Ovaj humoristični triler s prepoznatljivom temom idealan je za vas ukoliko volite ovaj žanr!

Obzirom na i dalje mega popularan žanr true crime, Netflix zajedno sa producentskom kućom Michelle i Baracka Obame nas je počastio serijom Bodkin čija se radnja odvija u prekrasnoj Irskoj.

Kreator serije Jez Scharf ujedinio je snage sa još pet scenarista i četiri redatelja kako bi kreirali seriju Bodkin. Radnja se dešava u izmišljenom Irskom gradiću Bodkinu, a prikazuje američke podcastere o istinitim zločinima, i jednu mrzovoljnu novinarku Guardiana koji istražuju ritualizirana narodna horor ubojstva. Sama radnja podsjeća na odličnu seriju Only Murders in The Building, ali za razliku od te dramske serije, Bodkin je mračniji.

Narativno je serija jasna, ali postoje trenuci kada se radnja odvija sporije nego što bi trebalo, te pažnju odvrati od likova i priče. Naravno, to za efekt ima da zaboravimo tko je neki lik, i što se zapravo događa. Iako imamo samo tri glavna lika, sporednih je likova puno, ali svaki na svoj način doprinosi slučaju koji se čini mnogo većim nego na početku. Ako uspijete prebroditi scenarističko redateljske probleme na početku, mogu vam reći da vas čeka iznenađenje na kraju.

Ovaj detektivski humoristični triler ima sve elemente krojene za žanr, ali nisu sve epizode jednako dobre. Nekada se desi da iako imamo tri četiri redatelja za jednu seriju, djelo na kraju izgleda ujednačeno. U slučaju Bodkina se desilo upravo suprotno - gotovo svaka epizoda je različita, te u nekim trenucima imam osjećaj kao da gledam drugu seriju sa istom temom.

Za to je definitivno kriv scenarij koji evidentno nije napisan dovoljno čvrsto, jasno, i zanimljivo. Iako možda serija ne krene tako slavno, na koncu se otkriju pozadinske priče likova, zapleti se otpetljaju, a odnosi među likovima postanu jasniji. Tempo serije je usporen što nije nužno uvijek loše, ali nekada se čini da je usporen zbog nedovoljno kvalitetnog scenarija. Mještani malog mjesta Bodkin su napisani kao da su jedan lik, te su napisani kao stereotip Iraca koji piju Guiness, dane provode u mračnim pub-ovima, i vole psovati.

Will Forte utjelovljuje lik američkog podcastera Gilberta koji se gotov uvijek čini iznimno smotanim, i neozbiljnim. Forte je poznati američki humoristični glumac koji me iznenadio u ozbiljnijoj ulozi Gilberta. On svom liku daje dozu humora koji ga čini simpatičnim, te je dosljedan od početka do kraja svojoj glumačkoj igri. Glumica koja me posebno oduševila je Siobhán Cullen koja igra mrzovoljnu novinarku Guardiana pod imenom Dove.

Ona je dobra protuteža za druga dva glavna lika, te sam mišljenja da bez nje ova serija ne bi bilo uspješna. Ostatak likova je korektno napravio svoj glumački posao, ali ovo nije jedna od onih serija gdje će vas glumačka podjela oduševiti.

Bodkin je humoristični triler sa prepoznatljivom temom koji je idealan za pogledati na kišni vikend. Ukoliko volite ovaj žanr, i sporiji tempo serija, Bodkin je idealan za vas. Ukoliko volite ovaj žanr, ali želite brži tempo, kvalitetniju glumačku podjelu i priču, potražite na Netflixu nešto drugo.