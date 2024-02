Filmski projekt "Narodna drama“ Mirjane Karanović na 21. izdanju Koprodukcijskog sajma prestižnog filmskog festivala u Berlinu!

Projekat za film "Narodna drama“ u režiji Mirjane Karanović i produkciji This and That Productions izabran je za sudjelovanje na 21. izdanju Koprodukcijskog sajma prestižnog filmskog festivala u Berlinu (The Berlinale Co-Production Market).

Jedan od najznačajnijih koprodukcijskih događaja u svijetu The Berlinale Co-Production Market bit će održan od 17. do 21. veljače u okviru 74. Filmskog festivala u Berlinu. Za sudjelovanje u ovom važnom festivalskom događanju na kome prisustvuju priznati međunarodni producenti, agenti prodaje i predstavnici fondova odbabrano je 34 projekata (od ukupno 318 prijavljenih) iz 27 zemalja.

Priliku da svoj projekt predstavi na značajnom filmskom događaju na kome je do sad uspješno predstavljeno preko 350 međunarodnih dugometražnih projekata i više od 20 serija imat će i producenti iz Srbije s filmskim projektom "Narodna drama“ renomirane glumice i rediteljice Mirjane Karanović.



Producentica filma Snežana van Hauvelingen је o sudjelovanju na Berlinale sajmu rekla: "Veliki je uspjeh biti odabran kao jedan od 34 projekata iz cijelog svijeta na tako prestižnom filmskom sajmu u Berlinu. To je značajno ne samo za naš projekt nego i za srpsku kinematografiju koja je prepoznata kao značajna na svjetskoj sceni. Mi nemamo svake godine predstavnika u filmskom programu ili filmskoj industriji na festivalu A kategorije kao što je Berlinale što daje još veći značaj selektiranju Narodne drame koja je još uvijek u fazi financiranja. U Berlinu ćemo imati priliku da filmski projekat Narodna drama prezentiramo relevantnim filmskim profesionalcima, koproducentima i distributerima iz cijelog sveta i ostvarimo značajne filmske kontakte“.

"Sudjelovanje na ovom sajmu naš projekt stavlja u fokus kao jedan od najkvalitetnijih projekata ovogodišnjeg izdanja i nadamo se da će nam pomoći da što prije zatvorimo financiranje. S obzirom da smo mi zemlja s ograničenim financijskim mogućnostima, nama su vrlo bliske međunarodne koprodukcije i uključivanje različitih kultura i iskustava što je za temu našeg projekta izuzetno važno i može doprinijeti da ovaj film postane istinsko slavlje slobode i prihvaćanja,“ naglasila je van Hauvelingen.

Projekat "Narodna drama“, baziran na istoimenoj drami Olge Dimitrijević, a prema adaptaciji scenariste Bojana Vuletića, je priča o slobodi i ljubavi u konzervativnom i patrijarhalnom društvu. U središtu filma je ljubavna priča između Anke, mlade žene koju je njena porodica primorala da se uda, i Branke, folk pjevačice u koju se zaljubljuje. Projekt je do sada dobio podršku Filmskog centra Srbije, francuskog Nacionalnog centra za film i pokretne slike, kao i podršku za razvoj Media potprograma Kreativne Europe. Francuski producent je renomirana produkcija Elzevir Films.

"Među višestruko nagrađivanim autorima od ukupno 34 projekata 17 će režirati žene. Filmski autori koji će sigurno izazvati interes su, između ostalih, Kateryna Gornostai i Antonio Lukich iz Ukrajine, Andrea Pallaoro iz Italije, Mirjana Karanović iz Srbije, kao i kinesko-japanski redateljski dvojac Huang Ji i Ryuji Otsuka. Snažno i u potpuno novom pristupu, ovi projekti odražavaju goruća pitanja današnjice: dom i migracije, roditeljstvo, političke i društvene sukobe. Uz arthouse, selekcija uključuje projekte koji tematski obiluju humorom i toplinom, temama kao što su umjetna inteligencija, klimatske promjene, intrige u diplomatskim krugovima ili delikatni porodični sukobi promatrani iz neobičnih perspektiva. Bit će veoma uzbudljivo gledati kako će se ovi filmski projekti prenijeti na veliko platno,“ navodi se u priopćenju Berlinala.

Podsjećamo da je producentska kuća This and That Productions realizirala uspješne projekte "Mrak“ Dušana Milića, srpskog kandidata za nagradu Oskar, "Nečista krv - greh predaka“ prvi film na srpskom jeziku na Netflixu, "Dnevnik Diane Budisavljevic“, kao i TV serije "Jutro će promeniti sve“, "Nečista krv“ i "Sablja“ čija se premijera uskoro očekuje.