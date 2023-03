Odlične scene boksa za ljubitelje borbe, ali za ljubitelje sedme umjetnosti ovaj je nastavak sve - samo ne opravdan

Creed III je trebao biti žestoki nastavak koji će opravdati zbog čega uopće trebamo tri filma o Creedu, ali je na kraju ispao iznimno površan film s odličnim scenama boksa.

Ryan Coogler režirao je prva dva nastavka i zaista se vidi razlika između prvih filmova, i ovog zadnjeg.

Iako je Michael B. Jordan talentiran glumac, vjerujem kako mu je režiranje filma bio jednostavno prevelik zalogaj. Creed III je njegov redateljski prvijenac u kojem se čini kako je htio ubaciti apsolutno sve što je mogao. Priča je iznimno površna kroz čitav film, sve je toliko na prvu da vam bude malo neugodno gledati neke scene pa zagrabite brzo kokice da zaboravite što ste vidjeli i čuli.

Konstantna potreba za flashbackovima kako bi se pojačao emotivni trenutak je u većini slučajeva nepotrebna, a na trenutke se čini kao da gledate jedan dugi hip-hop spot. Ono što je Michael B. Jordan napravio, a osvježenje je u ovakvom žanru, je inkluzivnost. Meni su najdraže scene s mladom glumicom Milom Davis-Kent koja glumi Creedovu kćer, te iako ne može govoriti, ukrade svaku scenu svojom osobnošću i već profesionalnom glumačkom igrom.

Važno je istaknuti i same scene boksa koje su odlično izrežirane, te zaista imate dojam kako gledate neki uzbudljiv boksački meč. Scene borbe su napravljene tako da imaju iza sebe dosta simbolike, gdje vidimo da se dva glavna lika zapravo bore sami sa svojim emocijama koje ne mogu verbalizirati jedno drugome. Film također ima odličan soundtrack koji još dodatno nabrije scene boksa, a scene u kojima fali dobar dijalog učini zanimljivijim.

Spinoff megapopularnog filma Rocky dobio je svoj treći nastavak. Za ljubitelje boksa ovaj film ima odlične scene borbe, ali za ljubitelje sedme umjetnosti ovo je nastavak koji je sve samo ne opravdan.

Michael B. Jordan se zaista potrudio napraviti dobar film i to se vidi u ovom nastavku, ne na dobar način, ali se vidi. Njegova želja i volja su evidentne, ali od prevelike želje nastao je film koji je prevelika zbrka lošeg dijaloga, s hrpom flashbackova, i iznimno bljutavim emotivnim scenama. Režirati bilo koji film je teško, ali režirati boksački film dok glumite glavnu ulogu u njemu je ravno ludilu. Zbog toga se divim hrabrosti Jordana, ali se isto tako mnogo više očekivalo od njega. Creed III je trebao biti žestoki nastavak koji će opravdati zbog čega uopće trebamo tri filma o Creedu, ali je na kraju ispao iznimno površan film s odličnim scenama boksa.

Michael B. Jordan je i ovoga puta odigrao ulogu Adonis Creeda korektno, ali je u ovom nastavku bio nešto emotivniji nego inače. Glumac kojeg definitivno treba spomenuti je Jonathan Majors. On je u potpunosti glumački ukrao ovaj film. Majors igra ulogu Damiana, mladog perspektivnog boksača koji je nažalost završio u zatvoru 18 godina i želi jednostavno nastaviti tamo gdje je stao. On igra svoj lik zaista žestoko, kako je i napisano. Dosljedan je od početka do kraja, uvjerljiv je u svojoj izvedbi, te u emotivnim scenama s Jordanom krade svu pozornost. Za njega kažu da je jedan od najboljih mladih glumaca današnjice, i sigurna sam da će se za njega čuti još dugo.

Kada sam ulazila u kino dvoranu bila sam uzbuđena i očekivala sam da ću gledati dva sata uzbudljivog boksačkog filma. Već nakon pola sata gledala sam na sat jer sam mislila da je prošlo mnogo više vremena nego što jest. Radnja je površna i predvidljiva, ali trenutak pravog konflikta dolazi tek na kraju. Druga polovica filma je nešto uzbudljivija od prve jer se počne nešto konkretno dešavati u radnji, imamo odličnu glazbenu podlogu, i čekamo taj trenutak meča između Creeda i Damiana.

Zadnja scena boksa je odlično i emotivno napravljena, i po meni je to jedina svijetla točka ovog filma, osim Jonathan Majorsa. Nisam sigurna da li će biti četvrtog nastavka, ali se nadam da će ga ponovno režirati Ryan Coogler, ili neki drugi redatelj. Za sve fanove boksa preporučujem ovaj film zbog samih scena boksa, ali priča koja bi uvijek trebala biti najbitnija je prepovršna za preporučiti.