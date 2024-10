Drugo izdanje Festivala Open House Zagreb nadmašilo sva očekivanja!

Novi programi, tematske cjeline i velik odaziv za 3 dana festivala koji građanima Zagreba i turistima otvara vrata najznačajnijih zagrebačkih arhitektonskih objekata.

Sinoć je na zagrebačkom Agronomskom fakultetu zatvoreno drugo izdanje Festivala Open House Zagreb, uz razgovor s arhitekticom Hildegard Auf-Franić i u sklopu programa "Susret s arhitektom". Riječ je o moderiranom razgovoru s iznimno značajnim arhitektima koji su obilježili pojedine epohe. U "Susretima s arhitektom" su kroz tri dana trajanja festivala sudjelovali i arhitekti Branko Silađin i Milan Šosterič. Svečanom zatvaranju su uz članove žirija i savjetodavnog odbora, kao i stručnjake koji su vodili obilaske prisustvovale kreativna ravnateljica projekta OHZ Dubravka Vrgoč i izvršna ravnateljica projekta OHZ Tomislava Blatnik.



Zamišljen kao promocija najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata, Open House Zagreb festival u tri dana i 85 termina na 41 lokaciji te ukupno 2000 posjetitelja i u svom drugom izdanju nadmašio je sva očekivanja.



Kreativna ravnateljica projekta OHZ Dubravka Vrgoč: ''U drugoj sezoni Festival Open House Zagreb, zasigurno je opravdao svoje mjesto u rasporedima značajnih događaja u našem gradu i to ne samo zbog velikog interesa posjetitelja već i zbog njihova aktivnog sudjelovanja u svim ponuđenim programa preuzevši ulogu istraživača gradskih infrastruktura i sustava. Teme oko kojih smo ove godine okupili - od revitalizacije baštine preko valorizacije djela jednog od najznačajnijih hrvatskih arhitekta iz perioda moderne do šetnji urbanim cjelinama - otkrile su nam nova mjesta i ispričale nove priče kako bismo proširili svoja znanja o gradu u kojem živimo ili kroz kojeg prolazimo. Zagovarajući najkvalitetniji i najodrživiji okoliš Festival OHZ istodobno potiče građane da budu dio urbanog procesa osiguravajući si aktivnu ulogu u formiranju te brizi o izgrađenom svijetu koji pripada njihovoj svakodnevici. Kao Festival arhitekture,OHZ primiče širok pristup gradu, mjestima, ljudima, projektima, sustavima i idejama koje definiraju Zagreb i njegovu budućnost. Zahvaljujem svima koji su nam omogućili realizaciju drugog Festivala OHZ, Turističkoj zajednici grada Zagreba, brojnim stručnim voditeljima i volonterima te svim posjetiteljima, sa željom da treći Festival OHZ, kao platforma za obrazovanje, istraživanje i angažman sa svojim novim temama i novim pričama iznova potakne uzbuđenja koje smo osjetili prošlog vikenda u gradu.''



''Vrlo sam zadovoljna odazivom i interesom koji su posjetitelj drugog Open House Zagreb festivala pokazali za arhitekonsku baštinu. Program je izveden u cijelosti. Uz pomoć 35 volontera u tri dana na 41 lokaciji u 85 termina omogućili smo građanima i turistima 2000 obilazaka. U realizaciji programa sudjelovalo je 45 stručnih voditelja; projektanata obnove, arhitekata, urbanista, povjesničara umjetnosti, antropologa i kustosa. Uz povijesne činjenice o nastanku i revitalizaciji objekata posjetiteljima smo pružili mogućnost vidjeti kako te građevine danas žive. Posebno sam ponosna što smo u godini velikih obljetnica posjetiteljima pružili priliku približiti i bolje upoznati realizacije Viktora Kovačića, ali i skrenuti pažnju na potrebu obnove koju pojedine od tih građevina zaslužuju. Pokazali smo i dobre primjere revitalizacije i obnove muzejskih i obrazovnih institucija koje su realizirane, ali i potaknuli rasprave o mogućim urbanističkim rješenjima u gradu na razgovoru s arhitekticom Hildegard Auf Franić. Arhitekt Milan Šosterič pojasnio nam je proces ali i nadahnuća pri realizaciji Muzičke akademije kao i kompleksnost projekta jedne takve građevine. Arhitekt Branko Silađin skrenuo je pažnju na život u centru grada nekada i danas, broj i veličinu kućanstava koji obitavaju u centru kao i potrebu da centar ostane produljeni dnevni boravak dostupan svim građanima'', izjavila je izvršna ravnateljica projekta OHZ Tomislava Blatnik.



Nastavljajući se na izniman uspjeh prvog Open House Zagreb festivala druga je festivalska sezona bila koncipirana oko nekoliko tematskih cjelina: „Revitalizacija arhitektonskog nasljeđa", ''Viktor Kovačić" i ''Urbane cjeline“, a tijekom tri dana građani i turisti imali su priliku uz stručno vodstvo obići ukupno 41 arhitektonski atraktivan i značajan objekt: Umjetnički paviljon, Kuću Kallina, stambeno poslovnu zgradu Radovan, Palaču Zagrebačke burze za robu i vrednote, Peti kupe, crkvu sv. Blaža, kompleks Instituta Ruđer Bošković, gimnaziju Tituša Brezovačkog, Cvjetno naselje, dvije stambene zgrade u Padovčevoj 8, Samostan sestara milosrdnica s crkvom sv. Vinka Paulskog, OŠ dr. Ivan Merz, Dječji vrtić Vjeverica, stambenu zgradu Oršić – Divković, stan Viktora Kovačića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Jezuitski trg, zgradu Radničkog sveučilišta „Moše Pijade“, Eurotower, Fakultet političkih znanosti, rekonstrukciju i nadogradnju poslovno-stambene građevine u Petrovoj, zgradu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Grad mladih, Kuću Frank, Kuću Slavex i Svačićev trg, ex Kuću Wasserthal, Hrvatski prirodoslovni muzej, stambeno-poslovni sklop Nadarbine zagrebačke nadbiskupije, Voćarsko naselje, višestambene zgrade u Zorkovačkoj, Naselje Istrana i invalida, Rokov perivoj, Sabornu crkvu Preobraženja Gospodnjeg, Spomen park Dotrščinu, Ulicu grada Vukovara, Zapruđe, Dežmanov prolaz, Multifunkcionalni prostor Kontejner, Zeleni paviljon-studentski restoran uz Agronomski fakultet, Agronomski fakultet, stan arhitekta Branka Silađina i Muzičku akademiju u Zagrebu.



Program je realiziran uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba. Pokrovitelj mobilne komunikacije je Infobip. Realizaciji festivala su u sklopu društveno odgovornog poslovanja pomogle tvrtke: Međunarodna zračna luka Zagreb, OTP banka, Oktavijan, Heidelberg materials, Landmark i Regalerija.