezanimljiva, te se čini kako čitav serijal nema jak zaključak kakav ovakva tema iziskuje. Također, način na koji je priča ispričana, brzi tempo, te kratko trajanje epizoda, funkcioniraju samo onda kada ste već upoznati sa većinom vođa kultova diljem svijeta bar na bazičnom nivou. Ukoliko niste upoznati s kultovima koji su spomenuti u ovom serijalu, imat ćete jasan osjećaj da vam fali pregršt ključnih informacija kako bi uopće mogli pratiti serijal.

Kako postati vođa kulta je sve u svemu serijal koji je lako za pratiti, i koji sadrži dovoljno fascinantnih informacija da ćete se osjećati zadovoljno kada završite zadnju epizodu. Ovo definitivno nije savršen dokumentarni serijal, ali sa svojim jedinstvenim načinom pričanja priče o nekim od najzloglasnijih vođa kultova, ima dovoljno faktora zbog kojeg ga trebate pogledati.