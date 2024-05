Odličan dokumentarni film koji obavezno trebate pogledati: Priča je intrigantna, a glavni akteri jako iskreni!

U moru novih filmova i serija u raznim žanrovima, nekada je dobro pogledati edukativni dokumentarac o zdravlju. Jedan takav serijal pod nazivom Hack Your Health već neko vrijeme je na Netflixu, a prije par dana je došao nastavak koji se bavi našim crijevima. Znamo da ne zvuči baš privlačno, ali vjerujte mi da ćete naučiti mnogo više o zdravlju svojih crijeva nego ste mislili.

U Hack Your Health: The Secrets of Your Gut, njemačka doktorica Giulia Enders zajedno sa svojim kolegama u nešto više od sat i pol pokušava na što jasniji način objasniti gledateljima kako naša crijeva funkcioniraju. Uz pomoć izrazito pametno i kreativno napravljene animacije, vizualno gledamo male mikroorganizme, što je to mikrobiom, kako hrana putuje, te što se desi kada našim crijevima nestane dobrih bakterija.

Dokumentarni film vas odmah kupi svojom naracijom, kao i odličnim vizualnim prikazima koji će biti interesantni i maloj djeci. Obzirom na kompleksnost teme poput crijeva i mikrobioma, vizualni dijelovi uveliko pomažu gledateljima da kao laici razumiju koliko su naša crijeva bitna za naš život, kao i zdravlje.

Dokumentarac se fokusira na Mayu Okadu Erickson, cheficu sa Michelinovom zvijezdicom koja ima zaista kompleksnu, i nezdravu vezu sa hranom. Uz Mayu upoznamo Daniell mladu doktoranticu sa kronično bolnim crijevima, mladu mamu Kimmie koja nikako ne može izgubiti kilograme, te Kobija koji je natjecateljski izjelica koji ne osjeća glad.

Četiri potpuno različita tipa ljudi, ali ono što ih veže su problemi sa crijevima. Svo četvoro napravi test koji otkriva sve o njihovom mikrobiomu, te ih onda tim doktora pokuša usmjeriti sa različitim načinima koji će poboljšati njihov mikrobiom, ali na kraju i njihovu kvalitetu života. Interesantno je gledati kako se ti testovi provode, te koji su savjeti za poboljšanje zdravlja crijeva.

Ono što ovaj dokumentarac jednako dobro čini, jeste činjenica da gledateljima demistificira crijeva, te nas često napomene da je okej pričati o stolici, gasovima, ili napuhanom trbuhu. U Hack Your Healthu je također interesantno kako nam sa znanstvene točke gledišta stručnjaci govore kako nismo svi isti, te kako će četiri različite osobe reagirati potpuno drugačije na jednu običnu jabuku. Tu je zapravo ključ razumijevanja našeg zdravlja, naših crijeva, te kako se ona na različite načine tretiraju iako svima crijeva izgledaju isto. Uz odlična objašnjenja tema koje možda gledateljima nisu bliske, doktori se zaista potrude i dati korisne savjete za gledatelje kada su u pitanju crijeva. Osobno mi je ovaj dokumentarac zanimljiv jer sve te važne teme su ispričane na način da su često komične kako bi informacija došla do što šire publike. Zaista je ovo film koji mogu gledati djeca i odrasli, te mislim kako ovakvih dokumentaraca o zdravlju i dalje manjka na streaming platformama.

Hack Your Health: The Secrets of Your Gut je odličan dokumentarni film koji obavezno trebate pogledati. Priča je intrigantna, animacija je simpatična, doktori su pristupačni, a četiri glavna aktera su izrazito iskrena. Film je koji će vas educirati, i ono najbitnije, približit će vam zdravlje crijeva na način koji zasigurno prije niste vidjeli/čuli. U vremenu kada se više fokusiramo na svoje zdravlje, ovakvi dokumentarci su prijeko potrebni kako bi nam ukazali stvari o kojima inače ne razmišljamo.