Michael Fassbeder briljirao je u najčudnijoj ulozi koju je ikad odigrao, ovakvog ga nismo nikad zamišljali

Jeste li ikad razmišljali o tome da ćete Michael Fassbendera gledati u ulozi ubojice koji radi yogu? Sigurno ne, ali je redatelj David Fincher dobio inspiraciju da Fassbendera stavi u najčudniju ulogu do sada u filmu The Killer.

Na Netflix je prije par dana stigao The Killer pod režijskom palicom slavnog i sjajnog Davida Finchera, prema scenariju Andrewa Kevina Walkera.

The Killer se temelji na seriji francuskih grafičkih romana koje je napisao Alexis Nolent. Kad sam vidjela trailer za ovaj film jedva sam čekala da stigne na Netflix, ali sada moram priznati da nisam sigurna što mislim o ovom filmu.

Fincher je genijalan redatelj poznat po svojoj estetici, kao i žanru psihološkog trilera, ali ovaj film me oduševio i razočarao u isto vrijeme. Film počinje sjajno, fincherski, intrigantno, i s gotovo hipnotizirajućim voiceoverom koji traje od početka do kraja. Nikada nam zapravo nije u potpunosti jasan motiv glavnog lika, kao ni tko je uopće on, ali nas Fincher dovoljno uvede da nam je stalo da ispratimo njegov krvavi pohod do kraja. U nekim trenutcima je film zaista dosadan.

Tempo blago opada, gledamo lika koji zbog svog karaktera nema promjene u liku, pa iako je zaista intrigantan Fassbender u ulozi ubojice, toliko je i dosadan. Teško je za The Killera dati finalni sud o tome da li je izvrstan ili prosječan film, obzirom da ima par genijalnih trenutaka, par dosadnih, odličnog glavnog glumca, ali nam film ne nudi ništa novo što nismo već vidjeli osim da je ubojica ujedno i Yoga majstor.

Scenaristički i redateljski se čini kako je ovo film bez naracije, film koji niti redatelj ne shvaća ozbiljno (ali ne na loš način), gdje u trenutcima prave akcije i napetosti, bude jedan trenutak komedije koji reže tu napetost. Po meni je ovo zanimljiv redateljski izbor koji nije uobičajen, ali sam sigurna kako će mnogim gledateljima djelovati kao greška.

Michael Fassbender, po meni, briljira u ulozi antijunaka plaćenog ubojice koji svoje emocije toliko čvrsto drži da je u nekim trenucima komično. Njegova glumačka igra je intenzivna, koncentrirana, te mu na licu vidite sve što mu je na umu. Obzirom da njegov lik zahtijeva potpunu dosljednost, Fassbender vjerodostojno stoji iza svog fascinantnog lika od početka do kraja filma. Osim genijalne Tilde Swinton, ostatak glumačke ekipe je prosječan. Međutim, Swinton zasigurno ostavi svoj prepoznatljiv glumački pečat u The Killeru iako ima samo par minuta u filmu.

The Killer je film koji će vas u jednom trenutku smoriti, dok će vas u drugom u potpunosti zabaviti. Ima dosta napetih trenutaka koji su sjajni izrežirani, Fassbender odlično igra ulogu hladnog ubojice, ali ovo nije film kojem ćete se htjeti vratiti ponovo. Brzo ćete zaboraviti na njega nakon zadnjeg kadra, te je teško zapravo reći da li je ovo genijalan, ili bezvezan film. Mišljenja sam da je nešto između, a na vama je da donesete svoj sud.