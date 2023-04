Priča koja će vas inspirirati, vratiti nadu, učiniti da vam zaista bude toplo oko srca

Film Šampioni je temeljen prema španjolskom filmu Campeones iz 2018. godine. Priča je koja će vas inspirirati, vratiti nadu, učiniti da vam zaista bude toplo oko srca, te ako postoji ijedan film koji trebate pogledati ovoga tjedna, onda je to upravo ovaj film.

Redatelj filma Bobby Farrelly je imao iznimno težak zadatak da na human način, te sa puno poštovanja, napravi ovaj film.

Farrellyeve redateljske odluke su tipične za feel good sportski film, ali ono što ovaj film čini predivnim filmskim djelom su raznolikost i inkluzija u samoj glumačkoj postavi. Redatelj je s puno poštovanja pristupio svojim izvanrednim glumcima koji su onda zauzvrat briljantno prenijeli emotivnu priču gledateljima.

Ovo je film koji je dosta predvidljiv od samog početka upravo zbog načina na koji je scenarij pisan, kao i zbog redateljskih odluka.

Obično kada koristimo riječ predvidljiv kao opis za neki film, ta riječ dobije negativnu konotaciju. To nije slučaj za film Šampioni, obzirom da je on primjer školske režije za žanr feel good sportskog filma. Film je popraćen odličnom muzičkom podlogom koja dodatno uzdiže priču, njezine likove, te cjelokupni dojam filma. Atmosferičnosti filma doprinosi njegova topla i nostalgična vizualna estetika koja se provlači od početka do kraja. Farrelly jest izrežirao klasičnu toplu sportsku priču, ali je vješto u priču ubacio i romantični odnos koji je sve samo ne tipičan, te služi kao kontrapunkt uzdižućoj akciji na košarkaškom terenu.

Moram priznati da me se u filmu najviše dojmila velika postava glumaca s intelektualnim i razvojnim teškoćama, koji su sa toliko šarma i predanosti pristupili ovoj priči, te je učinili zaista posebnom.

Woody Harrelson igra lik Marcusa Marakovicha, trenera buntovnika kojem je sud odredio 90-dnevni rad za društveno dobro. Primoran da podučava košarku odraslim osobama s intelektualnim poteškoćama, ni on sam ne zna kako pristupiti svom novom poslu na ispravan način. Harrelson sa svojim prepoznatljivim glumačkim šarmom igra trenera Marakovicha uvjerljivo, pametno, i jednostavno neodoljivo.

Iako se preko malog ekrana čini kako je lagano odradio svoj posao, zaista kapa dolje jer mu je ovo vjerojatno bila jedna od izazovnijih uloga. Raditi s osobama s razvojnim i intelektualnim teškoćama je predivno iskustvo, ali je u isto vrijeme izazovno, posebno kada uzmete u obzir koliko dugo traju snimajući dani, koliko ponavljanja treba za svaku scenu, te koliko je strpljenja i poštovanja čitava ekipa zajedno sa Harrelsonom imala kako bi napravili ovaj sjajan film.

Šampioni imaju ono što nema svaki film, raznolik i briljantan ansambl koji podiže ovaj film na višu razinu. Apsolutno sam bila oduševljena kada sam vidjela koliko divno i uvjerljivo igraju mladi glumci s intelektualnim teškoćama. Njihova iskrenost koja zrači kroz ekran, njihov šarm, strpljenje, elan i talent, evidentni su od prvog trenutka kada ih vidimo u kadru. Kevin Iannucci, Madison Tevlin, Ashton Gunning, Casey Metcalfe, Matthew Von Der Ahe, Joshua Felder, Tom Sinclair, James Day Keith, i Alex Hintz.

Ovo su genijalni mladi glumci koji su svoje, netko bi rekao mane, pretvorili u čudo i apsolutne prednosti. Svatko je na svoj način jasno prikazao svoj osobni karakter, kao i karakter lika. Dva glumca koja se posebnu ističu su Madison Tevlin i Kevin Iannucci, koji jednostavno ukradu svaku scenu u kojoj se nađu. Oni također imaju odličan osjećaj za komediju, te se sa svakom scenom u kojoj igraju istinski nasmijete njihovoj dikciji i načinom na koji izgovaraju šale kroz replike.

Ovo je film koji se jednostavno izdvaja iz mase filmova koji izlaze na dnevnoj bazi. Inkluzija je nužna u društvu, ali je jednako nužna i na filmu. Ovakvi filmovi nas educiraju, te nas malo bolje uvedu u svijet koji nam je možda posve stran. On inspirira, nadahnjuje, te istinski čini sretnim.

Film jest predvidljiv jer odmah znamo kako će se završiti, ali kvalitetnih feel good filmova zaista nema puno. Šampioni nas podsjećaju da rezultat nije važan za sreću, da pobjeda ne znači ništa ako nemamo empatiju, ljubav, i zajedništvo. Film je koji će vas obgrliti i podsjetiti što je prava sreća, a takvih nam poruka uvijek treba.