Pulski filmski festival poziva volontere da se priključe 71. izdanju, otvoren je i natječaj za pitching program TV HIT

Pulski filmski festival ove godine održava se od 11. do 18. srpnja. Otvorene su prijavnice za volontere i natječaj za pitching program TV HIT.

Pulski filmski festival otvorio je natječaj za pitching program TV HIT koji će se održati tijekom Festivala koji se održava od 11. do 18. srpnja. Program TV HIT namijenjen je autorima i producentima hrvatskih televizijskih projekata u fazi razvoja.

Moguće je prijaviti projekte svih žanrova i formata (igrani, dokumentarni, formati za mlade) koji su namijenjeni za prikazivanje na televizijama.



Projekti mogu i ne moraju imati pridruženu produkcijsku kuću, a jedan prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt. Hrvatski projekti koji su već prijavljeni na program Make the Scene! Pulskog filmskog festivala mogu biti prijavljeni i na program TV HIT.



Natječaj je otvoren od 15. svibnja do 14. lipnja, a prijavitelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni do 5. srpnja.



Autori odabranih projekata bit će pozvani da sudjeluju u pripremnom radioničkom programu (16. srpnja) te da svoje projekte predstave na pitchingu koji će se održati 17. srpnja pred tročlanim stručnim žirijem. Pulski filmski festival osigurava smještaj odabranim finalistima za vrijeme trajanja programa.

Dodatne informacije o natječaju moguće je dobiti upitom na e-mail adresu: prijavnica@pulafilmfestival.hr.

Prijavnica za pitching program TV HIT

Pulski filmski festival poziva volontere da se priključe 71. izdanju!

Pulski filmski festival poziva sve zainteresirane pojedince starije od 15 godina da postanu dio organizacijskog tima 71. Pulskog filmskog festivala i steknu iskustvo kroz dinamične programske i organizacijske aktivnosti najdugovječnijeg filmskog festivala u Hrvatskoj



Pulski filmski festival ove godine održava se od 11. do 18. srpnja, a volonteri će sudjelovati u pripremnim i provedbenim aktivnostima Festivala. Prilikom prijave volonteri mogu iskazati afinitete prema određenim festivalskim cjelinama u kojima bi voljeli doprinijeti svojim sudjelovanjem: odjelu za odnose s javnošću, odjelu marketinga, odjelu produkcije, ureda za goste, logistike, održivosti ili odjelu tehnike. Zbog iznimnog interesa, otvorena je mogućnost volontiranja i starijim maloljetnicima (od 15 do 18 godina) koji uz roditeljsku suglasnost mogu postati dio volonterske ekipe.

Prijavnica za volontere

Prijave su otvorene do 10. lipnja ili do popunjavanja predviđenih volonterskih pozicija. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte volonteri@pulafilmfestival.hr.



Svim volonterima osigurana je festivalska akreditacija uz koju besplatno mogu pratiti sve festivalske programe, majica Festivala, volonterska knjižica/potvrda o volontiranju, besplatan pokaz za javni gradski prijevoz te dnevni topli obrok tijekom trajanja Festivala. Osim toga, i ove su godine za sve volontere koji nemaju smještaj u Puli osigurane parcele za kampiranje u Kampu Arena Stoja (uz posjedovanje vlastite opreme) tijekom Festivala od 11. do 18. srpnja.



U slučaju iznenadne spriječenosti ili odustajanja, prijavljeni volonteri svoje sudjelovanje trebaju otkazati najkasnije do 1. srpnja 2024. godine.