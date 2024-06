Renomirana suvremena umjetnica u splitskoj galeriji umjetnina izlaže ''Punćelu'', odabir djela nastalih tijekom gotovo četiri desetljeća!

U splitskoj Galeriji umjetnina od 8. lipnja do 28. srpnja renomirana suvremena umjetnica Dubravka Lošić predstavit će dio opusa koji je u širokom rasponu kombinacija tehnika izvedbe, od štafelajnih slika do objekata, izvela u razdoblju od 1986. do 2023. godine.

Izložba predstavlja poziciju Dubravke Lošić, likovne umjetnice koja objedinjuje tradicionalni koncept sa suvremenim stvaralačkim postupcima poput instalacija, asamblaža i korištenja netipičnih materijala. Osebujni izraz Dubravke Lošić oblikovan je tijekom, za nju formativnih, osamdesetih godina i snažnog otvaranja likovnosti prema slobodi sadržaja i forme te kontaminaciji disciplina koju je kao stvaralačku paradigmu postavila teorija i praksa postmodernističke estetike.

Uz portrete slikane od 2004. do 2012. na izložbi nazvanoj "Punćela" umjetnica predstavlja i izbor iz ciklusa "Imago anima" (2012. – 2013.), "Morske psine" (1986. – 2013.), "Lovci na snove" (2015.), "Lapad" (2016.), "Kiše Pariz" (2018.), "Lovci na vjetar" (2018.), "Alba Albula" (2019.) kao i izbor iz recentnog ciklusa "Tondo" (2020. – 2022.)

Naziv "Punćela", čahura dudova svilca po konavoskom dijalektu, izabran je za poetski okvir ovog predstavljanja pri čemu je raznorodnom izboru objedinjujuća umjetničina tendencija prikrivanja ishodišnog motiva kompozicije koja se, naposljetku, tijekom godina i u različitim metamorfozama koje izložba prati poput leptira iz ličinke razvila u samodovoljnu estetsku činjenicu, sumirajući sva umjetničina umjetnička i egzistencijalna iskustva.

"Izložba u Galeriji umjetnina u Splitu prilika mi je za iznimnu suradnju s ravnateljicom Jasminkom Babić i s Brankom Franceschijem, ravnateljem Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu i kustosom ove izložbe. Kustoska koncepcija uključuje deset ciklusa iz devedesetih godina do danas, od portreta koji nisu izlagani do 'Tonda'. Novi pogled na njih dodatno ih obogaćuje i meni je to poseban izazov", izjavila je Dubravka Lošić.

Postav izložbe, koji potpisuju Dubravka Lošić i Branko Franceschi, zamišljen je kao niz ulančanih ambijentalnih situacija, sukladno optimalnom poklapanju izložbenih galerija s referentnim ciklusima.

"Dubravka Lošić obrazovala se sredinom osamdesetih godina po tradicionalnom kurikulumu zagrebačke Likovne akademije u klasi profesora Ferdinanda Kulmera. Njena je uronjenost u aktualna likovna zbivanja bila vidljiva namah, a slika-objekt će u većem ili manjem otklonu ostati područje njene prakse, bilo da je riječ o uže shvaćenom likovnom ili pak scenografskom opusu koji je iz njega izveden. Po uvriježenom obrascu, umjetnička osobnost se unutar općih odrednica razvija uključivanjem akumuliranih osobnih iskustava i vlastitog osjećanja svijeta oblikovanog spregom kulturološkog i ambijentalnog ozračja. Splitska izložba predstavlja izbor iz opusa Dubravke Lošić koji je potvrđuje kao specifičnu i neusporedivu autoricu unutar hrvatske likovne scene. Umjetnica živi i radi u Dubrovniku", rekao je Branko Franceschi.

Uoči izložbe "Punćela" u Galeriji umjetnina Split, ravnateljica Jasminka Babić izjavila je: "Veliko mi je zadovoljstvo što se Dubravka Lošić odazvala našem pozivu za izlaganje u Galeriji umjetnina jer će kroz 'Punćelu' splitska publika dobiti izuzetnu priliku upoznati i u pravom smislu riječi doživjeti njezin uistinu jedinstven umjetnički opus. Kako je riječ o autorici koja mnogo i kontinuirano radi, u proteklih dvadeset godina Split je imao prilike vidjeti njezin rad u manjem obimu na tri samostalne i nekoliko skupnih izložbi, no zanimljivo je napomenuti da je veće predstavljanje ovdje imala tek davne 1996. godine u sklopu Split Art projekta i to upravo u današnjoj zgradi Galerije umjetnina, tadašnjem Muzejskom prostoru."

Izložba je realizirana kroz suradnju Galerije umjetnina s Nacionalnim muzejom moderne umjetnosti te uz financijsku potporu Grada Splita i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.